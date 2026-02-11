Palpite Rennes x PSG - Ligue 1 - 13/02/2026

Nosso especialista em apostas espera mais uma atuação decisiva do PSG, especialmente porque a equipe já conquistou grandes vitórias contra o Rennes no passado.

Dicas de apostas para Rennes x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Rennes 1-4 PSG;

Palpite de artilheiros: Rennes - Esteban Lepaul; PSG - Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola.

Apesar das dificuldades recentes, o Rennes ocupa atualmente a sexta posição na Ligue 1 e continua na disputa por uma vaga na Champions League. Habib Beye recentemente comemorou seu primeiro aniversário como técnico do Rennes, desfrutando de relativo sucesso. Sua equipe conquistou oito pontos a mais do que tinha na mesma fase da temporada passada.

Beye está determinado a melhorar a 12ª colocação do ano passado e garantir uma vaga nas competições europeias. No entanto, os anfitriões precisam encontrar uma maneira de encerrar sua sequência sem vitórias para evitar cair para o meio da tabela.

O Paris Saint-Germain demonstrou sua força no último fim de semana ao derrotar decisivamente o Olympique de Marseille, um de seus principais rivais no início da temporada. Como resultado, os parisienses consolidaram sua posição no topo da liga.

Luis Enrique parece pronto para entregar ao PSG seu 14º título da Ligue 1, já que sua equipe mantém uma vantagem de dois pontos no topo. Os campeões não mostram sinais de perder o ritmo e estão invictos nos últimos sete jogos da liga.

Suas fraquezas apareceram principalmente na Champions League. No entanto, os gigantes europeus são propensos a perder pontos fora de casa na Ligue 1. Isso dará esperança aos anfitriões e ao pelotão perseguidor.

Escalações esperadas para Rennes x PSG

Escalação esperada do Rennes: Silistrie, Ait Boudlal, Jacquet, Rouault, Nordin, Camara, Rongier, Szymanski, Tamari, Lepaul, Embolo;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Mayulu, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.

Uma fase atual flutuante

O Rennes tem sido uma das melhores equipes da liga francesa nesta temporada. No entanto, eles estão passando por um período difícil, tendo perdido quatro partidas consecutivas em todas as competições. Estão sem vitórias nos últimos cinco jogos e registraram sua vitória mais recente no início de janeiro.

Em contraste, o PSG tem estado em uma sequência avassaladora na liga, vencendo cinco partidas consecutivas na Ligue 1. Eles venceram três dos últimos quatro jogos em todas as competições e saíram vitoriosos nos últimos quatro confrontos diretos. Portanto, não é surpreendente que sejam a equipe favorita neste confronto.

Como o time mais prolífico da liga, com 48 gols, espera-se que desafiem significativamente a defesa do Rennes.

Dica de aposta 1 para Rennes x PSG: Handicap de -1: PSG vence, com odds de 2.10 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Rennes x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um momento ofensivo e com tendências de pontuação

Os visitantes atualmente têm uma média de 2,29 gols por jogo na liga e 1,92 gols por jogo fora de casa nesta temporada. A média combinada de gols marcados e sofridos por partida fora de casa na Ligue 1 é de 3,00. Nas últimas oito partidas da liga, o PSG marcou 21 gols, o que equivale a uma média de 2,62 gols por jogo.

Os anfitriões sofreram pelo menos um gol em cada um dos últimos sete jogos da liga em casa. Eles permitiram um mínimo de três gols em cada uma das três últimas partidas em todas as competições. Após o desempenho de cinco gols do PSG contra o Marseille no último fim de semana, eles chegarão em alta forma de pontuação.

Com vários jogadores retornando de lesão, espera-se que o ataque de Luis Enrique seja potente. Nos três encontros mais recentes, o PSG marcou cinco, quatro e três gols, respectivamente, sugerindo que provavelmente marcará várias vezes na sexta-feira.

Dica de aposta 2 para Rennes x PSG: Total de gols do PSG: mais de 2,5 gols, com odds de 2.07 na Betano.

Quebrando o recorde da temporada passada

Khvicha Kvaratskhelia tem se destacado desde que se juntou ao PSG vindo do Napoli em janeiro do ano passado. Ele sofreu uma lesão no tornozelo recentemente e ficou de fora da vitória do PSG por 2-1 sobre o Strasbourg, mas voltou à ação no fim de semana com estilo. Kvaratskhelia entrou em campo aos 62 minutos e conseguiu marcar.

Ele registrou três contribuições para gols nos últimos quatro jogos pelo PSG, incluindo dois gols. O internacional georgiano já igualou seu total de gols da temporada anterior da Ligue 1. Com 14 jogos restantes, Kvaratskhelia está bem posicionado para superar o recorde do ano passado.

O atacante abriu o placar no confronto inverso em dezembro. Ele marcou dois gols naquela vitória por 5-0 e é um candidato a marcar na sexta-feira à noite.