Confira os palpites RB Bragantino x Athletico-PR para o confronto em Bragança, nesta quarta (25), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para RB Bragantino x Athletico-PR

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo reúne duas equipes em situações muito parecidas no Brasileirão. Bragantino e Athletico-PR somam duas vitórias e uma derrota em três rodadas e ocupam posições próximas na tabela, o que aumenta a importância do confronto direto já no início da competição.

O Massa Bruta chega após a eliminação para o São Paulo no Paulistão, enquanto o Furacão ainda dividia atenções com o Campeonato Paranaense no fim de semana.

O momento psicológico pesa um pouco para o lado do Athletico. A equipe tem calendário mais estável e menos desgaste emocional, enquanto o Bragantino ainda absorve a queda no estadual.

Ao mesmo tempo, jogar em Bragança Paulista costuma equilibrar bastante o cenário.

Como mandante, o RB Bragantino costuma assumir mais a posse e pressionar desde cedo, principalmente usando amplitude e velocidade pelos lados.

O Athletico-PR, por outro lado, normalmente aceita atuar reativamente fora de casa, apostando em transições rápidas e na força física de seus atacantes.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Athletico-PR

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta;

Athletico-PR: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel (Juan Felipe Aguirre), Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Léo Derik (Luis Gustavo), Steven Mendoza, Julimar (Felipe Chiqueti) e Kevin Viveros.

Massa Bruta deve tomar a iniciativa

Eliminado no Paulistão, o RB Bragantino agora tem foco total no Campeonato Brasileiro e tende a usar isso como resposta imediata. Jogando em casa, a equipe costuma impor ritmo alto nos primeiros minutos, pressionando a saída adversária e acumulando presença no campo ofensivo.

O Athletico-PR é competitivo, mas fora da Arena da Baixada geralmente reduz linhas e espera o erro rival. Esse comportamento pode entregar controle territorial ao Bragantino durante boa parte do confronto.

Com mais posse, maior volume ofensivo e necessidade de reação diante da torcida, o time paulista aparece em leve vantagem para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para RB Bragantino x Athletico-PR: RB Bragantino vence, com odds de 1.80 na bet365

Tendência de jogo mais controlado

Apesar do equilíbrio técnico, a partida não indica grande festival ofensivo. O Athletico-PR costuma fechar bem os espaços fora de casa, priorizando organização defensiva e evitando jogos muito abertos, especialmente contra adversários diretos na tabela.

O Bragantino deve ter mais a bola, mas pode encontrar dificuldades para infiltrar constantemente. Isso favorece um confronto mais cadenciado, com poucas chances claras e muitas disputas no meio-campo.

Mesmo que saia um gol, o cenário aponta para controle do ritmo ao invés de trocação, reduzindo a probabilidade de placar alto.

Palpite 2 para RB Bragantino x Athletico-PR: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na bet365

Centroavante pode decidir

Em jogos equilibrados, detalhes costumam definir o resultado, e o Athletico-PR tem uma arma importante para isso: a presença de área de Isidro Pitta.

O atacante costuma aproveitar bem bolas longas e jogadas de transição, exatamente o tipo de situação que o Furacão tende a explorar como visitante.

Se o Bragantino adiantar suas linhas em busca da vitória, inevitavelmente deixará espaços nas costas da defesa. Em uma escapada, bola parada ou cruzamento pontual, o centroavante pode aparecer para decidir.

Mesmo sem grande volume ofensivo da equipe paranaense, o perfil do jogo favorece uma oportunidade clara para o atleta.