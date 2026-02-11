Palpite Sunderland x Liverpool - Premier League - 11/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que os anfitriões compitam intensamente em casa e consigam algum resultado contra um Liverpool ferido.

Dicas de apostas para Sunderland x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Sunderland 2-2 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Sunderland - Brian Brobbey, Enzo Le Fee; Liverpool - Hugo Ekitike, Mohamed Salah.

A excepcional temporada do Sunderland na Premier League continua a empolgar, sendo a única equipe da divisão que ainda não foi derrotada em casa. Isso representa a maior sequência invicta de um time promovido na primeira divisão inglesa desde a temporada 1977/78.

Os Black Cats entram na 26ª rodada na nona posição, com suas perspectivas de qualificação europeia ainda muito vivas. Os anfitriões estão a apenas sete pontos do top cinco, uma posição alcançada em grande parte devido ao seu desempenho em casa.

No entanto, esse recorde estará em jogo nesta quarta-feira, quando receberem o Liverpool no Estádio da Luz. Os Reds estarão ressentidos após perderem por 2-1 para o Manchester City em Anfield no fim de semana.

Depois de 84 minutos, o Liverpool estava no controle com uma vantagem de 1-0, mas acabou perdendo devido a um pênalti nos acréscimos cobrado por Erling Haaland. O resultado os deixou fora do top cinco e em risco de não se qualificarem para a competição europeia como campeões da Premier League.

Enquanto o time de Arne Slot está apenas quatro pontos atrás do Chelsea e busca uma vitória mais confortável, os anfitriões estão a apenas três pontos dos Reds. Uma vitória para os Black Cats criaria oportunidades para vários outros clubes que buscam vagas europeias.

Escalações esperadas para Sunderland x Liverpool

Escalação esperada do Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fee, Talbi, Brobbey;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Desafios defensivos fora de casa

Ofensivamente, o Sunderland tem sido impressionante em casa. Eles marcaram 21 gols em 12 partidas, o que é uma média de 1,75 gols por jogo em casa. Embora ostentem a terceira melhor defesa em casa fora dos dois primeiros times, impedir o Liverpool de marcar será um desafio difícil.

Os Reds encontraram o fundo da rede em 10 de suas doze partidas fora de casa na liga, marcando 19 vezes nesse período. No entanto, sua defesa tem sido uma fraqueza fora de casa, já que sofreu uma média de 1,75 gols por jogo fora. Isso é superior à média da liga de 1,56.

Além disso, 58% das partidas do Sunderland na liga no Estádio da Luz tiveram gols de ambos os lados. Enquanto isso, 67% das partidas fora de casa do Liverpool viram ambas as equipes marcarem, uma tendência que ocorreu em quatro dos últimos cinco jogos dos Reds fora de casa.

Dica de aposta 1 para Sunderland x Liverpool: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Sunderland x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O retorno às goleadas

Hugo Ekitike certamente não rendeu como esperado contra o Man City, registrando apenas três chutes no domingo. No entanto, ele foi o atacante mais ofensivo dos Reds, dando 10 toques na área adversária. Ele provavelmente terá mais oportunidades de marcar contra o Sunderland na noite de quarta-feira.

Ekitike está atualmente em excelente forma, já que marcou três gols em seus últimos três jogos. O francês marcou 10 gols na liga pelos Reds, o maior número para o clube. Seus gols representam um quarto do total do Liverpool na liga nesta temporada.

Embora os visitantes tenham se beneficiado de um gol contra em seu encontro anterior, o atacante é considerado o candidato mais provável a marcar nesta partida.

Dica de aposta 2 para Sunderland x Liverpool: Artilheiro a qualquer momento: Hugo Ekitike, com odds de 2.15 na Betano.

Um jogo disputado

O time de Regis Le Bris tem se mostrado extremamente difícil de ser derrotado em casa, empatando contra equipes como Arsenal e Man City no Estádio da Luz. Os Black Cats se beneficiam muito da atmosfera criada por seus torcedores, conquistando 72% de seus pontos totais nesta temporada em seu estádio.

Cinco de seus 12 jogos terminaram em empate, com quatro deles contra equipes posicionadas mais acima na tabela na época. Enquanto isso, o Liverpool entra neste jogo após apenas uma vitória nos últimos sete jogos da liga, quatro dos quais terminaram em empates.

Os Reds venceram apenas dois de seus últimos 10 jogos fora de casa na liga, o que dificilmente é uma forma inspiradora dos Merseysiders. Vale notar que 12 das partidas do Sunderland na Premier League terminaram empatadas no intervalo, o maior recorde do tipo na divisão. Além disso, o Liverpool marcou 16 de seus 19 gols fora de casa no segundo tempo nesta temporada.

Como resultado, não será surpreendente ver este confronto terminar empatado tanto no intervalo, quanto no final.