Palpite PSG x Marseille - Ligue 1 - 08/02/2026

Nosso especialista em apostas prevê outro confronto acirrado entre duas das melhores equipes francesas. No entanto, o Paris Saint-Germain deve garantir os três pontos.

Dicas de apostas para PSG x Marseille:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2-1 Marseille;

Palpite de artilheiros: PSG - Bradley Barcola, Ousmane Dembélé; Marseille - Mason Greenwood.

O Paris Saint-Germain está a caminho de mais um título da Ligue 1, mas esta temporada tem sido mais intensa do que o habitual. Os parisienses estão acostumados a dominar no cenário doméstico, mas enfrentaram alguma resistência desta vez. Embora liderem a tabela, o Lens está apenas dois pontos atrás.

Os comandados de Luis Enrique mostraram algumas vulnerabilidades nas competições europeias, que outras equipes da Ligue 1 podem tentar explorar. No entanto, o PSG ainda conseguiu se classificar para os playoffs da Champions League na tentativa de defender seu título.

Contudo, os parisienses devem se concentrar em manter sua vantagem de dois pontos na liga. Esta tarefa é particularmente desafiadora, pois enfrentam o Olympique de Marseille, uma das duas únicas equipes a vencê-los na Ligue 1 nesta temporada.

O Marseille teve um desempenho excepcional no início da campanha, mas desde então sofreu um ligeiro declínio. Os visitantes ocupam atualmente o terceiro lugar, nove pontos atrás dos campeões. Além disso, estão lidando com incertezas em relação ao técnico Roberto De Zerbi.

Relatos após sua eliminação na Champions League sugeriram que ele poderia deixar o clube. No entanto, ele permanece em sua posição e pode estar motivado a perturbar as ambições de título do PSG mais uma vez.

Escalações esperadas para PSG x Marseille

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Mbaye, Vitinha, Neves, Doue, Barcola, Dembélé;

Escalação esperada do Marseille: Rulli, Balerdi, Aguerd, Medina, Weah, Hojberg, Timber, Traoré, Greenwood, Nwaneri, Aubameyang.

Os melhores ataques da Ligue 1 em ação

Essas duas equipes são as melhores artilheiras da Ligue 1. O Marseille lidera as tabelas com 46 gols em 20 jogos de liga, enquanto o PSG marcou três a menos. No entanto, o time de Enrique tem uma defesa melhor, tendo sofrido apenas 16 gols até agora nesta temporada.

Os visitantes marcaram 19 gols em 10 partidas fora de casa nesta temporada, uma média de pouco menos de dois gols por jogo (1,9). Eles mantiveram o gol intacto em apenas metade de seus jogos na Ligue 1 nesta temporada, o que significa que é provável que sofram gols nesta partida. Por outro lado, os anfitriões marcaram em todos os jogos de liga em casa no Parc des Princes nesta temporada.

Como resultado, este confronto pode ser abençoado com gols de ambos os lados, considerando que 50% das partidas da liga do Marseille produziram o mesmo. Três das saídas mais recentes do PSG viram ambas as equipes marcarem, aumentando a probabilidade de isso acontecer no domingo.

Dica de aposta 1 para PSG x Marseille: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.61 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Marseille nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um artilheiro surpreendente

Surpreendentemente, o artilheiro do PSG na Ligue 1 não é Ousmane Dembélé. O vencedor da Bola de Ouro foi eclipsado por Bradley Barcola nesta temporada. O jovem atacante francês tem sido incrível para seu clube, registrando sete gols na liga em 17 partidas nesta temporada.

Barcola encontra uma maneira de se envolver na ação, já que registrou uma assistência no último fim de semana contra o Strasbourg. Ele marcou duas vezes em suas últimas cinco aparições, com seu último gol chegando na última semana de janeiro.

Ele teve algum sucesso contra o OM recentemente. Barcola saiu do banco na final da Supercopa, quando sua equipe estava perdendo por 2-1 para o Marseille. Foi ele quem forneceu a assistência no minuto 95 para Gonçalo Ramos garantir o empate e levar o jogo para os pênaltis.

Barcola espera ir além neste fim de semana e encontrar o fundo das redes contra os Les Olympiens.

Dica de aposta 2 para PSG x Marseille: Artilheiro a qualquer momento: Bradley Barcola, com odds de 2.41 na Betano.

Expectativas de um confronto acirrado

Margens estreitas geralmente decidem partidas como estas. Com sua posição no topo da liga em jogo, o PSG estará determinado a não perder pontos. Os anfitriões também terão a derrota por 1-0 no confronto reverso em mente.

Vale a pena notar que três das últimas quatro vitórias do PSG na Ligue 1 foram por uma margem de um gol. No geral, oito de suas 15 vitórias na liga chegaram por uma margem de um gol (53%). A partida reversa terminou em vitória para os visitantes, que foi por um gol.

Os homens de De Zerbi perderam quatro partidas fora de casa em toda a sua campanha na Ligue 1. Todas as quatro derrotas foram por um único gol. Como resultado, este jogo terminará mais próximo do que os confrontos diretos recentes, com um gol sendo a diferença no dia.