Palpite São Paulo x Boca Juniors - Copa Sul-Americana 15/9/2026

Veja os palpites para a partida entre São Paulo x Boca Juniors, válida pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (15), às 21h30.

Melhores palpites para São Paulo x Boca Juniors

(Empate anula a aposta) São Paulo, com odds de 1.55 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.53 na bet365

Nenhum gol no primeiro tempo, com odds de 2.40 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

São Paulo tenta reverter derrota por 1 a 0 na ida.

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Nossa análise: Momentos das equipes

Vitórias recentes no Campeonato Brasileiro permitiram que o Tricolor Paulista se desse ao luxo de poupar o time titular no final de semana, escolha que acabou resultando em uma derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras.

Voltando ao mata-mata da Sula, o único jogador são-paulino a receber um amarelo no jogo de ida contra o Boca Juniors, o atacante Jonathan Calleri, será um desfalque na volta — assim deixando as demandas ofensivas da equipe mandante para Artur, Luciano e outros nomes, incluindo possivelmente o jovem Gustavo Santana, que vem entrando bem, ou o mais experiente André Silva.

Assim como o São Paulo, o Boca Juniors foi a campo no campeonato nacional com uma equipe bem modificada e viu Enner Valencia marcar pela primeira vez depois de se juntar a equipe xeneize. O centroavante colombiano marcou um dos três gols na vitória diante do Central Córdoba por 3 a 1, a terceira do Boca Juniors em nove rodadas, atualmente o quinto colocado do Grupo A, três pontos atrás do Vélez Sársfield.

Prováveis escalações de São Paulo e Boca Juniors

São Paulo: Rafael, L. Ramon, Arboleda, Sabino, Wendell, T. Maia, M. Antônio, Artur, Luciano, Ferreira e G. Santana

Boca Juniors: Montero, Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco, Paredes, Ascacíbar, Belmonte, Velasco, Flores e Merentiel

Tricolor Paulista ainda não perdeu em casa na Sula

Embora tenha conseguido ao menos o empate fora de casa diante do Bolívar no mata-mata anterior da Sul-Americana, a estratégia do São Paulo não mudou muito dentro do torneio — novamente bancando a sua capacidade em casa para seguir em frente — evidente não só no triunfo contra a equipe boliviana, como também no Brasileirão.

O São Paulo acumulou gordura suficiente no meio da tabela para ir com a equipe modificada diante do Palmeiras, justamente por conta da sequência positiva em casa, defendendo uma série de três triunfos no MorumBis. No seu último grande teste fora de casa, o Boca Juniors ficou no empate com o Vélez Sársfield, garantindo a sequência na Copa Argentina apenas na disputa por pênaltis.

Palpite 1 São Paulo x Boca Juniors: (Empate anula a aposta) São Paulo, com odds de 1.55 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Jogo de ida ofereceu poucas oportunidades

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Fugindo do padrão de duelos fervorosos no mata-mata de competições continentais, São Paulo e Boca Juniors protagonizaram um jogo com poucas faltas, mas o que correspondeu às expectativas foi a ausência de grandes chances para ambos os lados. O placar magro foi absolutamente justificável dentro do que cada time criou em La Bombonera.

Projetando a partida de volta, agora com a vantagem a seu favor, o Boca Juniors não deve ter nenhum problema em esfriar o jogo a cada oportunidade, buscando limitar ao máximo o ímpeto ofensivo do seu adversário, especialmente nos minutos iniciais. Utilizando o último jogo do Boca fora de casa em um mata-mata como exemplo, o empate contra o Vélez Sársfield terminou sem gols.

Palpite 2 São Paulo x Boca Juniors: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Etapa inicial de pouquíssimas chances na ida

O Boca Juniors cresceu no decorrer da partida diante do São Paulo no primeiro duelo entre essas equipes, criando as suas principais chances na etapa complementar com uma posse de bola inferior à que teve na etapa inicial. Do outro lado, quando o São Paulo recebeu o Atlético-MG em seu último compromisso em casa, os comandados de Dorival Júnior marcaram os dois gols da vitória na etapa complementar, passando a produzir mais com uma média de posse inferior no segundo tempo.

Naturalmente, a expectativa é de que o Boca não se importe muito em dar a bola para o São Paulo no início desse jogo, procurando ser bem compacto em sua defesa e assim limitando a equipe mandante e colocando-a na posição de um jogo desconfortável.

Palpite 3 São Paulo x Boca Juniors: Nenhum gol no primeiro tempo, com odds de 2.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.