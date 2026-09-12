Palpite Santos x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 12/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Santos x Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 21h.
Melhores palpites para Santos x Cruzeiro
- Empate, com odds de 3.25 na bet365
- Santos marcar menos de 1,5 gols, com odds de 1.53 na bet365
- Matheus Pereira marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 2.20 na bet365
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Duelo entre Santos e Cruzeiro encerra sábado movimentado na Série A.
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Nossa análise: Momentos das equipes
O centroavante foi garçom e os gols vieram de fontes inesperadas no meio-campo e na zaga. Assim, o Alvinegro Praiano bateu o Galo de maneira contundente por 2 a 0 na ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, garantindo uma importante vantagem para levar à Arena MRV. Antes desse jogo de volta, no entanto, o Peixe busca prolongar sua sequência invicta no Brasileirão para cinco partidas e, para isso, terá de superar a ausência de Gabriel Barbosa, suspenso neste final de semana.
Ainda se recuperando da eliminação na Copa do Brasil, justamente para a equipe que acaba de sofrer nas mãos do Santos em outro torneio eliminatório, o Cruzeiro também vem de uma vitória expressiva. A Raposa aplicou três gols no Furacão em um triunfo como mandante, graças ao brilho de Matheus Pereira, ampliando a vantagem cruzeirense dentro do G6.
Prováveis escalações de Santos e Cruzeiro
Santos: G. Brazão, I. Vinícius, W. Arão, L. Peres, J. Ananias, Gustavinho, C. Oliva, G. Bontempo, Rollheiser, Caballero e Thaciano
Cruzeiro: Otávio, Fágner, F. Bruno, J. Marcelo, Rojas, L. Romero, Gérson, K. Arroyo, M. Pereira, M. Henrique e K. Jorge
Cenário ideal para um empate
O confronto entre Santos e Cruzeiro — neste momento específico da temporada — apresenta um clássico exemplo de uma partida na qual a distância entre as duas equipes na tabela não reflete necessariamente o espaço atual entre ambas, considerando o crescimento recente do Santos, consolidado após essa vitória diante do Galo.
Por mais que o Santos tenha pontos favoráveis, o Cruzeiro já provou em inúmeras ocasiões que, mesmo fora de casa, consegue gerar bastante incômodo. Tamanha sequência positiva não é nada natural para o Peixe em 2026, notando-se que o Alvinegro Praiano não vence três partidas seguidas na mesma temporada desde o esforço para escapar do rebaixamento na reta final do ano passado.
- Palpite 1 Santos x Cruzeiro: Empate, com odds de 3.25 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Ataque desfalcado prejudica o Santos
O Alvinegro Praiano já vinha tendo de se virar em rodadas recentes sem a presença do machucado Neymar e, na projeção para o duelo deste final de semana, o cenário é ainda mais desfavorável, também sem contar com Gabriel Barbosa, suspenso por acúmulo de amarelos.
Ilustrando a dimensão do impacto ofensivo de Gabriel no Santos em compromissos recentes, o atacante de 30 anos participou diretamente de quatro dos últimos cinco gols do Peixe e, nas últimas vezes em que passou em branco, o Peixe também não conseguiu balançar as redes.
- Palpite 2 Santos x Cruzeiro: Santos marcar menos de 1,5 gols, com odds de 1.53 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Matheus Pereira em grande fase
Enquanto o Santos não conta com a sua principal peça ofensiva desse recorte mais recente, o Cruzeiro deposita as suas esperanças na capacidade desequilibrante de Matheus Pereira, que vem fazendo a diferença em compromissos recentes no Campeonato Brasileiro.
O camisa 10 da Raposa participou diretamente de dois dos três gols na vitória diante do Furacão e assim atingiu uma média de um envolvimento em gol por partida ao longo dos últimos cinco compromissos. Ao balançar as redes contra o Furacão, Matheus Pereira igualou os sete gols do último Brasileirão e só precisa de mais um para igualar a sua melhor marca nesta competição.
- Palpite 3 Santos x Cruzeiro: Matheus Pereira marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 2.20 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.