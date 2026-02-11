Palpite São Paulo x Grêmio- Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

Confira os palpites São Paulo x Grêmio para o confronto em São Paulo, nesta quarta-feira (11), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para São Paulo x Grêmio

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo no Morumbi coloca frente a frente duas equipes que chegam embaladas pelos estaduais, mas vivendo momentos distintos no Brasileirão. O São Paulo tenta transformar a regularidade em resultado mais consistente na competição nacional, enquanto o Grêmio chega confiante após uma atuação ofensiva marcante na rodada anterior. A tendência é de um confronto equilibrado, com alternância de domínio ao longo dos 90 minutos.

O São Paulo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Primavera no Paulistão e, no Brasileirão, empatou em 1 a 1 com o Santos fora de casa. A equipe tem mostrado organização defensiva e controle maior da posse de bola quando atua no Morumbi. Mesmo sem grande volume ofensivo nas últimas partidas, o time costuma crescer diante do seu torcedor, principalmente em jogos contra adversários diretos na tabela.

O Grêmio, por sua vez, venceu o Novo Hamburgo no estadual e aplicou um expressivo 5 a 3 sobre o Botafogo pelo Brasileirão, demonstrando força ofensiva, mas também deixando espaços defensivos. Fora de casa, a equipe tende a adotar postura mais cautelosa, equilibrando linhas para tentar neutralizar a pressão inicial do mandante.

Prováveis escalações de São Paulo x Grêmio

São Paulo: Rafael, Maik, Arboleda, Sabino (Dória) e Wendell, Marcos Antônio, Danielzinho (Pablo Maia) e Lucas, Ferreira, Lucca e Calleri (Tapia)

Grêmio: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon, Arthur, Noriega, Willian (Roger), Amuzu, Tetê, Carlos Vinícius

Morumbi pode fazer a diferença

O São Paulo costuma assumir o protagonismo quando joga em casa, valorizando a posse de bola e tentando controlar o ritmo da partida. Contra um adversário que mostrou fragilidade defensiva recente, o Tricolor pode explorar bem os espaços entre linhas e buscar o gol ainda na primeira etapa.

Além disso, a consistência defensiva apresentada nos últimos jogos coloca o time paulista em posição favorável para administrar a vantagem caso saia na frente do placar.

Palpite 1 para São Paulo x Grêmio: São Paulo vence, com odds de 2.14 na KTO

Tendência de jogo mais controlado

Apesar do placar elástico do Grêmio na última rodada, o contexto do confronto aponta para um duelo mais estudado. O São Paulo não costuma acelerar excessivamente o jogo em casa, priorizando organização e equilíbrio defensivo.

Com duas equipes que podem alternar momentos de controle, o cenário favorece um placar mais enxuto, decidido em detalhes. Em jogos entre times tão tradicionais, é o padrão.

Palpite 2 para São Paulo x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.67 na KTO

Referência ofensiva pode decidir

Calleri segue sendo a principal referência ofensiva do São Paulo, especialmente em jogos no Morumbi. Forte no jogo aéreo e eficiente dentro da área, o atacante costuma aparecer em momentos decisivos.

Diante de uma defesa gremista que concedeu espaços recentemente, o centroavante pode ser novamente protagonista. De volta após lesão, o argentino é o artilheiro do Tricolor na temporada.