Palpite Real Madrid x Real Sociedad - La Liga - 14/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa conquiste uma vitória sólida, com gols no segundo tempo para fechar o caixão.

Dicas de apostas para Real Madrid x Real Sociedad:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2-0 Real Sociedad;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

O Real Madrid tem perseguido o Barcelona durante todo o inverno. Neste sábado, eles têm a oportunidade de assumir a liderança, já que seus rivais só jogam na segunda-feira.

Uma sequência de sete vitórias consecutivas na La Liga ajudou os Blancos a diminuir a diferença. O time de Álvaro Arbeloa entra neste jogo após uma vitória por 2-0 contra o Valencia no último fim de semana.

A Real Sociedad também fez uma mudança de treinador no início do ano. Pellegrino Matarazzo começou brilhantemente, com os bascos conquistando 14 pontos em seus seis jogos no comando. O americano também levou La Real às semifinais da Copa do Rei.

Escalações esperadas para Real Madrid x Real Sociedad

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Jiménez, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler, Vinícius, Mbappé;

Escalação esperada do Real Sociedad: Remiro, Gómez, Martín, Zubeldia, Aramburu, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marín, Oyarzabal, Guedes.

Os Blancos manterão a defesa sólida

Embora tenha sido vulnerável em alguns jogos recentes de copa, o Real Madrid tem defendido bem na La Liga. Desde a derrota para o Celta Vigo, eles sofreram apenas três gols em sete vitórias consecutivas no campeonato. Os Blancos têm o melhor recorde defensivo da primeira divisão espanhola, sofrendo uma média de 0,78 gols por jogo.

Eles mantiveram a defesa muito sólida no último domingo, permitindo apenas 0,44 xG em uma vitória por 2-0 contra o Valencia. Thibaut Courtois não precisou fazer nenhuma defesa durante o jogo. O Real Madrid também permitiu apenas 0,57 xG em uma vitória por 2-0 contra o Villarreal, que estava em quarto lugar, duas semanas antes disso.

A Real Sociedad está em desvantagem devido à rápida reviravolta. Este jogo acontece 72 horas após a primeira mão da semifinal da Copa do Rei contra os rivais bascos Athletic Club. Isso reforça a aposta nos anfitriões para vencer novamente sem sofrer gols.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Real Sociedad: Real Madrid vence sem sofrer gols, com odds de 2.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Real Sociedad nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Real manterá seu padrão de poucos gols

Menos de 3,5 gols tem sido uma aposta vencedora em nove dos últimos 10 jogos do Real Madrid na La Liga. Ao contrário da Liga dos Campeões, eles tendem a enfrentar oponentes mais conservadores. Isso contribuiu para alguns jogos apertados.

Às vezes, Arbeloa optou por um meio-campo mais cauteloso do que vimos sob Xabi Alonso. Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga começaram no Mestalla há uma semana. Espera-se uma repetição aqui, com Jude Bellingham ainda fora.

Embora Matarazzo tenha feito a Real Sociedad jogar com mais qualidade, ele também tem sido pragmático em alguns momentos. O técnico visitante provavelmente não arriscará uma derrota pesada que possa estourar a boa fase atual de sua equipe. Isso sugere que seu time recuará um pouco e tentará atacar no contra-ataque.

Sete dos últimos nove jogos da liga envolvendo La Real terminaram com três ou menos gols. Apostar em uma repetição parece sensato, com uma probabilidade implícita de 60%.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Real Sociedad: Total de gols: menos de 3,5 gols, com odds de 1.67 na Betano.

Os visitantes se cansarão após o intervalo

Jogar contra os rivais locais Athletic em uma semifinal da Copa do Rei é um grande evento para a Real Sociedad. Eles provavelmente vão se esforçar ao máximo nesse confronto, e há o risco de sofrerem um desgaste três dias depois.

Os bascos não estão na Europa nesta temporada, então a profundidade do elenco é limitada. Ainda se espera uma escalação forte, mas eles provavelmente vão se cansar contra um Real Madrid que teve a semana livre.

Desde a mudança de treinador, os Blancos têm prosperado no segundo tempo. Sob Arbeloa na La Liga, eles marcaram sete vezes após o intervalo, sofrendo apenas uma vez. Apenas um dos oito gols da liga sob o comando do técnico de 43 anos foi marcado no primeiro tempo.

Dada essa tendência, apostar nos anfitriões para vencer o segundo tempo parece uma aposta inteligente.