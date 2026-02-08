Palpite Noroeste x Santos - Campeonato Paulista - 08/02/2026

Confira os palpite Noroeste x Santos, para o confronto em São Paulo, neste domingo (8), às 16h, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Noroeste x Santos

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo entre Noroeste e Santos ganha contornos de confronto direto contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. As duas equipes chegam pressionadas pela pontuação baixa e pela proximidade da zona de queda, o que aumenta o peso do resultado.

O equilíbrio na tabela e o momento instável dos dois lados indicam um jogo tenso, com margem mínima para erros e decisões que podem ser definidas nos detalhes.

Como mandante, o Noroeste tenta se apoiar no último resultado positivo para ganhar fôlego na competição. A vitória por 2 a 0 sobre o Velo Clube foi fundamental para tirar o time do fundo da tabela e levar a equipe aos sete pontos.

Mesmo assim, a campanha segue irregular, com apenas uma vitória em seis jogos, o que obriga o time a adotar postura cautelosa, priorizando a solidez defensiva diante de um adversário tradicional.

O Santos vive situação ainda mais delicada. Com apenas seis pontos em seis partidas e somente uma vitória na temporada, o Peixe começa a ver o risco de rebaixamento como uma ameaça real.

A derrota por 2 a 0 para o São Paulo expôs dificuldades ofensivas e aumentou a pressão sobre o elenco, que agora tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Velo Clube, primeiro time dentro da zona. Fora de casa, a equipe tende a atuar com mais precaução.

Prováveis escalações de Noroeste x Santos

Noroeste: Luiz Daniel, Carlinhos, Ronaldo Alves e Pedro Carrerete, Jhonny, Cristiano, Denner e Sánchez; Diego Mathias, Pedro Felipe (Marlyson) e Carlão;

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira, João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony.

Equilíbrio e pressão indicam divisão de pontos

O cenário de pressão extrema para os dois lados tende a influenciar diretamente o comportamento em campo.

Tanto Noroeste quanto Santos entram em campo mais preocupados em não perder do que propriamente em se expor em busca da vitória. Esse tipo de contexto costuma gerar partidas mais travadas, com poucas ações de risco e decisões adiadas até os minutos finais.

O Noroeste deve apostar em organização defensiva e jogo físico, enquanto o Santos, pressionado pela tabela, tende a controlar a posse, mas sem assumir riscos excessivos.

Com estilos que se anulam e medo evidente de um resultado negativo, o empate surge como desfecho bastante plausível.

Palpite 1 para Noroeste x Santos: Empate, com odds de 3.25 na KTO

Jogo tenso favorece placar enxuto

A dificuldade ofensiva das duas equipes é um ponto central para a leitura do confronto.

O Noroeste marcou pouco ao longo da competição e, mesmo na vitória recente, priorizou eficiência defensiva. O Santos, por sua vez, tem mostrado problemas claros na criação de jogadas e baixa efetividade no ataque, especialmente fora de casa.

Com o peso do jogo e o receio de errar, a tendência é de um confronto com ritmo mais lento, poucas chances claras e maior disputa no meio-campo.

Esse cenário favorece um placar controlado, abaixo da média de gols do campeonato.

Palpite 2 para Noroeste x Santos: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na KTO

Fragilidades defensivas ainda podem abrir espaço para gols

Apesar da expectativa de um jogo mais fechado, as defesas das duas equipes não transmitem total segurança.

O Santos tem sofrido para se organizar defensivamente quando pressionado, enquanto o Noroeste, mesmo mais cauteloso, já mostrou dificuldades para sustentar o sistema ao longo dos 90 minutos.

Em um duelo marcado pelo nervosismo, erros individuais e desatenções podem surgir, especialmente na segunda etapa.

Com isso, cresce a possibilidade de que ambos encontrem ao menos uma oportunidade clara para balançar as redes.