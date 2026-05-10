Confira os palpites Remo x Palmeiras para o confronto em Belém, neste domingo (10), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Remo e Palmeiras entram em campo em situações completamente diferentes na tabela do Brasileirão. Enquanto o time paraense luta para escapar da parte de baixo, o Verdão segue firme na liderança da competição.

Mesmo atuando fora de casa e em um ambiente tradicionalmente complicado, o Palmeiras chega como favorito pelo momento coletivo e pela consistência apresentada ao longo da temporada.

O Remo ocupa a 19ª colocação, com apenas duas vitórias em 14 jogos disputados. Apesar da campanha difícil, a equipe ganhou confiança após a vitória de virada contra o Botafogo fora de casa, resultado importante para aliviar a pressão.

Jogando no Mangueirão, o time tende a aumentar a intensidade e tentar transformar o apoio da torcida em competitividade.

O Palmeiras segue como líder do Brasileirão e mantém um padrão muito sólido sob o comando de Abel Ferreira. São 10 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 14 partidas, números que mostram a regularidade da equipe.

Mesmo vindo de empate no clássico contra o Santos, o Verdão segue sendo um dos times mais consistentes do país.

Prováveis escalações de Remo x Palmeiras

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Mayk, Zé Welison, Patrick, Yago Pikachu, Zé Ricardo, Jajá, Alef Manga;

Palmeiras: Carlos Miguel, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan Elias, Ramón Sosa, Jhon Arias, Flaco López.

Palmeiras usa consistência para confirmar favoritismo

O Palmeiras deve assumir o controle da partida desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola, intensidade e movimentação para pressionar o Remo.

A equipe costuma controlar bem o ritmo dos jogos, mesmo fora de casa, e dificilmente perde organização ao longo dos 90 minutos.

O Remo tende a competir fisicamente e tentar acelerar o jogo em determinados momentos, mas pode ter dificuldades para sustentar o nível diante de um adversário mais técnico e experiente.

Em um cenário de maior domínio e controle territorial, o Palmeiras aparece com boas condições para conquistar mais uma vitória.

Palpite 1 para Remo x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 1.80 na bet365

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Flaco López surge como principal referência ofensiva

Com o Palmeiras controlando as ações ofensivas, Flaco López tende a ser uma das peças mais acionadas dentro da área.

O atacante vive bom momento e costuma aparecer bem em jogos onde o time cria bastante volume ofensivo.

Além disso, a defesa do Remo tem mostrado dificuldades ao longo da competição, principalmente contra equipes que pressionam constantemente.

Em um cenário de maior presença ofensiva do Verdão, Flaco aparece como forte candidato para balançar as redes.

Palpite 2 para Remo x Palmeiras: Flaco López marca a qualquer momento, com odds de 2.07 na bet365

Organização defensiva pode limitar o ataque do Remo

O Palmeiras apresenta uma das defesas mais sólidas da competição e costuma controlar muito bem os espaços concedidos aos adversários.

Mesmo fora de casa, a equipe mantém compactação e reduz bastante o número de oportunidades claras contra seu gol.

O Remo, apesar da vitória recente, ainda apresenta dificuldades ofensivas diante de adversários mais organizados.

Com maior controle do jogo e domínio territorial do Palmeiras, a tendência é de apenas um lado conseguindo marcar ao longo da partida.