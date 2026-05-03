Palpite Mirassol x Corinthians- Campeonato Brasileiro - 03/05/2026

Confira os palpites Mirassol x Corinthians para o confronto em São Paulo, neste domingo (03), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Mirassol e Corinthians se enfrentam no Maião no encerramento da rodada do Brasileirão em um confronto que envolve duas equipes pressionadas por resultados. O time do interior tenta reagir após sequência negativa, enquanto o Timão chega aliviado após voltar a vencer. O cenário aponta para um jogo equilibrado, com tendência de cautela dos dois lados.

O Mirassol faz campanha abaixo do esperado. Em 12 jogos, soma apenas duas vitórias, além de três empates e sete derrotas. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo e apresenta dificuldades principalmente na criação ofensiva, o que tem pesado ao longo da competição.

O Corinthians ocupa a 14ª posição, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas em 13 partidas. A equipe de Fernando Diniz encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória ao bater o Vasco por 1 a 0, resultado que pode dar confiança para a sequência, mas ainda não elimina as oscilações.

Prováveis escalações de Mirassol x Corinthians

Mirassol: Walter, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado, Igor Formiga, Aldo Filho, Eduardo, Reinaldo, Shaylon, Alesson, André Luís

Corinthians: Kauê Camargo (Hugo Souza), Raniele, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Allan , André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Vitinho, Yuri Alberto

Equilíbrio e cautela indicam empate como cenário provável

O confronto reúne duas equipes que ainda não conseguem manter regularidade ao longo dos jogos. O Mirassol, jogando em casa, deve tentar assumir o controle, mas sem se expor excessivamente devido à má fase.

O Corinthians, mesmo com a vitória recente, tende a adotar postura mais controlada fora de casa, priorizando a organização defensiva. Em um jogo de poucos riscos e muita disputa no meio-campo, o empate aparece como resultado bastante plausível.

Palpite 1 para Mirassol x Corinthians: Empate, com odds de 3.05 na bet365

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Dinâmica do jogo favorece número maior de escanteios

Apesar da cautela, o jogo pode gerar volume de jogadas ofensivas, principalmente em bolas laterais e tentativas de infiltração. O Mirassol deve buscar o ataque com mais frequência, enquanto o Corinthians pode explorar transições.

Esse tipo de cenário tende a gerar cruzamentos, finalizações bloqueadas e bolas desviadas, aumentando o número de escanteios ao longo da partida. Com duas equipes buscando espaços, a linha proposta se torna interessante.

Palpite 2 para Mirassol x Corinthians: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.02 na bet365

Baixa eficiência ofensiva pesa no confronto

Mesmo com volume em determinados momentos, as duas equipes têm apresentado dificuldades na hora de finalizar. O Mirassol cria pouco, enquanto o Corinthians ainda oscila bastante ofensivamente, principalmente fora de casa.

Com defesas mais organizadas do que ataques eficientes e um jogo mais travado em boa parte do tempo, a tendência é de poucas bolas na rede e apenas um lado conseguindo marcar — ou até mesmo um empate sem gols.