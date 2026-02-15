Palpite Palmeiras x Guarani- Campeonato Paulista - 15/02/2026

Confira os palpites Palmeiras x Guarani para o confronto em São Paulo, neste domingo (15), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Palmeiras x Guarani

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos positivos dentro do Campeonato Paulista, mas com objetivos distintos na rodada. O Palmeiras já garantiu classificação antecipada, enquanto o Guarani ainda precisa pontuar para confirmar vaga na próxima fase. A tendência é de um jogo em que o Verdão tente impor ritmo desde o início, enquanto o Bugre busca equilíbrio e organização para competir fora de casa.

O Palmeiras soma 15 pontos em sete jogos, com cinco vitórias e duas derrotas. A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em Itaquera, reforçou a consistência defensiva e a maturidade competitiva da equipe. Em casa, o time costuma controlar a posse, acelerar pelas laterais e pressionar alto, principalmente nos primeiros minutos.

O Guarani faz campanha sólida, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. A derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP freou o embalo, mas a equipe segue viva na briga pela classificação. Fora de casa, tende a adotar postura mais compacta, apostando em transições rápidas e tentando explorar possíveis espaços deixados pelo adversário.

Prováveis escalações de Palmeiras x Guarani

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, Allan, Flaco López e Vitor Roque

Guarani: Mateus Claus, Raphael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, Willian Farias, Nathan Melo e Isaque, Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca (Kewen)

Superioridade técnica pode prevalecer no Allianz

O Palmeiras chega tranquilo quanto à classificação, mas ainda motivado a brigar pela liderança geral da competição. A vitória no clássico contra o Corinthians reforçou a solidez defensiva e a maturidade do elenco em jogos grandes. Jogando em casa, a tendência é de domínio territorial, posse de bola elevada e pressão constante desde os primeiros minutos.

O Guarani faz campanha competitiva, mas ainda luta por confirmação na próxima fase. Fora de casa, pode adotar postura mais cautelosa. Diante da diferença de elenco e do momento do Verdão, o favoritismo do mandante se justifica.

Palpite 1 para Palmeiras x Guarani: Palmeiras vence, com odds de 1.30 na bet365

Cenário favorável para jogo movimentado

Com as duas equipes ainda brigando por objetivos importantes, a tendência é de um confronto aberto. O Palmeiras tem mostrado eficiência ofensiva, criando volume constante pelas laterais e explorando bem infiltrações na área. Mesmo quando não controla totalmente o jogo, costuma produzir oportunidades claras.

O Guarani também precisa pontuar e não pode se limitar apenas a defender. A equipe tem números ofensivos interessantes no campeonato e deve buscar transições rápidas. Esse contexto aumenta a probabilidade de um placar mais movimentado ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Palmeiras x Guarani: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365

Jogo pode ter controle emocional maior

Apesar de ser um duelo relevante para a classificação geral, não se trata de clássico regional ou confronto direto com histórico recente de tensão. O Palmeiras costuma administrar bem o ritmo quando tem a posse, reduzindo disputas mais ríspidas no meio-campo e controlando o andamento da partida.

O Guarani, por sua vez, deve priorizar organização defensiva e compactação, evitando faltas desnecessárias que ofereçam bolas paradas perigosas. Nesse cenário de maior controle técnico e menor tensão, a tendência é de número reduzido de advertências ao longo do jogo.