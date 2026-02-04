Palpite Palmeiras x Vitória- Campeonato Brasileiro - 04/02/2026

Confira os palpites Palmeiras x Vitória para o confronto em São Paulo, nesta quarta (4), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Palmeiras x Vitória

Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Vitória se enfrentam em um momento curioso da temporada para os dois lados. O Palmeiras vive uma fase de pressão pouco comum, após dois jogos sem vencer. Na estreia do Brasileirão, empatou por 2 a 2 fora de casa contra o Atlético-MG, em partida aberta e com falhas defensivas. Já pelo Paulistão, no fim de semana, foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo-SP, resultado que aumentou a cobrança interna por reação imediata.

Apesar dos tropeços recentes, o Palmeiras segue com um elenco mais qualificado e costuma responder bem quando atua no Allianz Parque. A tendência é de um time mais concentrado, com maior controle da posse e postura ofensiva desde os primeiros minutos, buscando transformar pressão em desempenho.

O Vitória chega mais confiante. A equipe venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão e, mesmo com time alternativo, bateu o Barcelona de Ilhéus pelo mesmo placar no fim de semana. O momento é positivo, mas o desafio agora é maior, atuando fora de casa contra um adversário tecnicamente superior e pressionado por resultado.

Prováveis escalações de Palmeiras x Vitória

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio, Allan, Vitor Roque (Sosa) e Flaco López

Vitória: Gabriel, Mateus Silva, Riccieli, Camutanga, Zé Marcos e Ramon, Caíque, Baralhas e Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer

Palmeiras tenta resposta imediata diante da torcida

A sequência recente obriga o Palmeiras a buscar reação. Jogando no Allianz Parque, a equipe tende a assumir o protagonismo, com maior presença ofensiva e pressão constante sobre a defesa adversária. Mesmo após os tropeços, o time mantém alto nível de organização e costuma corrigir rapidamente falhas apresentadas em jogos anteriores.

O Vitória deve adotar postura mais defensiva, priorizando linhas baixas e transições rápidas. Ainda assim, a diferença técnica e o fator casa favorecem o Palmeiras, que reúne condições para transformar volume de jogo em vitória.

Palpite 1 para Palmeiras x Vitória: Palmeiras vence, com odds de 1.32 na KTO.

Flaco López ganha espaço como referência ofensiva

Flaco López vem ganhando importância no ataque palmeirense, especialmente em jogos que exigem presença constante na área. O atacante se movimenta bem entre os zagueiros e costuma aproveitar bolas cruzadas e rebotes, sendo uma peça importante quando o Palmeiras pressiona o adversário por longos períodos.

Contra um Vitória mais recuado, Flaco López pode se beneficiar do volume ofensivo do time e aparecer em boas condições de finalização. Em um cenário de domínio territorial do Palmeiras, a chance de o camisa 42 balançar as redes aumenta consideravelmente.

Palpite 2 para Palmeiras x Vitória: Flaco López marca a qualquer momento, com odds de 2.20 na KTO.

Vitória deve encontrar dificuldades para criar chances

Mesmo vivendo bom momento, o Vitória enfrenta um desafio maior ao atuar fora de casa. O Palmeiras costuma ser sólido defensivamente no Allianz Parque e tende a reduzir espaços, especialmente quando joga pressionado por resultado. A expectativa é de um time mais atento defensivamente, evitando erros que custaram caro em jogos recentes.

Se conseguir controlar o meio-campo e neutralizar as transições rápidas do adversário, o Palmeiras tem boas chances de sair de campo sem sofrer gols. O contexto favorece um cenário em que apenas o mandante balance as redes.