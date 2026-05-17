Palpite Paris FC x PSG - Ligue 1 - 17/05/2026

Nosso especialista em apostas imagina que Paris FC e Paris Saint-Germain devam dividir os pontos em um dérbi parisiense eletrizante para fechar a temporada com chave de ouro.

Dicas de apostas para Paris FC x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Paris FC 2x2 PSG;

Palpite de artilheiros: Paris FC – Ilan Kebbal, Ciro Immobile; PSG – Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye.

O Paris FC garantiu sua melhor campanha da história na Ligue 1 logo em sua primeira temporada na elite em quase 50 anos. Os donos da casa ocupam a 11ª posição, três pontos atrás do Toulouse, que abre a primeira metade da tabela.

O "primo pobre" da capital perdeu apenas duas vezes nos últimos 11 compromissos pelo campeonato nacional. Ambas as derrotas ocorreram nas últimas três rodadas — para Lille e Rennes —, intercaladas por um atropelo de 4x0 sobre o Brest em seus domínios.

Já o Paris Saint-Germain faturou o quinto título consecutivo da Ligue 1 pela primeira vez na história do clube. A equipe bateu o Lens, seu perseguidor mais próximo, no Stade Bollaert-Delelis, para selar o 14º troféu da liga.

No entanto, os comandados de Luis Enrique passaram longe de ser letais naquela vitória por 2x0. O gol cedo de Khvicha Kvaratskhelia deu certa tranquilidade antes de Ibrahim Mbaye fechar a conta nos acréscimos, enquanto o Lens amargou o jejum mesmo após disparar 25 chutes.

Para este dérbi, a expectativa é que o PSG entre com uma equipe repleta de reservas para poupar os titulares. O Paris FC também lida com desfalques por lesão, mas Antoine Kombouaré deve mandar a campo o que tem de melhor. Espere um clássico lá e cá, com o placar em igualdade ao apito final.

Escalações esperadas para Paris FC x PSG

Escalação esperada do Paris FC: Trapp, Mbow, Sangui, Coppola, Camara, Munetsi, Lopez, Kebbal, Lees-Melou, Ikoné, Immobile;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hernandez, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Fernandez, Ruis, Doué, Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia.

O dérbi parisiense promete faíscas

O Paris FC foi protagonista de jogos bem movimentados e com placares elásticos nesta temporada. Suas partidas registram uma média de 2,8 gols. Desde que assumiu, Kombouaré transformou os parisienses de figurantes em reais candidatos a um lugar no Top 10.

Tanto o Paris FC quanto o PSG viram exatamente 11 de seus 33 jogos superarem a marca de 3,5 gols totais. Apenas um dos últimos cinco jogos do PSG ultrapassou essa barreira, enquanto o Paris FC atingiu esse feito em três das últimas cinco apresentações.

Curiosamente, o time de Luis Enrique fica atrás de outros quatro rivais da Ligue 1 em média de gols por jogo. Suas partidas registram uma média de três gols — Marselha, Mônaco, Rennes e até o Metz possuem índices mais altos.

Embalado pela torcida e aproveitando o clima inevitável de ressaca do título do PSG, o Paris FC tem tudo para encerrar o ano em alta. Vale a aposta para que eles balancem as redes. Também esperamos gols do PSG, já que a qualidade técnica do elenco sobrou durante toda a temporada.

Dica de aposta 1 para Paris FC x PSG: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Paris FC x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mbaye está pronto para assumir a responsabilidade

Ibrahim Mbaye pode não ter sido titular absoluto do PSG nesta temporada, mas o ponta senegalês sempre deixou sua marca quando acionado. Vindo do banco, ele construiu a reputação de ser um substituto dinâmico e versátil.

Mbaye anotou o segundo gol contra o Lens para colocar a cereja no bolo do título. Após receber uma assistência precisa de Désiré Doué, o jovem de 18 anos soltou uma bomba que ainda beijou o travessão antes de entrar, definindo o 2x0 nos minutos finais.

Contra o Lorient, no início de maio, o garoto abriu o placar aproveitando um erro do goleiro Yvon Mvogo. Foi seu primeiro gol pelo PSG desde que decidiu a partida contra o Metz com dois gols em dezembro de 2025.

Com a final da Champions League batendo à porta, Enrique pode dar a Mbaye apenas sua 11ª chance como titular na liga. Apostar no impacto desse jovem talento carrega um valor interessante.

Dica de aposta 2 para Paris FC x PSG: Ibrahim Mbaye marca ou assiste, com odds de 2.40 na Betano.

O azarão tem chances de abrir o placar

O Paris FC tem mostrado força logo nos primeiros minutos das partidas recentemente. A equipe abriu o placar em sete de seus últimos 10 jogos na Ligue 1. Agora, o "caçula" tem a chance de manter a escrita contra o vizinho campeão.

A exibição ofensiva mais impressionante nesse período foi contra o Mônaco. O time de Kombouaré marcou três gols em sequência relâmpago, abrindo 3x0 nos primeiros 21 minutos de uma vitória por 4x1.

Isso prova que eles podem ferir até os gigantes. O PSG sabe do perigo, mas deve ir a campo com um time alternativo, já que a partida mais importante da temporada está virando a esquina. Poupar os principais astros é imperativo.

Além disso, o PSG teve sorte em não sofrer gols contra o Lens, que finalizou 25 vezes (10 no alvo). Matvey Safonov foi o herói daquela noite, mas o goleiro russo deve ser testado cedo por um Paris FC sedento para fechar a conta com uma vitória de prestígio.