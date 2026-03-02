Palpite Real Madrid x Getafe - La Liga - 02/03/2026

Nosso especialista em apostas prevê um jogo apertado entre duas equipes vizinhas, com Vinícius Júnior em boa forma e levando os Blancos aos três pontos.

Dicas de apostas para Real Madrid x Getafe:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2-0 Getafe;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Vinícius Júnior, Gonzalo Garcia.

O Real Madrid não convenceu no meio da semana, mas uma vitória por 2-1 sobre o Benfica garantiu seu progresso na Champions League. Anteriormente, desfrutaram de uma grande sequência na liga, vencendo oito jogos consecutivos ao longo de dois meses. No entanto, seu ímpeto parou com uma derrota por 2-1 fora de casa para o Osasuna em sua última partida da La Liga.

Evitar o rebaixamento continua sendo o principal objetivo do Getafe. Eles garantiram vitórias cruciais consecutivas sobre Alavés e Villarreal em fevereiro para alcançar a metade da tabela. No entanto, uma derrota em casa por 1-0 contra o também ameaçado Sevilla foi um grande revés recente.

Escalações esperadas para Real Madrid x Getafe

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Alaba, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinícius, Gonzalo;

Escalação esperada do Getafe: Soria, Iglesias, Romero, Abqar, Duarte, Femenía, Arambarri, Martín, Milla, Vázquez, Satriano.

O Getafe deve ter dificuldades no Bernabéu

Não há muitas surpresas com o Getafe, que joga de maneira conservadora sob o comando de Pepe Bordalás. Essa tem sido sua abordagem há quase uma década, e esta temporada não é exceção.

Após 25 partidas, o Getafe é o segundo pior ataque na primeira divisão espanhola. Eles marcaram 20 gols a partir de um xG de 18,7, o que significa que estão superando esse total. Nenhum time na primeira divisão espanhola criou menos xG nesta temporada.

Eles já perderam todas as três partidas contra os cinco primeiros clubes fora de casa sem marcar. O Getafe também foi derrotado sem marcar em cada um dos seus últimos quatro jogos contra o Real Madrid.

Essas tendências sugerem uma noite confortável para a defesa da casa no Bernabéu. O Real Madrid parece bem para vencer este jogo sem sofrer gols, com uma probabilidade implícita de 52,6%.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Getafe: 1x2: Real Madrid & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.90 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Getafe nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O time visitante vai focar na solidez defensiva

As ambições do Getafe são pelo menos impulsionadas pela notícia de que Kylian Mbappé está atualmente lesionado. Ele foi uma retirada tardia do elenco para o jogo contra o Benfica na quarta-feira e não deve participar aqui.

Dado que Mbappé marcou 43% dos gols da sua equipe na liga nesta temporada, o Real Madrid precisará que outros jogadores se destaquem. O Real Madrid pode precisar ser paciente em um confronto que tradicionalmente tem poucos gols.

Dez dos últimos 11 encontros entre esses clubes terminaram com dois ou menos gols. Isso inclui uma vitória do Real Madrid por 1-0 no início desta temporada, com um gol tardio aos 80 minutos. Esse gol só chegou depois que o Getafe foi reduzido a 10 homens mais cedo na partida.

Os anfitriões marcaram mais de duas vezes em apenas dois jogos desde que Álvaro Arbeloa assumiu o comando. Dado esse histórico e a história do confronto, apostar em menos de 2,5 gols é a aposta inteligente.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Getafe: Total de gols: menos de 2,5 gols, com odds de 1.95 na Betano

Vinícius vai expandir sua sequência de gols

Com Mbappé fora, Vinícius Júnior está pronto para liderar o ataque. Ele teve um início de temporada difícil e um relacionamento tenso com Xabi Alonso. No entanto, a estrela brasileira parece ter se recuperado em forma.

Vinícius entra nesta partida tendo marcado seis vezes em suas últimas cinco aparições. Ele também marcou pelo menos uma vez em cada um dos seus últimos quatro jogos no Bernabéu.

O jogador de 25 anos registrou três chutes contra o Benfica no meio da semana, tendo tido cinco contra o Osasuna. Ele estava claramente mais confiante e também deve assumir as cobranças de pênalti aqui, dada a lesão de Mbappé. Isso pode ser significativo, dado que os Blancos já ganharam 17 pênaltis nesta temporada.

No geral, Vinícius oferece bom valor como artilheiro a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 50%.