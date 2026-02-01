Palpite Real Madrid x Rayo Vallecano - La Liga - 01/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que Los Blancos garantam uma vitória, embora com poucos gols. Kylian Mbappé fará, mais uma vez, toda a diferença.

Dicas de apostas para Real Madrid x Rayo Vallecano:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Kylian Mbappé x2.

Foi uma noite miserável de quarta-feira em Lisboa para o Real Madrid. Uma derrota por 4-2 contra o Benfica os deixou fora do top oito na Champions League.

No entanto, eles venceram os últimos cinco jogos na La Liga. Essa sequência fez com que Los Blancos se aproximassem do Barcelona na corrida pelo título. Espera-se que conquistem três pontos quando o Rayo Vallecano vier visitá-los.

Os visitantes venceram apenas um dos últimos 11 jogos na liga. A falta de poder ofensivo fez com que o time de Íñigo Pérez se aproximasse da zona de rebaixamento. Eles foram derrotados em casa pelo Osasuna no último fim de semana.

Escalações esperadas para Real Madrid x Rayo Vallecano

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Mbappé;

Escalação esperada do Rayo Vallecano: Batalla, Chavarria, Mendy, Lejeune, Balliu, Ciss, López, García, Palazón, Akhomach, De Frutos.

Mbappé abrirá o placar novamente

A recente mudança de técnico no Santiago Bernabéu pouco alterou a dependência da equipe em Kylian Mbappé. O francês continua sendo a principal fonte de gols.

Mbappé marcou sete vezes em quatro jogos desde que Álvaro Arbeloa assumiu o comando. Em cada uma dessas ocasiões, o jogador de 27 anos também marcou o primeiro gol da partida. Ele fez dois gols na vitória do Real Madrid por 2-0 sobre o Villarreal na La Liga no último fim de semana.

Sem jogo no meio da próxima semana, há pouca chance de grandes rotações no ataque em casa. Mbappé certamente começará novamente, e ele é um candidato excepcional para marcar o primeiro gol.

Ninguém na La Liga pode igualar sua média de 5 chutes por jogo. A taxa de acertos de Mbappé, com um gol a cada 84 minutos, também é inigualável. Ele está bem posicionado para marcar primeiro novamente, com uma probabilidade implícita de 38,2%.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Rayo Vallecano: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Rayo Vallecano nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O clássico se abrirá após o intervalo

As circunstâncias que antecedem este jogo são semelhantes às da última partida em casa do Real Madrid na liga contra o Levante. Isso também ocorreu logo após uma humilhação no meio da semana em uma competição de copa. Muitos jogadores da casa foram vaiados ao longo dos 90 minutos, e eles podem receber o mesmo tratamento no domingo.

Los Blancos realmente encontraram seu ritmo apenas após o intervalo contra o Levante, marcando o primeiro gol aos 58 minutos. Eles tendem a marcar gols tardios, com 27% de seus gols ocorrendo após o minuto 75 na La Liga.

Os jogos do Rayo Vallecano também tendem a ter mais ação no segundo tempo. 68% dos gols que sofreram na liga nesta temporada ocorreram após o intervalo. Sua derrota por 3-1 na última partida viu o time sofrer gols nos minutos 91 e 94.

Essas tendências apontam para este jogo se abrindo após o intervalo. Apostar que o segundo tempo terá o maior número de gols parece ser a escolha inteligente.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Rayo Vallecano: Mais gols no segundo tempo, com odds de 2.05 na Betano.

O padrão de poucos gols continuará

Enquanto a defesa do Real Madrid foi exposta na Europa, isso não tem sido o caso recentemente na La Liga. Eles sofreram apenas um gol nos últimos quatro jogos na principal divisão espanhola. No último fim de semana contra o Villarreal, o time de Arbeloa permitiu apenas 0,57 xG em um jogo difícil fora de casa.

É difícil imaginar o Rayo Vallecano mostrando muita ambição no Bernabéu. Eles geralmente conseguem manter o jogo bem equilibrado neste estádio.

Eles não foram derrotados por mais de um gol nas últimas cinco visitas para enfrentar seus rivais da cidade. Desde uma notável derrota por 10-2 em 2015, todas as partidas do Rayo fora de casa contra o Real Madrid produziram três ou menos gols.

Apostar em menos de 3,5 gols também foi lucrativo em sete dos últimos oito jogos da equipe da casa na liga. Essa aposta provavelmente será bem-sucedida novamente, com uma probabilidade implícita de 60,6%.