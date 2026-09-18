Palpite Mirassol x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 19/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Mirassol x Botafogo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (19), às 17h.

Melhores palpites para Mirassol x Botafogo

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.68 na Brazino777

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.86 na Brazino777

Botafogo ou empate, com odds de 1.28 naBrazino777

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Tite deve estrear no comando técnico do Botafogo neste jogo contra o Mirassol.

Nossa análise: Momento das equipes

O técnico Rafael Guanaes deve estar frustrado com sua equipe, que não consegue aproveitar o mando de campo para abrir vantagem da zona de rebaixamento. O Leão vem de um empate, uma vitória e uma derrota nos três últimos jogos.

Resultado, o Leão do interior paulista segue apenas um ponto acima do Z4 do Brasileirão. Poderia ser diferente, já que o Mirassol empatou em casa com o Vitória por 2 x 2, em uma partida marcada por duas falhas graves do goleiro Muralha.

O Botafogo sofreu, mas conseguiu derrotar o Grêmio em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Sob os olhares do novo treinador Tite, que assistiu o jogo das tribunas do Nilton Santos, o Glorioso abriu vantagem de sete pontos da zona de rebaixamento.

A grande notícia da partida foi Danilo, que tomou conta do jogo, com dois gols marcados contra o Grêmio no Engenhão. A expectativa agora é pelo crescimento de rendimento do volante neste início de era Tite.

Prováveis escalações de Mirassol x Botafogo

Mirassol: Alex Muralha, Igor Formiga, Gabriel Knesowitch, Willian Machado e Reinaldo, Chico Kim (Japa), Wallisson e Eduardo, Gustavo Silva, Bruno Santos e Alesson

Botafogo: Gabriel Batista, Vitinho, Arthur Chaves, Monzón e Alex Telles, Huguinho, Danilo e Montoro, Lucas Villalba, Júnior Santos e Arthur Cabral

Defesas com desempenho ruim

Apenas um dos três jogos entre Mirassol x Botafogo na história não registrou ambas equipes marcam. No atual Brasileirão, o Mirassol anotou e sofreu gols nas cinco partidas mais recentes como mandante.

No caso do Botafogo, metade dos seis últimos jogos como visitante na Série A tiveram ambas equipes marcando gols. Os dois times possuem defesas ruins, sendo que o Mirassol sofreu 42 gols e o Botafogo 43 neste Campeonato Brasileiro.

Palpite 1 Mirassol x Botafogo: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.68 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Poucos jogos e muitos gols

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Mirassol x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apesar de registrarem três jogos na história, Mirassol e Botafogo costumam fazer partidas movimentadas, sendo que os cariocas marcaram três gols em dois destes embates citados.

No primeiro turno do Brasileirão, o campeão da Libertadores de 2024 derrotou o Leão do interior de São Paulo por 3 x 2. Já na edição de 2025 do campeonato de pontos corridos, empate por 3 x 3 no Estádio Nilton Santos.

Portanto, Mirassol e Botafogo somam 11 gols em três partidas, resultando em uma média de 3.67 gols por jogo.

Palpite 2 Mirassol x Botafogo: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.86 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Botafogo com vantagem

Mesmo com poucos jogos disputados, o Botafogo nunca perdeu para o Mirassol. O Glorioso registra uma vitória frente ao Leão, em partida válida pelo primeiro turno do Brasileirão 2026, com placar de 3 x 2 no Nilton Santos.

Outros dois jogos terminaram empatados: 0 x 0 no Maião e um 3 x 3 eletrizante no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2025.

O momento atual favorece o Botafogo, que não perde há três rodadas na Série A, com dois empates e uma vitória. Já o Mirassol, que empatou em casa com o Vitória no final de semana, contabiliza ainda uma vitória e uma derrota em quatro jogos.

Palpite 3 Mirassol x Botafogo: Glorioso ou empate, com odds de 1.28 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.