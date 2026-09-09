Palpite Santos x Atlético-MG - Copa Sul-Americana - 09/09/2026

Veja os melhores palpites para Santos x Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (8), às 19h.

Melhores palpites para Santos x Atlético-MG

Gabigol marca gol ou dá assistências, com odds de 2.25 na bet365

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.90 na bet365

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

Santos vive momento de ascensão, mas encara rival forte.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Santos soma três partidas sem perder, com destaque para as duas vitórias fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Classificada para as quartas da Sula depois de eliminar o Maracá, a equipe da Vila Belmiro venceu o clássico com o Corinthians por 1 x 0 em Itaquera, empatou em casa com o Palmeiras, e derrotou o Internacional, no Beira-Rio, por 3 x 2.

Além de ter aliviado a pressão pelo risco de rebaixamento no Brasileirão, o Peixe vem de bons jogos recentes. Gabigol, por exemplo, marcou duas vezes contra o Internacional, enquanto Neymar, que acabou lesionando a coxa, participou diretamente do gol que garantiu os três pontos no clássico com o Timão.

Do outro lado, o Atlético-MG, que passou pelo RB Bragantino na fase anterior, encara a Copa Sul-Americana como chance real de título. O time de Eduardo Domínguez chegou a ficar 14 partidas sem perder, mas foi derrotado no último final de semana pelo São Paulo, embora continue entre as equipes mais fortes do Brasil neste momento.

Prováveis escalações de Santos x Atlético-MG

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar, João Schmidt, Arthur (Gustavo Henrique), Gabriel Bontempo e Rollheiser, Rony e Gabigol

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson), Alan Franco, Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Lodi, Castaño, Maycon e Fred, Bernard, Cuello e Cassierra

Gabigol em boa fase

Gabigol fez dois gols contra o Internacional, pela 26ª rodada do Brasileirão. O atacante chegou aos 10 gols em 18 jogos pelo Peixe na Série A, reforçando que pode auxiliar o Santos no caminho das vitórias.

O dono da camisa 9, diz o SofaScore, finaliza 2.5 vezes por partida e acumula seis grandes chances perdidas no Campeonato Brasileiro. Uma das principais vítimas de Gabigol é justamente o Atlético-MG.

Para quem não se lembra, Gabriel Barbosa marcou os dois gols da vitória de 3 x 1 do Flamengo contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela partida de ida da final da Copa do Brasil 2024, que acabou sendo conquistada pelo rubro-negro. Ele acumula ainda um tento na final da Supercopa 2022, também como atleta do Mengão.

Palpite 1 Santos x Atlético-MG: Gabigol para marcar gol ou assistência, com odds de 2.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Ataques estão produzindo

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Santos x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O empate sem gols com o Palmeiras, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, pode ser considerado a exceção de um ataque santista com bom nível recente de produtividade.

Para se ter ideia, o Peixe anotou três gols contra o Internacional, marcou um diante do Corinthians, e outro frente ao Mirassol, ambos em jogos do Campeonato Brasileiro. Com isso, o alvinegro apresenta média de 1.5 gols por partida na Série A. Um detalhe importante é que dos três jogos citados, apenas o embate com o Corinthians não registrou ambos marcam.

Já três dos quatro jogos mais recentes envolvendo o Atlético-MG apresentaram gols de ambos os lados. Outro detalhe importante é que o Galo marcou cinco e sofreu cinco gols nos últimos quatro compromissos.

Palpite 2 Santos x Atlético-MG: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Boa média de escanteios

O Atlético-MG não deve se intimidar com o ambiente da Vila Belmiro. Ao contrário, a tendência é que o Galo imponha seu jogo de toque de bola, sobretudo com a presença do recém-contratado Fred no meio-campo.

Nesse sentido, são boas as possibilidades de uma quantidade elevada de escanteios. O Galo bate uma média de quatro tiros de canto por partida no Campeonato Brasileiro e cobrou oito escanteios na vitória por 2 x 1 contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Quanto ao Santos, a provável ausência de Neymar, com lesão constatada na coxa, deve afetar diretamente o setor criativo da equipe de Cuca. O Peixe cobra 5.3 escanteios por jogo no Brasileirão.

Palpite 3 Santos x Atlético-MG: Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.