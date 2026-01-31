Confira os palpites Pouso Alegre x Atlético-MG para o confronto em Minas, neste sábado (31), às 16h30, pelo Campeonato Mineiro.

Melhores palpites para Pouso Alegre x Atlético-MG

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Pouso Alegre e Atlético-MG se enfrentam em um momento decisivo do Campeonato Mineiro, com as duas equipes pressionadas por objetivos diferentes. O Pouso Alegre faz campanha competitiva no estadual e ocupa a vice-liderança do Grupo B, mas chega após uma derrota pesada por 5 a 2 para o North.

Apesar do tropeço, o time mostrou força ao longo da competição, inclusive com vitória importante sobre o Cruzeiro, o que reforça sua capacidade de competir em casa.

O Atlético-MG vive um cenário mais delicado. A equipe já estreou no Campeonato Brasileiro, empatando por 2 a 2 com o Palmeiras, mas ainda não conseguiu engrenar no Mineiro. Em cinco partidas, venceu apenas o Cruzeiro e empatou as outras quatro, campanha que deixou o Galo na terceira posição do Grupo C e sob risco real de eliminação precoce.

A necessidade de resultado aumenta a pressão para este confronto.

Prováveis escalações de Pouso Alegre x Atlético-MG

Pouso Alegre: Yago, Lucas Mota, Bruno Bispo, Leonardo Gobo e Foguinho, Camacho, Leandro Ferreira, Clayton e Serginho, Rosseto e Gustavo Ermel;

Atlético-MG: Everson, Preciado (Natanael ou Igor Gomes), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard, Hulk e Dudu.

Maior qualidade técnica tende a fazer a diferença

Mesmo com campanha irregular no Mineiro, o Atlético-MG possui elenco superior e mais alternativas para decidir o jogo. A equipe mostrou competitividade contra o Palmeiras pelo Brasileirão, sinalizando evolução ofensiva, ainda que com falhas defensivas. Contra um adversário de menor investimento, o Galo tende a ter mais posse de bola e presença no campo ofensivo.

O Pouso Alegre costuma competir bem, mas apresenta dificuldades quando é pressionado por longos períodos. Diante de um Atlético que precisa vencer, o cenário favorece o visitante, mesmo que o desempenho não seja dominante durante todo o jogo.

Palpite 1 para Pouso Alegre x Atlético-MG: Atlético-MG vence, com odds de 1.28 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Pouso Alegre x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Hulk segue como principal referência ofensiva do Galo

Hulk continua sendo o jogador mais decisivo do Atlético-MG. O atacante concentra grande parte das ações ofensivas da equipe, seja em finalizações, bolas paradas e jogadas individuais.

Mesmo em jogos mais travados, costuma aparecer em momentos-chave e assume a responsabilidade quando o time encontra dificuldades.

Contra um Pouso Alegre que sofreu cinco gols na última rodada, Hulk pode se beneficiar de espaços e erros defensivos.

A tendência é de que o Atlético concentre suas jogadas ofensivas ao redor do camisa 7, aumentando sua participação direta nas chances de gol.

Palpite 2 para Pouso Alegre x Atlético-MG: Hulk marca a qualquer momento, com odds de 2.00 na KTO

Dinâmica do jogo aponta para poucos escanteios

Apesar da expectativa de domínio do Atlético-MG, o padrão de jogo das equipes não indica alto volume de escanteios.

O Galo costuma trabalhar mais por dentro, com trocas curtas e infiltrações, enquanto o Pouso Alegre tende a apostar em transições rápidas, sem explorar tanto as laterais.

Além disso, se o Atlético abrir o placar cedo, o ritmo tende a cair, com menos ações de fundo e menor pressão contínua. Esse cenário reduz a quantidade de tiros de canto ao longo da partida.