Palpite Mirassol x Vasco - Campeonato Brasileiro - 29/01/2026

Confira os palpites Mirassol x Vasco para o confronto em São Paulo, nesta quinta (29), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Mirassol x Vasco

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto entre Mirassol e Vasco reúne equipes em momentos parecidos, mas inseridas em contextos competitivos distintos neste início de temporada. O Mirassol faz uma campanha mediana no Paulistão, ocupando a quinta posição, mas chega em alta após a goleada por 4 a 0 sobre o São Bernardo fora de casa.

O resultado reforçou a confiança do elenco e evidenciou a força do time quando consegue impor intensidade e aproveitar bem os espaços deixados pelo adversário.

Jogando no Estádio Campos Maia, o Mirassol costuma apresentar um desempenho mais agressivo, com pressão alta em determinados momentos e bom aproveitamento ofensivo. A equipe aposta na continuidade do trabalho e no embalo da boa campanha no último Brasileirão para se manter competitiva em 2026, especialmente diante de adversários de maior expressão nacional.

O Vasco chega com desempenho semelhante em termos de resultados recentes. No Campeonato Carioca, soma duas vitórias, um empate e uma derrota, ocupando a segunda colocação de seu grupo. A vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, fora de casa, trouxe tranquilidade e reforçou a evolução ofensiva da equipe.

Após terminar o último Brasileirão apenas na 14ª posição, o Cruzmaltino buscou se reforçar com nomes como Brenner e Hinestroza, sinalizando tentativa de elevar o nível técnico e reduzir as oscilações que marcaram a reta final da última temporada.

Prováveis escalações de Mirassol x Vasco

Mirassol: Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otavio, Reinaldo, Neto Moura, Yuri Lara, Eduardo, Shaylon, Alesson e André Luis;

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB.

Fator casa equilibra forças no interior paulista

Mesmo enfrentando um adversário de camisa mais pesada, o Mirassol tem mostrado competitividade suficiente para equilibrar confrontos desse nível, especialmente atuando em seus domínios. A goleada sobre o São Bernardo fora de casa elevou a confiança do time, que agora tenta transformar esse embalo em regularidade no Paulistão.

Jogando no Campos Maia, a equipe costuma ser mais agressiva, pressionando alto e buscando impor ritmo desde os primeiros minutos.

O Vasco, apesar de contar com jogadores mais experientes e reforços recentes, ainda busca estabilidade em seu modelo de jogo. Fora de casa, a tendência é de uma postura mais cautelosa, o que pode permitir ao Mirassol competir de igual para igual. Dentro desse contexto, o mandante tem condições reais de pontuar.

Palpite 1 para Mirassol x Vasco: Dupla chance – Mirassol ou empate, com odds de 1.23 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confronto sugere gols, mas sem exageros

Os dois times vêm de vitórias expressivas fora de casa, o que naturalmente eleva a expectativa ofensiva para o confronto. O Mirassol mostrou eficiência ao marcar quatro gols na última rodada, enquanto o Vasco também balançou as redes três vezes diante do Boavista. Ainda assim, o desenho do jogo indica equilíbrio maior e menos espaços do que os encontrados nas partidas anteriores.

A tendência é de um confronto com oportunidades para ambos os lados, mas sem ritmo totalmente aberto durante os 90 minutos. A necessidade de pontuar e o respeito mútuo devem limitar riscos excessivos. Um placar com gols, mas sem ultrapassar um número elevado, se encaixa melhor nesse cenário.

Palpite 2 para Mirassol x Vasco: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.70 na Betano.

Equilíbrio aumenta chance de redes balançarem dos dois lados

Com campanhas semelhantes e estilos que favorecem transições rápidas, Mirassol e Vasco têm boas chances de criar oportunidades ao longo da partida. O mandante costuma ser agressivo em casa, enquanto o Vasco mostrou evolução ofensiva com seus reforços, especialmente quando encontra espaços para acelerar o jogo.

Se uma das equipes sair na frente, a outra tende a responder com maior exposição ofensiva, o que aumenta a probabilidade de gols dos dois lados. Em um duelo equilibrado e com objetivos claros para ambas as equipes, o mercado que indica gols para os dois times aparece bem alinhado ao contexto da partida.