Palpite Santos x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 12/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Santos x Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 21h.

Melhores palpites para Santos x Cruzeiro

Empate, com odds de 3.25 na bet365

Santos marcar menos de 1,5 gols, com odds de 1.53 na bet365

Matheus Pereira marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 2.20 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Duelo entre Santos e Cruzeiro encerra sábado movimentado na Série A.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O centroavante foi garçom e os gols vieram de fontes inesperadas no meio-campo e na zaga. Assim, o Alvinegro Praiano bateu o Galo de maneira contundente por 2 a 0 na ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, garantindo uma importante vantagem para levar à Arena MRV. Antes desse jogo de volta, no entanto, o Peixe busca prolongar sua sequência invicta no Brasileirão para cinco partidas e, para isso, terá de superar a ausência de Gabriel Barbosa, suspenso neste final de semana.

Ainda se recuperando da eliminação na Copa do Brasil, justamente para a equipe que acaba de sofrer nas mãos do Santos em outro torneio eliminatório, o Cruzeiro também vem de uma vitória expressiva. A Raposa aplicou três gols no Furacão em um triunfo como mandante, graças ao brilho de Matheus Pereira, ampliando a vantagem cruzeirense dentro do G6.

Prováveis escalações de Santos e Cruzeiro

Santos: G. Brazão, I. Vinícius, W. Arão, L. Peres, J. Ananias, Gustavinho, C. Oliva, G. Bontempo, Rollheiser, Caballero e Thaciano

Cruzeiro: Otávio, Fágner, F. Bruno, J. Marcelo, Rojas, L. Romero, Gérson, K. Arroyo, M. Pereira, M. Henrique e K. Jorge

Cenário ideal para um empate

O confronto entre Santos e Cruzeiro — neste momento específico da temporada — apresenta um clássico exemplo de uma partida na qual a distância entre as duas equipes na tabela não reflete necessariamente o espaço atual entre ambas, considerando o crescimento recente do Santos, consolidado após essa vitória diante do Galo.

Por mais que o Santos tenha pontos favoráveis, o Cruzeiro já provou em inúmeras ocasiões que, mesmo fora de casa, consegue gerar bastante incômodo. Tamanha sequência positiva não é nada natural para o Peixe em 2026, notando-se que o Alvinegro Praiano não vence três partidas seguidas na mesma temporada desde o esforço para escapar do rebaixamento na reta final do ano passado.

Palpite 1 Santos x Cruzeiro: Empate, com odds de 3.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Ataque desfalcado prejudica o Santos

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O Alvinegro Praiano já vinha tendo de se virar em rodadas recentes sem a presença do machucado Neymar e, na projeção para o duelo deste final de semana, o cenário é ainda mais desfavorável, também sem contar com Gabriel Barbosa, suspenso por acúmulo de amarelos.

Ilustrando a dimensão do impacto ofensivo de Gabriel no Santos em compromissos recentes, o atacante de 30 anos participou diretamente de quatro dos últimos cinco gols do Peixe e, nas últimas vezes em que passou em branco, o Peixe também não conseguiu balançar as redes.

Palpite 2 Santos x Cruzeiro: Santos marcar menos de 1,5 gols, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Matheus Pereira em grande fase

Enquanto o Santos não conta com a sua principal peça ofensiva desse recorte mais recente, o Cruzeiro deposita as suas esperanças na capacidade desequilibrante de Matheus Pereira, que vem fazendo a diferença em compromissos recentes no Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 da Raposa participou diretamente de dois dos três gols na vitória diante do Furacão e assim atingiu uma média de um envolvimento em gol por partida ao longo dos últimos cinco compromissos. Ao balançar as redes contra o Furacão, Matheus Pereira igualou os sete gols do último Brasileirão e só precisa de mais um para igualar a sua melhor marca nesta competição.

Palpite 3 Santos x Cruzeiro: Matheus Pereira marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 2.20 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.