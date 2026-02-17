Palpite Mônaco x PSG - Champions League - 17/02/2026

Apostamos em uma vitória parisiense – os campeões atuais triunfarão no Stade Louis II.

Dicas de apostas para Mônaco x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Mônaco 1-3 PSG;

Palpite de artilheiros: Mônaco - Mika Biereth; PSG - Ousmane Dembélé x2, Bradley Barcola.

O Mônaco está passando por um período difícil, tendo conseguido apenas três vitórias desde o início de 2026. Eles caíram para a 10ª posição na Ligue 1 e enfrentam o Nantes nesta sexta-feira à noite enquanto tentam melhorar sua posição no campeonato doméstico.

Dito isso, apesar dessas dificuldades, o desempenho deles na Champions League permanece respeitável, com apenas duas derrotas registradas nesta temporada. Além disso, eles se beneficiarão da vantagem de jogar em casa nesta partida.

Já o Paris Saint-Germain entra nesta partida em excelente forma na liga, liderando a tabela após sete vitórias consecutivas. No entanto, eles têm mostrado forma inconsistente em todas as competições, pois não conseguiram vencer três dos últimos sete jogos.

Os campeões atuais de Luis Enrique estão sem uma vitória em três partidas na Champions League e perderam o último confronto com Les Monégasques.

Escalações esperadas para Mônaco x PSG

Escalação esperada do Mônaco: Kohn, Zakaria, Kehrer, Teze, Vanderson, Camara, Fati Adingra, Akliouche, Biereth, Golovin;

Escalação esperada do PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaire-Emery, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.

Apostamos em uma vitória fora de casa

Enquanto o PSG tem um jogo doméstico contra o Nantes neste fim de semana, eles possuem profundidade suficiente para poupar jogadores-chave antes do confronto europeu. Luis Enrique espera passar por esse período sem mais lesões, com Fabián Ruiz e Senny Mayulu já em dúvida. Independentemente dos jogadores que o PSG colocar em campo, eles são considerados os grandes favoritos para este confronto.

Jogadores como Vitinha e Ousmane Dembélé provavelmente serão poupados no fim de semana para garantir que estejam em plena forma para a viagem ao Stade Louis II. Embora o Mônaco tenha vencido o último confronto direto, sua forma recente tem sido fraca.

Em contraste, os parisienses têm sido altamente dominantes contra adversários franceses recentemente. Os Les Monégasques podem ter Ansu Fati de volta, mas Paul Pogba, Mohammed Salisu, Takumi Minamino e Lukas Hradecky continuam ausentes. Os anfitriões também estarão sem Kassoum Ouattara, Eric Dier e Christian Mawissa.

Dadas as ausências e as dificuldades recentes dos anfitriões, uma vitória fora de casa é o resultado mais provável.

Dica de aposta 1 para Mônaco x PSG: 1x2: PSG vence, com odds de 1.53 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Mônaco x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As redes vão balançar em Fontvieille

Ambos os clubes possuem capacidades ofensivas significativas e espera-se que encontrem o caminho para o gol, apesar das preocupações com lesões. O PSG é favorito e deve sair por cima, mas tem tido dificuldades para manter o gol imaculado fora de casa.

Já os visitantes marcaram em quase todos os jogos fora de casa nesta temporada. Eles falharam em marcar apenas três vezes em todas as competições, mas conseguiram apenas cinco jogos sem sofrer gols. O Mônaco provavelmente se sentirá confiante em sua capacidade de marcar contra seus rivais franceses.

Em última análise, o poder ofensivo do time de Enrique pode se mostrar avassalador. Recentemente, o PSG marcou cinco gols contra o Marseille e registrou 13 gols nos seis jogos que antecederam o confronto contra o Rennes na sexta-feira. Este confronto deve ser um jogo de muitos gols e com muito entretenimento para os observadores neutros.

Dica de aposta 2 para Mônaco x PSG: Ambos os times marcam: sim e Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.85 na Betano.

O PSG tem potencial para dominar

Embora não tenha atingido o auge da temporada anterior, o PSG continua sendo uma grande ameaça ofensiva, particularmente em sua linha de ataque. A presença de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia representa um desafio significativo para qualquer estrutura defensiva.

O Mônaco conseguiu manter o gol intacto contra o Nice no último fim de semana, mas recentemente sofreu três gols em partidas contra Strasbourg, Lorient e Lyon, enquanto o Real Madrid marcou seis gols contra eles. Embora o Mônaco tenha mostrado mais estabilidade defensiva em casa, a qualidade do Paris Saint-Germain deve criar inúmeros problemas.

Embora a forma do PSG na Champions League tenha sido inconsistente, espera-se que eles tenham um desempenho melhor nas fases eliminatórias. Enrique vai querer que seu time aumente a intensidade, e eles já estão familiarizados com o estilo do Mônaco. Jogadores como Dembélé devem ter um desempenho de alto nível.