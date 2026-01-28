Palpite São Paulo x Flamengo- Campeonato Brasileiro - 28/01/2026

Confira os palpites São Paulo x Flamengo para o confronto em São Paulo, nesta quarta (28), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para São Paulo x Flamengo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para São Paulo x Flamengo

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto entre São Paulo e Flamengo acontece em um dos momentos mais instáveis para ambos os clubes nos últimos anos, ainda que por razões distintas. O São Paulo chega pressionado não apenas pelos resultados dentro de campo, mas também por um ambiente extracampo turbulento, que tem refletido diretamente no desempenho da equipe.

Em cinco jogos disputados em 2026, o Tricolor soma apenas uma vitória, três derrotas e um empate, mesmo utilizando seus titulares, o que evidencia dificuldades estruturais e queda de confiança coletiva.

Dentro de campo, o São Paulo apresenta problemas claros de organização defensiva e pouca fluidez ofensiva. O time até consegue competir nos minutos iniciais, mas tem dificuldade para sustentar intensidade e concentração ao longo dos 90 minutos.

Jogando no MorumBis, a expectativa é de uma postura mais agressiva, impulsionada pela necessidade de resposta ao torcedor, mas isso também aumenta o risco de exposição defensiva se o time não conseguir controlar o ritmo da partida.

O Flamengo vive um cenário diferente, porém igualmente delicado. A campanha idêntica à do adversário — uma vitória, um empate e três derrotas — está diretamente ligada à decisão de adiar o retorno de seus principais jogadores.

Com um elenco alternativo em boa parte dos jogos, o Rubro-Negro ainda não conseguiu impor seu modelo de jogo habitual, sofrendo com falta de entrosamento, queda de intensidade e oscilações defensivas. Mesmo assim, a equipe demonstra maior organização coletiva do que o São Paulo, especialmente na ocupação de espaços e na leitura dos momentos do jogo.

Prováveis escalações de São Paulo x Flamengo

São Paulo: Rafael, Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano e Tapia

Flamengo: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro, Jorginho, Pulgar e Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro

Pressão faz o São Paulo buscar protagonismo

Jogando em casa e pressionado por resultados, o São Paulo tende a assumir uma postura mais propositiva desde o início. A equipe sabe que precisa dar uma resposta imediata ao torcedor e deve tentar controlar o jogo territorialmente, mesmo correndo riscos. Esse cenário favorece um São Paulo mais presente no campo ofensivo, ainda que sem grande eficiência na criação.

O Flamengo, por sua vez, pode se beneficiar dessa postura mais agressiva do mandante, explorando espaços em transições e erros de posicionamento. Ainda assim, o mando de campo e a urgência tricolor colocam o São Paulo em condição de disputar o resultado de forma direta.

Palpite 1 para São Paulo x Flamengo: Dupla chance – São Paulo ou empate, com odds de 1.90 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Equilíbrio técnico aponta para jogo de placar controlado

Apesar da necessidade de vitória dos dois lados, o contexto não favorece um confronto aberto. O São Paulo tem dificuldades ofensivas, enquanto o Flamengo, com elenco alternativo, evita se expor excessivamente. Esse tipo de combinação costuma gerar partidas mais travadas, com disputas concentradas no meio-campo e poucas chances claras de gol.

A expectativa é de um jogo decidido em detalhes, com ritmo controlado e poucas finalizações limpas. Um placar enxuto se encaixa melhor na leitura tática do confronto, principalmente se o primeiro gol demorar a sair.

Palpite 2 para São Paulo x Flamengo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.75 na bet365

Clima de decisão aumenta o número de faltas

O contexto do clássico, somado à pressão vivida pelas duas equipes, cria um cenário propício para um jogo mais truncado do que técnico. São Paulo e Flamengo entram em campo precisando dar respostas imediatas, o que tende a elevar o nível de tensão, disputas físicas e reclamações com a arbitragem. Em partidas desse perfil, o número de faltas cresce, assim como intervenções do árbitro para controlar o ritmo.

Além disso, o confronto reúne jogadores jovens e atletas buscando espaço, o que costuma gerar entradas mais duras e faltas táticas para conter transições. Com a importância do duelo e o histórico recente de jogos mais nervosos entre as equipes, a tendência é de um número elevado de advertências ao longo dos 90 minutos.