Palpite Mirassol x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

Confira os palpite Mirassol x Cruzeiro para o confronto em São Paulo, nesta quarta-feira (11), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Mirassol x Cruzeiro

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo em Mirassol reúne duas equipes em momentos opostos no início do Brasileirão. O Mirassol chega mais leve, sustentado por um começo competitivo na competição, enquanto o Cruzeiro entra pressionado após duas derrotas consecutivas. Neste momento, inclusive, o técnico Tite é o mais ameaçado do país.

Jogando no Campos Maia, o Mirassol costuma adotar um comportamento agressivo, com linhas altas e intensidade na transição ofensiva. Mesmo vindo de derrota no Estadual, o desempenho no Brasileirão foi positivo até aqui, com capacidade de reação demonstrada fora de casa contra o Remo.

O Cruzeiro, por outro lado, chega embalado pelo clássico vencido contra o América-MG, mas ainda busca respostas no Brasileirão. As falhas defensivas apresentadas nas duas primeiras rodadas pesam, especialmente atuando fora de casa. Ao mesmo tempo, a necessidade de reação pode empurrar a equipe para um jogo mais aberto, aumentando o ritmo da partida.

Prováveis escalações de Mirassol x Cruzeiro

Mirassol: Walter, Igor Formiga, Luiz Otávio, Willian Machado e Reinaldo (Igor Cariús), Neto Moura, Aldo Filho e Lucas Mugni; Alesson, Everton Galdino e Nathan Fogaça

Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki, Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge

Regularidade do Mirassol pesa no mando de campo

O início sólido do Mirassol no Brasileirão contrasta com a instabilidade do Cruzeiro na competição. Mesmo diante de adversidades, como a desvantagem de dois gols contra o Remo, o Leão Caipira mostrou força mental para buscar pontos. Em casa, esse padrão de competitividade tende a se repetir.

O Cruzeiro ainda apresenta dificuldades para controlar jogos fora do Mineirão, o que abre margem para um cenário favorável ao mandante ou, ao menos, a manutenção do equilíbrio no placar.

Palpite 1 para Mirassol x Cruzeiro: Mirassol vence ou empate, com odds de 1.33 na KTO

Tendência de jogo aberto favorece gols

A necessidade de recuperação do Cruzeiro no Brasileirão deve resultar em uma postura mais ofensiva, mesmo atuando fora de casa.

Isso, somado ao estilo propositivo do Mirassol em seus domínios, cria um ambiente propício para um jogo mais movimentado, com trocas constantes de ataque.

Os dois times mostraram vulnerabilidades defensivas recentemente, o que aumenta a probabilidade de um placar mais elevado ao longo dos 90 minutos. Jogando para cima, as equipes querem a vitória a qualquer custo.

Palpite 2 para Mirassol x Cruzeiro: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.10 na KTO

Fragilidades defensivas indicam gols dos dois lados

Apesar do bom momento do Mirassol, a equipe costuma conceder espaços quando se lança ao ataque. O Cruzeiro, mesmo em fase irregular, possui peças ofensivas capazes de aproveitar esses momentos, especialmente em jogos de transição.

Por outro lado, a defesa cruzeirense ainda não encontrou solidez no Brasileirão, o que mantém alta a chance de o Mirassol também balançar as redes. A equipe de Rafael Guanaes não costuma passar os jogos em branco.