Palpite Qarabag FK x Newcastle - Champions League - 18/02/2026

Nosso especialista em apostas prevê um desafio difícil para o Newcastle, especialmente fora de casa. A partida pode terminar em empate ou em vitória do time da casa.

Melhores palpites para Qarabag x Newcastle

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Qarabag FK 1-1 Newcastle;

Palpite de artilheiros: Qarabag FK - Camilo Duran; Newcastle - Anthony Gordon.

O Qarabag está empolgado por ter alcançado a fase eliminatória da Champions League pela primeira vez em sua história. Os campeões do Azerbaijão chegaram a esta fase da competição graças ao seu 22º lugar na fase de grupos.

O técnico Gurban Gurbanov espera que sua equipe continue com a boa sorte neste confronto crucial para avançar para as oitavas de final. Ele viu seu time melhorar dramaticamente após terminar em último na fase de grupos da Liga Europa na temporada passada. Com esta sendo apenas a sua segunda participação na Champions League, os Azuis e Brancos certamente impressionaram.

Os anfitriões entram nesta partida após uma vitória no fim de semana, o que proporcionou um impulso de confiança no momento certo. Eles receberão o Newcastle United, que terminou a fase de grupos duas posições acima deles. Os Magpies estavam apenas quatro pontos à frente dos anfitriões, o que indica um equilíbrio considerável.

Os homens de Eddie Howe estão agora em sua quarta campanha na Champions League e apenas a segunda desde a temporada 2002/03. Esta é a primeira vez que o Toon se qualifica para a fase eliminatória da competição, uma semelhança que compartilham com os anfitriões.

Os Magpies quebraram uma sequência sem vitórias contra o Spurs na semana passada, o que deve colocá-los em boa posição. No entanto, o palco europeu é complicado, especialmente fora de casa. Portanto, os visitantes têm uma tarefa difícil se esperam levar uma vantagem de volta para St James' Park.

Escalações esperadas para Qarabag FK x Newcastle

Escalação esperada do Qarabag FK: Kochalski, Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Bicalho, Jankovic, Andrade, Montiel, Zoubir, Duran;

Escalação esperada do Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Tonali, Guimarães, Ramsey, Barnes, Wissa, Gordon.

A vantagem de jogar em casa favorece o Qarabag

Em seus oito jogos na fase de grupos, os anfitriões marcaram 13 gols, com uma média de 1,63 gols por jogo. O problema para os Cavaleiros é que sofreram 21 gols nessa sequência, com uma média de 2,63 gols por jogo no sentido oposto. Com apenas um jogo sem sofrer gols nesta competição nesta temporada, é provável que o Qarabag conceda gols.

O ataque do Newcastle é um dos melhores da Champions League. Eles conseguiram marcar 17 gols em oito jogos. Além disso, têm sido decentes na defesa, mantendo o gol sem sofrer em 50% de seus jogos. No entanto, impediram os adversários de marcar apenas uma vez (25%) em suas quatro partidas fora de casa.

O Qarabag está mais confortável em casa, já que nove de seus 13 gols foram marcados diante de seus torcedores. Além disso, marcaram no mínimo dois gols em cada um de seus jogos da Champions League em casa. Cinco dos oito jogos dos anfitriões viram ambas as equipes marcarem, enquanto três dos últimos quatro jogos do Newcastle na Champions League terminaram com o mesmo resultado.

Dica de aposta 1 para Qarabag FK x Newcastle: Ambos os times marcam: sim, com odds de 1.89 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Qarabag FK x Newcastle nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A noite será difícil em Baku

É claro que a equipe de Gurbanov está no seu melhor no Estádio Tofiq Bahramov em Baku. Os Cavaleiros perderam apenas duas vezes nos últimos 16 jogos em casa em todas as competições. Nessa sequência, os anfitriões venceram 11 partidas, o que prova que são difíceis de derrotar em seu território.

Enquanto isso, o Newcastle conseguiu apenas uma vitória fora de casa nesta campanha da Champions League. Eles enfrentaram uma sequência de cinco jogos sem vencer, incluindo três derrotas consecutivas. Depois, finalmente garantiram uma vitória fora de casa contra o Tottenham na liga.

A equipe de Baku venceu quatro dos seus últimos sete jogos em casa na Champions League. Eles também venceram oito dos seus últimos 10 confrontos europeus de ida e volta. O Qarabag não deve ser subestimado em seu ambiente, por isso um empate é o resultado mais provável. No entanto, uma vitória em casa não deve ser completamente descartada, puramente porque os visitantes têm dificuldades em suas viagens.

Dica de aposta 2 para Qarabag FK x Newcastle: Dupla chance: Qarabag vence ou empata, com odds de 2.75 na Betano

Duran é a esperança do Newcastle

Vários artilheiros estarão em campo na noite de quarta-feira quando essas equipes se enfrentarem. A maioria deles virá do lado dos visitantes. No entanto, os torcedores da casa depositarão suas esperanças em um jogador para marcar gols.

Camilo Duran tem impressionado na Champions League, tendo marcado o primeiro gol em cada uma das duas últimas partidas em casa do Qarabag. Ele já marcou quatro gols em seus oito jogos na Champions League nesta temporada e entra neste jogo em ótima forma.

Duran marcou no jogo doméstico dos anfitriões na semana passada, então ele estará ansioso para impressionar na quarta-feira. Vale notar que ele marcou três gols em suas últimas quatro partidas em todas as competições pelo Qarabag. Se eles quiserem ter sucesso contra o Newcastle, Duran é a chave.

Dica de aposta 3 para Qarabag FK x Newcastle: Artilheiro a qualquer momento: Camilo Duran, com odds de 6.80 na Betano