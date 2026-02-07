Palpite São Paulo x Primavera SP - Campeonato Paulista - 07/02/2026

Confira os palpite São Paulo x Primavera, para o confronto em São Paulo, neste sábado (7), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para São Paulo x Primavera

Confira as melhores dicas de apostas e análises para São Paulo x Primavera

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto entre São Paulo e Primavera acontece em um momento decisivo da primeira fase do Campeonato Paulista. As duas equipes chegam próximas na tabela, ambas com sete pontos em seis jogos, e sabem que o resultado pode ser determinante para seguir sonhando com uma vaga nas quartas de final. A diferença é mínima, e qualquer tropeço pode custar caro nesta reta intermediária da competição.

Como mandante, o São Paulo vive um momento de recuperação dentro de campo, apesar da turbulência fora dele. A equipe vem de dois triunfos e um empate nas últimas três partidas e ganhou confiança após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos no Morumbi. Mesmo ainda fora da zona de classificação, o Tricolor está a apenas um ponto do São Bernardo, o que aumenta a importância de vencer novamente diante da torcida.

O Primavera, por sua vez, faz campanha competitiva e aparece logo à frente do São Paulo na tabela, ocupando a 10ª posição com os mesmos sete pontos. No entanto, a equipe chega após derrota em casa por 2 a 1 para a Portuguesa e agora terá o desafio de atuar fora de seus domínios contra um adversário tecnicamente superior e em crescimento na competição.

Prováveis escalações de São Paulo x Primavera

São Paulo: Rafael, Alan Franco (Dória), Arboleda e Sabino, Maik (Cédric), Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Enzo Diaz, Luciano e Calleri

Primavera: Victor Hugo, Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques, Júnior Caiçara, Luan Martins e Matheus Anjos, Welliton, Paulo Baya e Gabriel Poveda

Momento positivo do Tricolor pesa no MorumBis

O São Paulo entra em campo com a confiança renovada após bons resultados recentes. A equipe mostrou maior solidez defensiva e eficiência ofensiva, especialmente no clássico contra o Santos, quando controlou o jogo e construiu o placar com autoridade. Jogando em casa, o Tricolor costuma aumentar o ritmo e pressionar desde os primeiros minutos, algo que deve se repetir neste duelo.

O Primavera, embora organizado, tende a sofrer quando enfrenta equipes que conseguem impor volume ofensivo constante. A diferença técnica e o momento mais estável do São Paulo colocam o mandante em condição favorável para transformar o controle do jogo em resultado.

Palpite 1 para São Paulo x Primavera SP: São Paulo vence, com odds de 1.58 na KTO

Tendência de jogo mais aberto favorece placar elevado

A necessidade de vitória do São Paulo e a postura competitiva do Primavera indicam um confronto com boas chances de gols. O Tricolor não pode administrar resultado e deve buscar o ataque durante boa parte do jogo, o que naturalmente aumenta o número de finalizações e espaços deixados na defesa.

Do outro lado, o Primavera mostrou que consegue competir ofensivamente mesmo fora de casa e pode aproveitar brechas em transições rápidas. Esse cenário favorece um jogo mais movimentado, com chances para os dois lados e possibilidade de o placar ultrapassar a linha tradicional de gols.

Palpite 2 para São Paulo x Primavera SP: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na KTO

Ambos devem encontrar espaços ao longo da partida

Apesar da evolução recente do São Paulo, o sistema defensivo ainda apresenta momentos de desatenção, especialmente quando o time se lança ao ataque. Em jogos nos quais assume o protagonismo, o Tricolor costuma conceder oportunidades ao adversário, principalmente em contra-ataques.

O Primavera, mesmo vindo de derrota, tem mostrado capacidade de incomodar defesas mais qualificadas e deve aproveitar os espaços deixados pelo mandante. Com isso, o cenário aponta para um jogo em que os dois times consigam balançar as redes.