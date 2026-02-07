Palpite Manchester United x Tottenham - Premier League - 07/02/2026

Nosso especialista em apostas espera um confronto emocionante entre duas equipes empolgantes. Dada a forma atual de ambas, é provável que esta partida termine em empate.

Dicas de apostas para Manchester United x Tottenham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 2-2 Tottenham;

Palpite de artilheiros: Manchester United - Matheus Cunha, Bryan Mbeumo; Tottenham - Dominic Solanke, Xavi Simons.

Nas últimas três semanas, o Manchester United parece um time completamente diferente daquele liderado por Ruben Amorim. A nomeação de Michael Carrick certamente motivou os jogadores e os torcedores. Consequentemente, o United está atualmente em quarto lugar na Premier League, uma grande melhoria em relação à sua 15ª posição na temporada passada.

Os comandados de Carrick impressionaram no derby de Manchester ao vencer o Manchester City por 2-0. Embora não tenham estado no seu melhor contra o Arsenal, marcaram dois gols excepcionais para garantir a vitória. No último fim de semana, perderam uma vantagem de dois gols, mas conseguiram vencer no final do tempo de compensação graças a um gol de Benjamin Sesko.

Embora as melhorias sejam evidentes, as vulnerabilidades defensivas permanecem, e o próximo jogo contra o Tottenham Hotspur representa um desafio significativo. Os Spurs tiveram uma campanha inconsistente na liga e estão atualmente em 14º lugar na divisão, nove pontos acima da zona de rebaixamento.

Os comandados de Thomas Frank mostraram grande resiliência ao se recuperarem de um déficit de 2-0 para empatar 2-2 contra o Manchester City na semana passada. Com suas fortes atuações na Champions, o Tottenham continua sendo um adversário formidável neste fim de semana.

Escalações esperadas para Manchester United x Tottenham

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandez, Cunha, Mbeumo;

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Gray, Danso, Dragusin, Udogie, Gallagher, Palhinha, Bissouma, Kolo Muani, Simons, Solanke.

Duas frentes de ataque eficientes

Os donos da casa estão se saindo bem ofensivamente. Tendo marcado 44 gols, o United é o terceiro time com mais gols na divisão antes desta rodada, atrás apenas do Arsenal (46) e do Man City (49). Em casa, eles têm uma média de 1,92 gols por jogo nesta temporada.

No entanto, sua defesa tem sido instável há algum tempo, já que sofreram 15 gols em seus 12 jogos da liga em Old Trafford. Os Spurs têm sido mais eficazes fora de casa do que em casa, marcando 20 gols em suas viagens em comparação com 15 em seu próprio estádio.

Na liga, 75% dos jogos do Manchester United viram ambas as equipes marcarem, uma estatística que se aplica a 50% dos jogos do Tottenham. Os anfitriões entram neste jogo após duas partidas consecutivas em que ambos os lados encontraram o fundo da rede.

Os visitantes certamente podem punir os Red Devils no terço final. Vale a pena notar que o último encontro entre as equipes terminou com ambos marcando. Portanto, não será surpresa se isso acontecer novamente neste fim de semana.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Tottenham: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O retorno de um atacante-chave

Os torcedores dos Spurs aguardavam ansiosamente o retorno de Dominic Solanke de uma lesão. O ex-atacante do Bournemouth ficou afastado por cinco meses devido a um problema no tornozelo e foi gradualmente reintegrado à equipe no mês passado.

Solanke não decepcionou seu treinador desde então, registrando seus primeiros gols na Premier League com um duplo contra o Manchester City no último fim de semana. O gol de empate foi uma incrível bicicleta que certamente será considerada uma candidata ao gol da temporada.

Até agora, o atacante marcou quatro gols em igual número de jogos em todas as competições pelo clube, apesar de ter começado apenas três dessas partidas. Ele continua sendo uma ameaça constante e marcou cinco vezes em seus quatro encontros pessoais anteriores contra o Manchester United.

Solanke também marcou dois gols no confronto entre os Spurs e o United pela Copa da Liga Inglesa na campanha 2024/25, sugerindo que ele provavelmente encontrará o fundo da rede neste jogo.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Tottenham: Artilheiro a qualquer momento: Dominic Solanke, com odds de 3.60 na Betano.

Mais um capítulo numa sequência invicta

O Manchester United ganhou um sério impulso, vencendo três jogos consecutivos na liga. Carrick espera que suas tropas possam mantê-lo enquanto se aproximam dos últimos 14 jogos da temporada. Vale lembrar que eles só perderam duas vezes em toda a temporada em Old Trafford.

Por um bom tempo, os Spurs tiveram o melhor recorde fora de casa na Premier League, embora Aston Villa e Arsenal os tenham superado. Os comandados de Frank perderam três de seus 12 jogos fora de casa nesta temporada.

No entanto, os visitantes estão em boa forma, invictos nos últimos quatro jogos em todas as competições. Seus dois jogos anteriores na liga terminaram ambos em empates de 2-2, e seu desempenho no segundo tempo contra o City provavelmente aumentou sua confiança. Os Spurs também estão invictos contra o United nos últimos oito confrontos diretos, vencendo cinco deles.

Curiosamente, os três empates registrados durante essa sequência de oito jogos terminaram todos com um placar de 2-2, incluindo o jogo reverso no início desta temporada. Consequentemente, outro empate é um resultado possível, especialmente desde que o United venceu o Tottenham pela última vez em 2022.