Palpite Peñarol x Corinthians - Copa Libertadores - 21/05/26

Veja os palpites para a partida entre Peñarol x Corinthians, válida pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira (21), às 21h30.

Melhores palpites para Peñarol x Corinthians

Nossa análise: Momentos das equipes

Quando recebeu o Peñarol em São Paulo por esta competição, o Timão realizou uma das suas grandes atuações sob o comando de Fernando Diniz, vencendo por 2-0. A equipe paulista tentará provar que o último resultado — uma pesada derrota para o Botafogo por 3-1 — não foi um indicador de maiores dificuldades desse time fora de casa e, sim, algo mais pontual.

Mesmo com apenas dois pontos após quatro jogos, o Peñarol ainda tem objetivos alcançáveis nesta competição e conta com o benefício de atuar em casa nas duas rodadas finais, onde não perde há três jogos. O mais recente desses jogos foi uma vitória por 2-1 contra o Liverpool-URU no último final de semana.

Prováveis escalações de Peñarol e Corinthians

Peñarol: Aguirre, Barboza, Escobar, Ferreira, Olivera, Trindade, Fernández, Umpiérrez, Laxalt, Togni e Arazo

Corinthians: H. Souza, Matheuzinho, G. Henrique, G. Paulista, Anglieri, Raniele, Carrillo, Bidon, Garro, Lingard e Y. Alberto

Timão exerce bem a superioridade dentro da chave

O Corinthians, que vem de uma derrota como visitante no Brasileirão, não tem enfrentado os mesmos problemas quando acaba tendo de atuar longe dos seus domínios na Libertadores, onde conquistou quatro dos seis pontos disputados, batendo o Platense e empatando com o Santa Fe.

Outra maneira de encarar esse jogo é que, desde que Fernando Diniz assumiu o comando técnico da equipe paulista, o Timão não sabe o que é perder jogos consecutivos, normalmente respondendo bem e rapidamente a qualquer tropeço..

Palpite 1 Peñarol x Corinthians: (Chance dupla) Corinthians ou empate, com odds de 1.40 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Atributos defensivos se destacam

Em meio a um elenco que conta com a presença de nomes como Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis, o Corinthians de Diniz é primeiramente conhecido por ser uma equipe que sofre poucos gols e nada mais apropriado do que os números na Libertadores para demonstrar isso.

O Timão abriu essa quinta rodada como a melhor defesa da Libertadores, tendo sofrido somente um gol em quatro jogos. De maneira geral, nenhum dos quatro jogos do Timão nesta competição terminou com mais de dois gols marcados.

Palpite 2 Peñarol x Corinthians: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.53 na Novibet

Corinthians vem sendo uma equipe disciplinada

Especificamente na Libertadores, o Corinthians possui números recentes que corroboram a expectativa de que o Peñarol seja a equipe com mais cartões do jogo. Na última vez que entrou em campo pela competição continental, o Timão não recebeu um cartão contra quatro do Independiente Santa Fe.

Quando essas equipes se enfrentaram na Neo Química Arena anteriormente nesta fase de grupos, o Timão também terminou o jogo sem ser amarelado, enquanto a equipe uruguaia recebeu dois cartões.