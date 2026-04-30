Palpite RB Bragantino x River Plate-Copa Sul-Americana- 30/04/2026

Confira os palpites RB Bragantino x River Plate, para o confronto em Bragança, nesta quinta-feira (30), às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para RB Bragantino x River Plate

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Nossa análise: Momento das equipes

RB Bragantino e River Plate se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um confronto que pode mexer diretamente na tabela. O Massa Bruta tenta ganhar força dentro de casa, enquanto o time argentino chega mais consolidado e liderando o grupo.

O Bragantino ocupa a 3ª posição, com três pontos em dois jogos, somando uma vitória e uma derrota. Na temporada, são 25 partidas, com 10 vitórias, sete empates e oito derrotas. A equipe oscila, mas costuma ser competitiva em casa, onde consegue equilibrar confrontos contra adversários mais fortes.

O River Plate lidera o grupo com quatro pontos, com uma vitória e um empate. No ano, soma 18 jogos, com 11 vitórias, três empates e quatro derrotas. A equipe apresenta maior consistência coletiva e experiência internacional, fatores importantes em jogos desse nível.

Prováveis escalações de RB Bragantino x River Plate

RB Bragantino: Tiago Volpi, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes, Gabriel, Henry Mosquera, Eduardo Sasha, Isidro Pitta

River Plate: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Martínez Quarta, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre, Facundo Colidio, Maxi Salas

River Plate aproveita maturidade e encontra valor fora de casa

O River Plate chega com um modelo de jogo mais consolidado e maior capacidade de controlar momentos da partida. A equipe argentina sabe quando acelerar e quando administrar, o que faz diferença em confrontos equilibrados fora de casa.

O Bragantino deve competir e tentar impor intensidade, mas pode ter dificuldades para sustentar o nível diante de um adversário mais experiente. Em um jogo decidido nos detalhes, o River aparece como uma boa opção de valor para sair com a vitória.

Palpite 1 para RB Bragantino x River Plate: River Plate vence, com odds de 2.62 na Betano

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Colidio aparece como opção de valor em jogo de transição

O River Plate deve explorar bem os espaços ao longo da partida, principalmente em transições rápidas. Com o Bragantino buscando o jogo em casa, o time argentino pode encontrar oportunidades para atacar com mais liberdade.

Colidio surge como uma peça interessante nesse contexto, com boa movimentação e capacidade de finalização. Com odds elevadas e cenário favorável, ele aparece como uma aposta de valor para marcar ao longo do confronto.

Palpite 2 para RB Bragantino x River Plate: Colidio marca a qualquer momento, com odds de 3.90 na Betano

Organização defensiva limita ações do mandante

O River Plate tende a controlar bem as ações defensivas, principalmente pela sua organização e leitura de jogo. A equipe costuma reduzir espaços e dificultar a criação dos adversários, mesmo atuando fora de casa.

O Bragantino, apesar da intensidade, pode ter dificuldades para transformar volume em chances claras diante de uma defesa bem estruturada. Com um jogo mais controlado pelo visitante, a tendência é de apenas um lado conseguindo marcar.