Palpite Santos x Coritiba - Copa do Brasil - 22/04/2026

Confira os palpites Santos x Coritiba para o confronto em Santos, nesta quarta-feira (22), às 19h30, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Coritiba se enfrentam na Vila Belmiro pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um confronto que reúne duas equipes da Série A em momentos diferentes na temporada. O Peixe busca afirmação, enquanto o Coxa chega mais estável e confiante.

O Santos já disputou 23 jogos em 2026, com seis vitórias, oito empates e nove derrotas. A equipe ocupa a 15ª posição no Brasileirão e ainda apresenta muita oscilação, alternando boas atuações com quedas de rendimento. Jogando na Vila, porém, tende a ser mais competitivo e agressivo.

O Coritiba vive uma fase mais sólida. Em 22 partidas, soma nove vitórias, oito empates e cinco derrotas, ocupando a 7ª posição no Brasileirão. O time mostra organização e competitividade, sendo um adversário difícil mesmo fora de casa.

Prováveis escalações de Santos x Coritiba

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal, Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés, Neymar e Gabigol

Coritiba: Pedro Rangel, Tinga (JP Chermont), Maicon, Jacy e Bruno Melo, Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha

Santos ganha força na Vila e busca controle do jogo

O Santos costuma elevar seu nível jogando na Vila Belmiro, principalmente em partidas de mata-mata. A equipe tende a ser mais intensa, pressionando desde os primeiros minutos e tentando assumir o controle das ações.

O Coritiba vive momento melhor, mas fora de casa pode encontrar dificuldades para impor seu ritmo, especialmente diante de um adversário que cresce com o apoio da torcida. Em um cenário de maior presença ofensiva do mandante e necessidade de resultado, o Santos reúne condições para sair na frente no confronto.

Palpite 1 para Santos x Coritiba: Santos vence, com odds de 1.72 na Betano

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Gabriel aparece como referência em jogo de área

O Santos deve apostar em volume ofensivo e presença constante no campo de ataque, principalmente utilizando cruzamentos e jogadas trabalhadas até a área adversária. Esse tipo de cenário favorece jogadores com boa movimentação e presença dentro da área.

Gabriel surge como uma das principais referências ofensivas da equipe e tende a ser bastante acionado ao longo da partida. Em um jogo com maior pressão do Santos e geração de oportunidades, ele pode aparecer nas finalizações decisivas e ter boas chances de balançar as redes.

Palpite 2 para Santos x Coritiba: Gabriel marca a qualquer momento, com odds de 1.83 na Betano

Jogo ganha ritmo e abre espaço para os dois lados

O confronto reúne duas equipes com capacidade ofensiva e que não costumam se limitar defensivamente, principalmente em jogos eliminatórios. O Santos deve buscar o ataque em casa, enquanto o Coritiba tem qualidade para responder, principalmente em transições rápidas.

Esse tipo de dinâmica tende a gerar um jogo mais aberto ao longo dos 90 minutos, com chances sendo criadas dos dois lados. Com defesas que ainda apresentam oscilações e ataques ativos, o cenário favorece gols para ambas as equipes.