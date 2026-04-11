Palpite Remo x Vasco - Campeonato Brasileiro - 11/04/2026

Confira os palpites Remo x Vasco para o confronto no Pará, neste sábado (11), às 16h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Remo e Vasco se enfrentam no Mangueirão em um duelo importante na parte de baixo da tabela do Brasileirão. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam maior regularidade e chegam pressionadas pela necessidade de pontuar.

O Remo é o 18º colocado e soma uma vitória, quatro empates e cinco derrotas em 10 jogos. Na última rodada, a equipe arrancou um 0 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre, mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida. O resultado reforçou a entrega do time, mas também mostrou a dificuldade para transformar o esforço em vitórias.

O Vasco, por sua vez, sofreu sua primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho. O time perdeu de virada para o Botafogo por 2 a 1 e agora ocupa a 12ª posição. Em 10 jogos no Brasileirão, são três vitórias, três empates e quatro derrotas. Mesmo com o tropeço recente, a equipe mostrou evolução nas últimas semanas e chega com mais confiança do que tinha antes da troca no comando técnico.

Prováveis escalações de Remo x Vasco

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk, Picco, Patrick e David Braga, Pikachu, Manga e Taliari

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano, Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gómez e David

Vasco pode aproveitar melhor momento coletivo

O Vasco chega em momento ligeiramente superior, com evolução visível nas últimas partidas. A equipe conseguiu melhorar sua organização tática e apresenta mais consistência, principalmente na forma como se posiciona em campo.

O Remo, apesar da entrega, ainda encontra dificuldades para vencer e tem limitações ofensivas. Jogando em casa, pode competir, mas tende a sofrer contra equipes mais estruturadas. Com o melhor momento coletivo, o Vasco tem boas chances de conquistar a vitória.

Palpite 1 para Remo x Vasco: Vasco vence, com odds de 2.37 na Betano

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Gabriel Taliari pode aparecer como decisivo

O Vasco tende a ter presença ofensiva ao longo da partida, principalmente explorando espaços deixados pelo adversário. A equipe pode criar oportunidades em transições e jogadas mais diretas.

Gabriel Taliari surge como peça importante nesse contexto. Ele participa das ações ofensivas e tem capacidade de finalização. Em um jogo em que o Vasco deve criar chances, as possibilidades de ele aparecer bem aumentam ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Remo x Vasco: Gabriel Taliari marca a qualquer momento, com odds de 2.90 na Betano

Jogo pode ter gols para os dois lados

O Remo, jogando em casa, tende a buscar o ataque em alguns momentos, principalmente com apoio da torcida. Mesmo com limitações, a equipe pode criar oportunidades ao longo da partida.

O Vasco também tem mostrado evolução ofensiva e deve encontrar espaços contra uma defesa que oscila. Em um jogo com alternância de domínio e possíveis erros defensivos, o cenário favorece gols para ambos os lados.