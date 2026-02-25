Palpite Remo x Internacional- Campeonato Brasileiro- 25/02/2026

Confira os palpites Remo x Internacional para o confronto em Belém, nesta quarta (25), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Remo x Internacional

Nossa análise: Momento das equipes

A partida coloca frente a frente duas equipes pressionadas no início do Brasileirão. O Remo ainda busca a primeira vitória após dois empates e uma derrota, enquanto o Internacional vive momento ainda mais delicado, ocupando a zona de rebaixamento com duas derrotas e um empate. A goleada colorada sobre o Ypiranga pelo Gauchão ajuda no moral, mas não apaga o começo ruim na competição nacional.

O contexto do jogo favorece o equilíbrio. O Internacional tem elenco superior tecnicamente, porém chega mais cobrado por resultados. Já o Remo encontra no Mangueirão seu principal trunfo, com torcida próxima e ambiente tradicionalmente hostil para visitantes, algo que costuma influenciar diretamente no comportamento das equipes.

Como mandante, o Remo tende a jogar com intensidade alta e marcação forte desde o início, tentando empurrar o adversário para trás. O Internacional, por sua vez, deve adotar postura mais cautelosa fora de casa, priorizando organização e tentando controlar a posse para esfriar o ritmo da partida.

Prováveis escalações de Remo x Internacional

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Thalisson, Marllon e Kayky Almeida, Zé Ricardo, Leonel Picco e Vitor Bueno (ou Franco Catarozzi), Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Juninho e Bernabei, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodriguez, Vitinho (Allex), Borré e Alerrandro

Fator casa pode surpreender

O Remo sabe que jogos em Belém são fundamentais para a permanência na competição. No Mangueirão, a equipe costuma elevar a agressividade, pressionar a saída adversária e apostar em bolas longas e cruzamentos, especialmente nos minutos iniciais, quando o apoio da torcida é mais intenso.

O Internacional chega pressionado e ainda instável emocionalmente após os resultados ruins no Brasileirão. Fora de casa, a tendência é de um time mais cauteloso, tentando evitar erros antes de se lançar ao ataque. Esse cenário abre espaço para um jogo em que o mandante consiga competir em igualdade e até aproveitar eventuais falhas do adversário.

Palpite 1 para Remo x Internacional: Remo vence, com odds de 3.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Remo x Internacional nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ser mais aberto do que o esperado

Apesar da expectativa de cautela inicial, o contexto da tabela deve obrigar as duas equipes a buscar o resultado. O Remo precisa vencer para se afastar da parte baixa, enquanto o Inter necessita pontuar urgentemente para sair da zona de rebaixamento.

Com ambos necessitando do placar, a tendência é de aumento de espaços ao longo da partida, principalmente no segundo tempo. O Internacional deve adiantar linhas caso saia atrás, e o Remo costuma ser perigoso nos contra-ataques em casa. Esse tipo de dinâmica normalmente aumenta a quantidade de finalizações e oportunidades claras.

Palpite 2 para Remo x Internacional: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na Betano.

Arbitragem tende a controlar o jogo

Mesmo com intensidade, não é necessariamente um confronto de rivalidade direta ou histórico de confrontos quentes. O Internacional tende a trabalhar mais a posse, enquanto o Remo aposta mais em pressão localizada, o que pode gerar muitas disputas físicas, mas sem excesso de entradas violentas.

Se o jogo não sair do controle cedo, a tendência é de arbitragem administrando o ritmo com advertências pontuais. Partidas com equipes focadas mais em organização do que em confronto direto costumam ter número moderado de infrações e cartões.