Palpite Manchester United x Crystal Palace - Premier League - 01/03/2026

O Crystal Palace está enfrentando dificuldades dentro e fora de campo no momento. O United, sob o comando de Michael Carrick e em excelente forma, tentará explorar essa situação ao máximo.

Dicas de apostas para Manchester United x Crystal Palace:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 2-1 Crystal Palace;

Palpite de artilheiros: Manchester United - Sesko, Cunha; Crystal Palace - S. Larsen.

O Manchester United busca consolidar ainda mais o quarto lugar na Premier League com uma vitória em casa sobre o Crystal Palace no domingo.

A gestão interina de Michael Carrick, sucedendo Ruben Amorim, não poderia ter sido melhor. Eles venceram cinco de suas últimas seis partidas na Champions League. A mais recente foi uma vitória corajosa por 1-0 fora de casa contra o Everton, onde o United teve que enfrentar um ataque intenso dos Toffees. No entanto, uma transição clínica no segundo tempo provou ser a ruína do Everton.

A forma do United em casa tem sido sólida como uma rocha nesta temporada, um contraste marcante com temporadas anteriores, onde os adversários gostavam de visitar Old Trafford. Eles tiveram uma média de 2,08 pontos por jogo em casa em 2025/26, marcando 1,92 gols por partida. Isso está ligeiramente abaixo de sua média de xG de 1,95, o que sugere que sua forma é confiável.

O Crystal Palace caiu na tabela nas últimas semanas, à medida que os Eagles continuam lutando para sair de sua má fase. A confirmação da saída de Oliver Glasner no verão parece ter desestabilizado o vestiário. Eles venceram apenas duas vezes em 12 jogos da Champions League desde 14 de dezembro.

A forma dos Eagles fora de casa tem sido sua salvação nesta temporada. Eles tiveram uma média de apenas 1,07 gols por jogo no Selhurst Park, onde o apoio fervoroso geralmente faz a diferença. A equipe venceu seis de seus 13 jogos fora de casa em 2025/26, empatando apenas dois. Isso sugere que provavelmente veremos um resultado positivo de uma forma ou de outra neste fim de semana.

Escalações esperadas para Manchester United x Crystal Palace

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martinez, Casemiro, Mainoo, Fernandes, Diallo, Mbeumo, Cunha;

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Richards, Canvot, Riad, Munoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Pino, S. Larsen.

Os homens de Carrick assumirão o controle cedo

O United tem sido forte no início dos jogos em casa nesta temporada. Eles abriram o placar em 85% de suas partidas em casa em 2025/26. Além disso, lideraram no intervalo em 62% dos jogos em Old Trafford.

Embora o Palace tenha marcado primeiro em 62% de seus jogos fora de casa na Premier League, suas façanhas na Liga Europa podem pesar sobre eles. A incerteza em torno do futuro de Oliver Glasner provavelmente não ajudará na atmosfera do vestiário dos Eagles.

O tempo médio do primeiro gol do United em casa é o 29º minuto, abaixo da média da liga (31º minuto). Enquanto isso, o tempo médio do primeiro gol sofrido pelo Palace fora de casa é o 38º minuto, sugerindo que eles frequentemente sofrem antes do intervalo.

Podemos apostar que o United estará na frente no intervalo com uma probabilidade de apenas 48,78%. Isso parece ser a melhor jogada de valor do nosso trio de apostas em Manchester United x Crystal Palace.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Crystal Palace: Manchester United vence (1º tempo), com odds de 2.05 na Betano.

A rede vai balançar dos dois lados em Old Trafford

O Manchester United marcou dois ou mais gols em seus últimos três jogos em casa. Eles também marcaram em cada uma de suas 15 partidas anteriores na Premier League. O Palace marcou em dez de seus 13 jogos fora de casa nesta temporada, com uma taxa de acerto de 76,9%.

Os mercados de apostas acreditam que há apenas 58,82% de chance de ambas as equipes marcarem no domingo. No entanto, o United tem uma média de 1,15 gols sofridos por jogo em casa. O Palace falhou em marcar em apenas 23% de seus jogos fora de casa, o que está abaixo da média da liga de 28%.

Eles conseguiram encontrar a rede em alguns jogos difíceis fora de casa nesta temporada, incluindo contra Aston Villa e rivais amargos Brighton. A curto prazo, o Palace marcou em sete de seus últimos oito jogos fora de casa.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Crystal Palace: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.70 na Betano.

Sesko vai marcar seu sétimo gol em oito partidas

Benjamin Sesko foi o herói do United na vitória por 1-0 contra o Everton na noite de segunda-feira. O internacional esloveno está se esforçando muito para garantir um lugar no XI inicial contra o Palace na tarde de domingo. Sua forma recente tem sido altamente impressionante, marcando seis gols em suas últimas sete aparições pelo United.

Sesko agora tem uma média de 0,55 gols por 90 minutos. No entanto, sua probabilidade de marcar em 90 minutos no domingo é de apenas 40% pelos mercados de apostas. Há incerteza sobre se Sesko começará. Ainda assim, parece cada vez mais provável que Carrick coloque Diallo no banco, mova Cunha para a ala direita e dê a Sesko uma vaga central no time titular.

Sesko está começando a mostrar sinais ameaçadores de adaptação à vida na Premier League. Ele está no 99º percentil para chutes por 90 minutos (3,57). Ele também está no 99º percentil para chutes no alvo por 90 minutos (1,98). Levando tudo isso em conta, apostar que Sesko marcará com uma probabilidade de 40% parece uma jogada inteligente se ele for nomeado na escalação.