Palpite PSG x Newcastle - Champions League - 28/01/2026

Com a vitória garantindo uma vaga nas oitavas de final, esperamos que os anfitriões parisienses saiam vitoriosos contra os Magpies.

Melhores palpites para PSG x Newcastle:

Nossa análise: momento das equipes

O Paris Saint-Germain retomou a liderança da Ligue 1 no fim de semana ao vencer o Auxerre, enquanto o RC Lens tropeçou em Marselha.

Os campeões de Luis Enrique têm sido inconsistentes ultimamente. Eles perderam tanto na Coupe de France quanto na Champions League, mas ainda são fortes.

Os parisienses foram derrotados apenas cinco vezes em todas as competições nesta temporada e confiam em si mesmos em casa.

O Newcastle United sofreu uma derrota por 2-0 em casa contra o Aston Villa no domingo, prejudicando ainda mais suas esperanças na Premier League.

Foi um resultado que os deixou em nono, com apenas uma vitória em 90 minutos nos últimos cinco jogos. Consequentemente, a equipe de Eddie Howe chega ao Parc des Princes em forma irregular.

Ptováveis escalações para PSG x Newcastle

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Mayulu, Vitinha, Mbaye, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia;

Newcastle: Pope, Trippier, Burn, Botman, Hall, Miley, Tonali, Joelinton, Barnes, Wissa, Gordon.

O PSG aproveitando sua vantagem de jogar em casa

O Paris Saint-Germain não está em plena força há algum tempo, com lesões e a Copa Africana de Nações deixando jogadores importantes indisponíveis.

No entanto, seu elenco parece mais forte no início de 2026. O Newcastle United tem muitos motivos para se preocupar ao se dirigir à capital francesa esta semana.

Achraf Hakimi e Nuno Mendes podem voltar à ação depois de perderem a vitória sobre o Auxerre, enquanto João Neves também pode retornar. Todos os três são jogadores cruciais para Luis Enrique e aumentariam seriamente as chances dos anfitriões.

Enquanto isso, o Newcastle tem Jacob Murphy e Tino Livramento afastados por lesão, e Fabian Schär e Bruno Guimarães são dúvidas.

Consequentemente, o PSG está em grande vantagem, então não é surpresa vê-los como favoritos para este confronto.

Dito isso, os Magpies têm sido fortes na Europa nesta temporada, pois marcaram em todos os jogos. Portanto, esse confronto provavelmente terá ação em ambos os lados.

Palpite 1 para PSG x Newcastle: PSG vence, com odds de 1.55 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Newcastle nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma estatística notável do Newcastle

O Newcastle tende a ter dificuldades no segundo tempo dos jogos nesta temporada. Eles sofreram 25 gols após o intervalo na liga e na Champions League, em comparação com apenas 10 no primeiro tempo. Eles marcaram mais, também, mas apenas marginalmente.

Os parisienses também são propensos a um segundo tempo movimentado, tendo marcado oito gols a mais na Ligue 1 e quatro na Europa.

Portanto, há uma razão muito boa para esperar fogos de artifício após o intervalo.

Ambas as equipes são capazes de marcar, mas é improvável que não haja mais força no arsenal de Enrique. Os anfitriões têm tantos jogadores que a equipe de Howe pode ter dificuldades.

Palpite 2 para PSG x Newcastle: Segundo tempo com mais gols, com odds de 2.00 na Betano.

O perigo de Dembélé

Esta temporada pode ter sido frustrante em vários aspectos para Ousmane Dembélé, mas ele está recuperando sua melhor forma.

No campeonato nacional, ele registrou cinco gols e assistências nos últimos quatro jogos da Ligue 1, e dois em quatro na Champions League. O francês deve causar muitos problemas para a defesa do Newcastle.

Os Magpies mantiveram um jogo sem sofrer gols em sua última saída na Champions League, contra o PSV, mas Les Rouge-et-Bleu são adversários mais formidáveis.

Ao longo da temporada 2025/26, todos os times de elite que o Newcastle enfrentou conseguiram marcar contra eles.

Essa vulnerabilidade defensiva provavelmente dará ao PSG e a Ousmane Dembélé muita confiança para este confronto.