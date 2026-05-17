Palpite Sevilla x Real Madrid - La Liga - 17/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Real Madrid saia do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán e volte para casa com pelo menos um ponto na bagagem contra o Sevilla.

Dicas de apostas para Sevilla x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Sevilla 1x2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Sevilla – Alexis Sánchez; Real Madrid – Vinícius Júnior, Jude Bellingham.

O Sevilla corre sério risco de cair para a Segunda División. A luta contra o rebaixamento na La Liga é uma das mais acirradas dos últimos tempos. Apenas cinco pontos separam a Real Sociedad, oitava colocada, do Girona, que ocupa a última vaga do Z3.

Os Rojiblancos estão espremidos entre eles, na 10ª posição. O Deportivo Alavés está apenas seis pontos atrás, em 19º. No entanto, o clima é de otimismo no acampamento dos donos da casa após três vitórias consecutivas, a última delas sobre o Villarreal.

O Real Madrid chega em meio a um turbulento cenário extracampo e atuações instáveis no gramado. O vice-campeonato está praticamente garantido, mas a campanha ainda ficou abaixo dos padrões merengues. Os Blancos acabam de passar por duas temporadas seguidas sem troféus.

Eles entram na penúltima semana após receberem o já rebaixado Real Oviedo. Este é o quarto jogo fora de casa em cinco partidas. O Sánchez Pizjuán, porém, tem sido um bom palco para eles. Os Merengues não perdem por lá desde 2018, quando eram comandados por Julen Lopetegui.

O Sevilla conquistou 25 dos seus 40 pontos em casa. O desespero pode ser o combustível para eles. No entanto, a qualidade individual do Real Madrid e o impressionante retrospecto direto como visitante devem ser suficientes para dominar os anfitriões.

Escalações esperadas para Sevilla x Real Madrid

Escalação esperada do Sevilla: Vlachodimos, Suazo, Salas, Lopez, Carmona, Vargas, Agoume, Gudelj, Ejuke, Maupay, Romero;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Garcia, Diaz, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mbappe, Vinícius.

Um duelo equilibrado no Pizjuán

O Sevilla encara um cenário de "vencer ou vencer". A vitória é essencial na tentativa de evitar jogar a segunda divisão pela primeira vez desde 2000/01.

Sete das últimas oito exibições dos Rojiblancos na La Liga tiveram menos de 3,5 gols totais. A única exceção foi o recente triunfo sobre o Villarreal. Eles também bateram a Real Sociedad, atual campeã da Copa do Rei, por 1 a 0 recentemente, além de vencerem o Atlético de Madrid por 2x1 no mês passado.

Falta estabilidade ao Real Madrid para garantir resultados positivos. Kylian Mbappé, artilheiro da liga com 24 gols, ficou de fora de metade dos últimos 10 jogos do campeonato. Os gols têm sido escassos para os padrões habituais da equipe.

Quatro das últimas cinco partidas do Madrid na liga produziram exatamente dois gols. Cada um dos dois últimos encontros entre essas equipes terminou em 2x0 a favor do Madrid. Espere um jogo truncado, com os Blancos vencendo por uma margem apertada no Sánchez Pizjuán.

Dica de aposta 1 para Sevilla x Real Madrid: Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 1.44 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Sevilla x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A chance dupla a favor do Madrid

O Sevilla venceu seus últimos três jogos, cada um por um gol de diferença. Todos os três triunfos nas últimas 10 partidas vieram pela margem mínima. Os Rojiblancos não são uma causa perdida, faltando duas rodadas para o fim.

Eles balançaram as redes em sete de seus últimos 10 compromissos pela liga, deixando de marcar em casa apenas uma vez. Com os veteranos Alexis Sánchez e Neal Maupay liderando o ataque, furar a defesa do Madrid deve estar ao alcance deles.

Os comandados de Álvaro Arbeloa tiveram dificuldades para superar uma defesa pela primeira vez em 13 jogos durante a visita ao Barcelona para o El Clásico. O Real Madrid não desconhece como marcar gols — geralmente consegue mais de um por partida.

Aposte nos visitantes para dificultar a vida dos donos da casa. Ambos os lados estão vulneráveis nesta fase. A expectativa é de que ambas as equipes marquem, com o Real Madrid levando pelo menos um ponto em sua última viagem da temporada.

Dica de aposta 2 para Sevilla x Real Madrid: Dupla chance: Real Madrid ou empate & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na Betano.

A virtude da paciência dos Blancos

O Real Madrid tem tido dificuldades para começar bem suas partidas. Apenas dois de seus cinco gols marcados nas últimas quatro rodadas saíram no primeiro tempo. Eles costumam deixar para resolver as coisas tarde, contando com contra-ataques para furar defesas retrancadas.

As segundas etapas produziram mais gols do que as primeiras em cada um dos últimos quatro jogos do Madrid em casa pela liga. No entanto, os Blancos estão invictos no intervalo em 14 das 17 viagens feitas até agora. Oito delas terminaram empatadas.

O Sevilla esteve em desvantagem no intervalo em apenas quatro de seus 18 jogos em casa pela liga. Para um time que luta pela sobrevivência, eles começam os jogos no Pizjuán de forma impressionante, estando invictos no descanso em 14 confrontos. Além disso, empataram em 2x2 com o Villarreal no primeiro tempo da última partida.

Ambos estarão ansiosos para marcar cedo e assumir o controle. Um primeiro tempo equilibrado, no qual as equipes se anulam, é o cenário mais provável.