Palpite Palmeiras x Novorizontino- Campeonato-Paulista - 04/03/2026

Confira os palpites Palmeiras x Novorizontino para o confronto em São Paulo, nesta quarta-feira (04), às 20h, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Palmeiras x Novorizontino

Nossa análise: Momento das equipes

A final começa com um elemento que muda completamente o clima: o 4 a 0 aplicado pelo Novorizontino sobre o Palmeiras na fase de classificação. Além disso, os dois terminaram a primeira fase empatados em pontos, com 16 cada após oito jogos — o Tigre em primeiro, o Verdão em segundo. Isso tira qualquer rótulo de “surpresa” e coloca o confronto em patamar de equilíbrio real, pelo menos no contexto estadual.

O Palmeiras chega à sua sétima final seguida de Paulista, o que pesa bastante em termos de experiência. São 10 vitórias, dois empates e duas derrotas em 14 jogos na temporada, números que mostram consistência e capacidade de decisão. Jogando na Arena Barueri, a equipe tende a controlar mais o ritmo e a reduzir riscos no jogo de ida, entendendo que a decisão acontece em 180 minutos.

O Novorizontino, por sua vez, vive temporada muito sólida: oito vitórias, um empate e duas derrotas em 11 partidas. O time mostrou força ofensiva ao golear o próprio Palmeiras anteriormente, mas em uma final fora de casa, a tendência é de postura mais estratégica. O Tigre sabe que sair vivo do primeiro confronto é fundamental para decidir com mais tranquilidade.

Prováveis escalações de Palmeiras x Novorizontino

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, Allan, Vitor Roque e Flaco López

Botafogo: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk, Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Juninho), Matheus Bianqui, Vinicius Paiva e Robson

Jogo de ida tende a ser mais controlado

Os primeiros jogos de final costumam ser mais estudados. Mesmo com histórico recente de goleada, o Palmeiras dificilmente permitirá um confronto aberto desde o início. A equipe deve priorizar a organização defensiva e evitar erros que comprometam o segundo jogo.

O Novorizontino, apesar da boa fase, também não tem obrigação de se lançar ao ataque fora de casa. A estratégia deve passar por linhas compactas e transições pontuais, o que reduz a probabilidade de gols para os dois lados.

Palpite 1 para Palmeiras x Novorizontino: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.66 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Novorizontino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de placar enxuto

Apesar dos bons números ofensivos do Novorizontino na temporada, finais geralmente diminuem o ritmo natural das equipes. O Palmeiras, acostumado a decisões consecutivas, sabe administrar momentos do jogo e controlar a intensidade.

Com duas equipes que respeitam o adversário e sabem da importância do primeiro duelo, o confronto tende a ser definido em detalhe isolado, sem grande volume de gols.

Palpite 2 para Palmeiras x Novorizontino: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.87 na KTO

Experiência pode pesar na ida

A sequência de finais do Palmeiras mostra um time acostumado a esse tipo de cenário. Mesmo tendo perdido por 4 a 0 anteriormente, a equipe entra com motivação extra para responder dentro de campo. A postura deve ser mais concentrada e menos permissiva defensivamente.

O Novorizontino é competitivo, mas enfrenta um adversário experiente em decisões. Em jogos de alto nível e com controle tático, a diferença de elenco tende a aparecer ao longo dos 90 minutos.