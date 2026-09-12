Palpite Real Madrid x Rayo Vallecano - La Liga - 12/09/2026

O Real Madrid já balançou as redes quatro vezes em duas ocasiões dentro de casa nesta temporada. O Rayo, por sua vez, sofreu 10 gols em quatro jogos, o que torna este um teste difícil para os visitantes neste palpite Real Madrid x Rayo Vallecano.

Dicas de apostas para Real Madrid x Rayo Vallecano:

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.00 na bet365 ;

; Real Madrid -2 (handicap de 3 vias), com odds de 1.90 na bet365 ;

; Jude Bellingham: gol ou assistência, com odds de 1.77 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 4x1 Rayo Vallecano;

Palpite de artilheiros: Real Madrid – Mbappé x2, Vinícius, Bellingham; Rayo Vallecano – Camello.

O Real Madrid recebe o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu no sábado. O pontapé inicial está marcado para às 16h da 5ª rodada da La Liga. Os mandantes entraram em campo na terça-feira contra a Inter, vencendo seu primeiro jogo da fase de liga da Champions League em 2026/27.

O time de José Mourinho ocupa a 3ª posição na La Liga, com nove pontos em quatro jogos. Venceram Espanyol por 2 a 1, Real Sociedad por 4 a 1 e Málaga por 4 a 0, antes de uma derrota inesperada diante do Real Betis, quando não conseguiram marcar.

Kylian Mbappé e Federico Valverde garantiram a vitória por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League. Mbappé lidera a artilharia do clube com quatro gols. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Rodrygo e Andriy Lunin são desfalques para este fim de semana.

O Rayo chega com quatro pontos em quatro jogos sob o comando do novo técnico Beñat San José. Uma vitória por 3 a 2 sobre o Racing Santander no fim de semana passado foi a primeira da temporada. O time terminou em oitavo lugar na La Liga na temporada passada, mas repetir esse feito já parece difícil.

Sergio Camello marcou duas vezes na derrota por 5 a 2 diante do Barcelona. Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd e o goleiro Augusto Batalla são todos desfalques.

Escalações esperadas para Real Madrid x Rayo Vallecano

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé;

Escalação esperada do Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Pelayo Fernández, Bouare, Valentín, Unai López, De Frutos, Camello, Álvaro García.

Fragilidade defensiva de ambos os lados

Ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos cinco confrontos diretos entre elas. O Rayo balançou as redes duas vezes contra o Barcelona no mês passado, com Sergio Camello marcando os dois gols. O Barcelona sofria gols em ritmo semelhante ao do Madrid.

O time de Mourinho sofreu gols em três de seus quatro jogos na liga. A Inter também conseguiu furar a defesa no Bernabéu na terça-feira.

O Rayo marcou em três de seus quatro jogos na liga nesta temporada. San José quer que sua equipe pressione lá na frente em vez de se fechar atrás. Uma probabilidade implícita de 50% parece baixa, dado que ambas as equipes favorecem uma postura ofensiva.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Rayo Vallecano: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.00 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Rayo Vallecano nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Madrid dita o ritmo em casa

O Real Madrid já venceu por uma margem de quatro gols em duas ocasiões no Bernabéu nesta temporada. Bateram o Real Sociedad por 4 a 1 e o Málaga por 4 a 0 diante de sua torcida.

O Rayo sofreu 10 gols em quatro jogos da liga. Perdeu por uma margem de três gols (5 a 2) para o Barcelona e ainda levou mais dois do Racing Santander.

Além disso, o Rayo perdeu por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura. O time de Mourinho criou oito grandes chances diante da Inter na terça-feira. As principais preocupações são a vitória apertada por 2 a 1 sobre o Espanyol e a derrota para o Betis. Apostar nessa linha de handicap com uma probabilidade implícita de 52,6% parece justo.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Rayo Vallecano: Real Madrid -2 (handicap de 3 vias), com odds de 1.90 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Bellingham é peça central no ataque do Madrid

Jude Bellingham soma quatro participações em gols em quatro jogos da liga. Dois gols e duas assistências representam um retorno sólido para um meio-campista, especialmente após um verão exigente na Copa do Mundo com a Inglaterra.

Bellingham marcou na vitória por 4 a 0 sobre o Málaga no mês passado. Ele também recebeu uma indicação ao Bola de Ouro este ano. Mourinho o utiliza na função de camisa 10, atrás de Mbappé.

Essa posição o coloca na linha de frente de quase todos os ataques. O Rayo está sem Isi Palazón e já sofreu 10 gols. O meio-campo da equipe terá dificuldade para acompanhar as investidas na área.

Apesar de uma taxa de 100% de participação em gols até aqui, o mercado de gol ou assistência dele pode se confirmar, com uma probabilidade implícita de 56,50%. Esta é a aposta de valor mais evidente entre os palpites de Real Madrid x Rayo Vallecano deste sábado.

Dica de aposta 3 para Real Madrid x Rayo Vallecano: Jude Bellingham: gol ou assistência, com odds de 1.77 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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