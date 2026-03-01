Confira os palpites Palmeiras x São Paulo para o confronto em São Paulo, neste domingo (01), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Palmeiras x São Paulo

Nossa análise: Momento das equipes

A semifinal coloca frente a frente duas equipes que chegam em boa fase e com confiança elevada após resultados recentes.

O Palmeiras avançou com autoridade ao golear o Capivariano por 4 a 0, enquanto o São Paulo mostrou força fora de casa ao eliminar o RB Bragantino por 2 a 1.

No meio de semana, ambos também venceram pelo Brasileirão, o que aumenta ainda mais o nível de competitividade para um clássico que costuma ser decidido nos detalhes.

O Palmeiras vive temporada muito sólida. Em 13 jogos, são nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, números que refletem consistência coletiva e boa intensidade durante os 90 minutos.

Mesmo atuando na Arena Barueri, a equipe mantém características de pressão alta e volume ofensivo constante, criando muitas jogadas pelos lados e empurrando o adversário para trás por longos períodos.

O São Paulo também atravessa bom momento, com oito vitórias em 13 partidas e moral elevada após vencer o Coritiba fora de casa. A equipe costuma ser competitiva em clássicos e tende a adotar postura mais reativa, buscando explorar espaços deixados pelo rival.

A organização defensiva e a eficiência nas transições podem manter o jogo equilibrado por boa parte do confronto.

Prováveis escalações de Palmeiras x São Paulo

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Mauricio, Flaco López e Vitor Roque;

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon (Maik), Doria (Ferraresi ou Alan Franco), Sabino e Enzo (Wendell), Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antonio, Lucas, Tapia (Calleri) e Luciano.

Verdão chega mais sólido para o clássico

O desempenho recente do Palmeiras mostra um time mais estável ao longo da temporada. A equipe apresenta maior regularidade e costuma crescer em jogos decisivos, principalmente quando consegue impor ritmo desde os primeiros minutos.

A goleada nas quartas de final reforça a confiança para mais um confronto eliminatório.

O São Paulo tem capacidade de competir, mas pode sofrer com a pressão territorial do adversário. Em cenário de domínio territorial e maior volume ofensivo, o Verdão aparece em leve vantagem.

Palpite 1 para Palmeiras x São Paulo: Palmeiras vence, com odds de 1.72 na bet365

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Atacante tende a ser decisivo

Partidas eliminatórias frequentemente são resolvidas por jogadores de frente, e o Palmeiras costuma levar perigo constante à área adversária.

Com presença ofensiva frequente e muitas finalizações ao longo do jogo, cresce a possibilidade de o centroavante participar diretamente do placar.

Diante de um São Paulo que provavelmente passará períodos defendendo, as oportunidades devem aparecer, principalmente em cruzamentos e jogadas trabalhadas dentro da área.

Palpite 2 para Palmeiras x São Paulo: Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 2.50 na bet365

Clássico com bastante ação pelos lados

O estilo das duas equipes favorece um jogo com muitas chegadas ao fundo. O Palmeiras ataca com intensidade pelos corredores laterais, enquanto o São Paulo tende a responder em contra-ataques e bolas paradas.

Esse cenário costuma elevar o número de escanteios ao longo da partida.

Com pressão constante de um lado e transições do outro, a tendência é de várias bolas alçadas na área e intervenções defensivas que geram tiros de canto.