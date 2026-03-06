Palpite PSG x Monaco - Ligue 1 - 06/03/2026

Nosso especialista em apostas prevê um confronto emocionante e com vários gols, com Folarin Balogun marcando para o time visitante.

Dicas de apostas para PSG x Monaco:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2-2 Monaco;

Palpite de artilheiros: PSG - Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue; Monaco - Folarin Balogun, Maghnes Akliouche.

Os clubes se enfrentaram duas vezes em fevereiro, com o PSG derrotando o Monaco por pouco, 5-4 no agregado, na Champions League. Embora o time de Sebastien Pocognoli tenha liderado em ambas as partidas, foi forçado a terminar os dois jogos com 10 jogadores em campo.

Desde esse confronto, o PSG conseguiu aumentar sua liderança no topo da Ligue 1 para quatro pontos. Em sua partida mais recente, garantiu uma vitória por 1-0 contra o Le Havre, graças a um gol de Bradley Barcola.

O Monaco também está se saindo bem na liga, com três vitórias consecutivas que aumentam suas esperanças de se classificar para a Europa. Eles seguiram uma vitória fora de casa por 3-2 contra o segundo colocado Lens há duas semanas, vencendo o Angers por 2-0 no Stade Louis II.

Escalações esperadas para PSG x Monaco

Escalação esperada do PSG: Safonov, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Vitinha, Dro, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Doue;

Escalação esperada do Monaco: Kohn, Kehrer, Zakaria, Faes, Vanderson, Camara, Coulibaly, Henrique, Golovin, Akliouche, Balogun.

O time visitante vai desafiar o PSG mais uma vez

O Monaco demonstrou que pode competir com o PSG em ambas as partidas de seu recente confronto europeu. Ele poderia até ter vencido aquele play-off se não tivesse recebido dois cartões vermelhos. No segundo jogo na capital francesa, criou quatro grandes chances, o mesmo número que seu adversário.

Por causa dessa vitória no agregado, o PSG está programado para enfrentar o Chelsea nas oitavas de final nas próximas duas semanas. Com um jogo tão importante se aproximando, é improvável que Luis Enrique arrisque qualquer jogador que tenha até mesmo pequenas preocupações de aptidão na sexta-feira. Isso pode resultar no descanso de jogadores como João Neves e Ousmane Dembélé.

Os visitantes estão atualmente em uma de suas fases mais bem-sucedidas da temporada, tendo conquistado 14 pontos nos últimos seis jogos da liga. Eles parecem bem com um handicap de +2 contra um time do PSG que só ocasionalmente atingiu seu melhor nível nesta temporada.

Dica de aposta 1 para PSG x Monaco: Handicap +2: Monaco, com odds de 1.95 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Monaco nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Balogun está pronto para marcar novamente

Folarin Balogun precisou de apenas 18 minutos para marcar dois gols quando essas equipes se enfrentaram na primeira partida do play-off da Champions League. O atacante também registrou duas tentativas quando os clubes jogaram a partida de volta em Paris.

O internacional americano marcou quatro gols em suas últimas quatro aparições no geral. Ele encontrou a rede aos 62 minutos para iniciar uma notável vitória de virada em Lens, antes de também abrir o placar contra o Angers.

Balogun parece gostar do grande palco, tendo marcado cinco gols em 10 partidas da Champions League nesta temporada. Além disso, sua média de 2,4 chutes por jogo na liga é a mais alta do elenco do Monaco.

O jogador de 24 anos parece ser o mais provável a romper a defesa do PSG neste jogo. Ele tem uma probabilidade implícita de 27,8% de marcar.

Dica de aposta 2 para PSG x Monaco: Artilheiro a qualquer momento: Folarin Balogun, com odds de 3.60 na Betano

Monaco vai partir para o ataque no Parc des Princes

Muitas equipes visitantes na Ligue 1 adotaram um estilo muito defensivo no Parc des Princes. Isso ajudou o PSG a manter um recorde defensivo relativamente forte em casa. No entanto, os campeões europeus em título parecem vulneráveis quando os adversários decidem atacá-los.

No início da temporada, o Strasbourg conseguiu produzir 2,14 xG em um empate emocionante de 3-3 neste estádio. Além disso, o PSG conseguiu apenas dois jogos sem sofrer gols em 10 partidas contra adversários mais ofensivos na Champions League.

Dada a sua recente sucessão de confrontos diretos, o Monaco tem todas as razões para jogar de forma positiva aqui. Visto que seis de seus últimos oito jogos tiveram pelo menos quatro gols no total, parece haver valor em apostar em mais de 3,5 gols.