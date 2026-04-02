Palpite Santos x Remo- Campeonato Brasileiro - 02/04/2026

Confira os palpites Santos x Remo para o confronto em Santos, nesta quinta (2), às 19h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Remo se enfrentam na Vila Belmiro em um duelo direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão. As duas equipes precisam vencer para ganhar fôlego. O contexto aponta para um jogo de pressão, principalmente para o time da casa.

O Santos vem de empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro, fora de casa, e ocupa a 16ª posição. Em oito jogos, tem uma vitória, quatro empates e três derrotas. A equipe cria, mas tem dificuldade para transformar em gols. Com o retorno de Neymar e Gabriel, isso pode mudar.

O Remo venceu o Bahia por 4 a 1 e conquistou sua primeira vitória na competição. Ainda na zona de rebaixamento, o time é o 19º, com uma vitória, três empates e quatro derrotas. O resultado recente trouxe confiança.

Prováveis escalações de Santos x Remo

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Lucas Veríssimo) e Escobar, Willian Arão, Christian Oliva e Neymar, Barreal, Rony e Gabigol

Remo: Marcelo Rangel, Digão, Lucas Bala, Maurício Leal, Rennã, João Vitor, Anderson, França, Wellington, Emerson e Luan Viana

Santos tem cenário ideal para voltar a vencer

O Santos joga na Vila Belmiro e precisa da vitória para se afastar da zona de risco. A equipe deve assumir o controle da partida, com maior posse de bola e presença ofensiva constante. Esse tipo de cenário tende a pressionar o adversário ao longo do jogo.

O Remo chega mais confiante após a vitória, mas fora de casa costuma ter dificuldades. A equipe pode adotar postura mais cautelosa e tentar explorar contra-ataques. Com mais volume e necessidade de resultado, o Santos aparece como favorito para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Santos x Remo: Santos vence, com odds de 1.55 na KTO

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Jogo pode ser mais controlado e com poucos gols

A tendência é de um jogo em que o Santos tente controlar o ritmo. A equipe deve trabalhar a posse e evitar se expor, principalmente pela necessidade de vencer sem correr riscos. Isso pode reduzir o número de chances claras.

O Remo, mesmo após a vitória recente, deve priorizar a organização defensiva fora de casa. Com linhas mais baixas, tende a dificultar a criação do Santos. Em um confronto mais travado e com menos espaços, o cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Santos x Remo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.98 na KTO

Neymar pode ser o diferencial no ataque

O Santos precisa transformar volume em gols, e Neymar surge como principal referência ofensiva. O jogador tem capacidade de decisão e costuma aparecer em momentos importantes, principalmente jogando em casa.

Com o Santos pressionando e criando mais oportunidades, a tendência é de maior participação de Neymar nas jogadas ofensivas. Seja em finalizações ou infiltrações, ele pode ser decisivo. Em um jogo de necessidade e com maior presença no ataque, as chances de marcar aumentam.