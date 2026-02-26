Confira os palpites Santos x Vasco para o confronto em Santos, nesta quinta (26), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Santos x Vasco

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas e que ainda não conseguiram se firmar no Brasileirão. Santos e Vasco chegam após derrotas no fim de semana e carregam também frustrações recentes nos estaduais, o que aumenta o peso emocional da partida.

Como ambos ocupam a zona de rebaixamento, o confronto tem cara de jogo direto por reação na tabela.

A tendência é de uma partida menos travada do que o normal para esse tipo de situação. Isso porque os dois times precisam pontuar imediatamente, e um empate pouco resolve.

A necessidade de vitória costuma abrir o jogo, com mais riscos defensivos e transições frequentes.

Na Vila Belmiro, o cenário fica ainda mais intenso. O Santos deve assumir a iniciativa desde o início, enquanto o Vasco tende a apostar em velocidade e contra-ataques, especialmente explorando espaços deixados pela pressão santista.

Prováveis escalações de Santos x Vasco

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Vini Lira), Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Thaciano) e Neymar, Rony e Gabigol;

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez (Lucas Piton), Barros, Tchê Tchê (Thiago Mendes), Rojas, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).

Fator casa pode empurrar o Peixe

Mesmo em má fase, o Santos costuma ter comportamento diferente na Vila Belmiro. A equipe aumenta a posse, pressiona alto e finaliza mais quando atua diante de sua torcida.

Após a eliminação no Paulistão, o jogo ganha caráter de resposta imediata, e a tendência é de postura agressiva desde os primeiros minutos.

O Vasco chega abalado após nova derrota e ainda tentando ajustar o sistema defensivo, que tem cedido muitos espaços.

Fora de casa, a equipe costuma baixar linhas, o que pode entregar campo para o Santos controlar o ritmo. Nesse contexto, o mando pesa bastante.

Palpite 1 para Santos x Vasco: Santos vence, com odds de 2.10 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espaços devem aparecer

Os dois sistemas defensivos têm mostrado fragilidade neste início de Brasileirão. Tanto Santos quanto Vasco sofreram gols com frequência nas últimas partidas, especialmente quando precisam sair para o jogo.

Como o confronto é direto contra o rebaixamento, dificilmente alguma equipe sustentará postura totalmente cautelosa por 90 minutos.

O cenário mais provável é de alternância de domínio, com oportunidades para ambos os lados. O Vasco deve encontrar espaços em transições, enquanto o Santos tende a criar volume ofensivo em casa.

Palpite 2 para Santos x Vasco: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.85 na Betano

Jogo com tendência de placar aberto

Com as duas equipes obrigadas a buscar o resultado, a partida tende a ganhar ritmo ao longo do jogo. Caso saia um gol cedo, o adversário terá que se expor, aumentando ainda mais o número de finalizações e contra-ataques.

Além disso, os dois times vêm de semanas turbulentas, o que costuma gerar erros individuais e partidas mais caóticas. Isso favorece um duelo com mais movimentação ofensiva do que controle tático.