Palpite Manchester City x Salford City - Copa da Inglaterra - 14/02/2026

O City goleou o Salford por 8-0 na 3ª rodada da Copa da Inglaterra no ano passado. Agora, o time de Karl Robinson, em boa fase na League Two, está ansioso para evitar outra goleada.

Dicas de apostas para Manchester City x Salford City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 4-0 Salford City;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Semenyo, Haaland, Cherki, Alleyne; Salford City: N/A

O Manchester City foi sorteado para enfrentar o vizinho Salford City pela segunda campanha consecutiva na Copa da Inglaterra.

Pep Guardiola escalou alguns de seus principais jogadores, incluindo Haaland, Rodri, Semenyo e Cherki, na 3ª rodada da Copa da Inglaterra. Consequentemente, eles dominaram o time da League One, Exeter City, por 10-1. O City está lutando em duas frentes nas copas domésticas, pois chegou à Final da Copa da Liga Inglesa e à 4ª rodada da Copa da Inglaterra.

Na Premier League, o City tem sido imbatível em casa, perdendo apenas um dos seus 12 jogos e sofrendo apenas oito gols nesse período. O City também conseguiu marcar três ou mais gols em 57% dos seus jogos em casa na Premier League. Não deve ser difícil para eles marcarem ainda mais gols contra um time da League Two.

O Salford City está em sexto na League Two, com uma chance real de promoção automática, pois tem um jogo a menos. Os Ammies têm uma taxa de vitórias de 55% na quarta divisão até agora nesta temporada.

Apesar de sua forte posição na liga, eles são o time com menos gols entre os sete primeiros da League Two. Eles têm uma média de apenas 1,33 gols por jogo fora de casa no nível da quarta divisão. O Salford também enfrenta problemas de seleção, com Oliver Turton e Josh Austerfield ausentes e Adebola Oluwo cumprindo suspensão.

Escalações esperadas para Manchester City x Salford City

Escalação esperada do Manchester City: Trafford, Ake, Khusanov, Alleyne, Lewis, Rodri, McAidoo, Cherki, Reijnders, Semenyo, Haaland;

Escalação esperada do Salford City: Young, Garbutt, Cooper, Dorrington, Cesay, N’Mai, Butcher, Woodburn, Longelo, Graydon, Udoh.

O City vencerá por quatro gols de diferença, pelo menos

O City venceu por uma margem de nove gols na 3ª rodada e marcou oito gols contra o Salford em janeiro passado. O City é uma força ainda mais a ser respeitada em 25/26, o que é preocupante para os Ammies.

Os bookmakers indicam que há apenas 54,64% de chance do City vencer por quatro ou mais gols. No papel, o Salford está classificado abaixo do Exeter, então é difícil esperar qualquer coisa além de uma goleada para o time da League Two. Além disso, o Salford tem uma boa chance de promoção automática da League Two. Com uma corrida na copa improvável, Karl Robinson pode ficar satisfeito em evitar uma repetição de janeiro passado.

Com base na forma fora de casa do Salford na League Two, eles claramente tomam riscos, já que venceram oito e perderam seis de seus 15 jogos fora de casa. Eles também estão superando seu xGA atualmente fora de casa. Eles enfrentam um xGA de 1,40 por jogo fora de casa e sofrem 1,20 gols por partida.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Salford City: Handicap 3-Vias: Manchester City -3, com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Salford City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos uma goleada no segundo tempo

O City marcou seis gols após o intervalo na impressionante vitória por 10-1 sobre o Exeter na 3ª rodada. O time de Pep Guardiola não parou de atacar nem diminuiu o ritmo, mesmo depois de estar vencendo por muito.

Na verdade, foi o oposto. Este é um grande sinal de alerta para um time da League Two que terá dificuldade em acompanhar o movimento de bola e jogadores do City por 90 minutos.

O City marcou em ambos os tempos em 57% dos seus jogos em casa na Premier League nesta temporada. O Salford fará de tudo para manter uma defesa sólida nos primeiros momentos. Se tiverem mais sucesso do que o Exeter, podem manter o placar respeitável nos primeiros 45 minutos. No entanto, a superioridade física e as opções de jogadores do City terão um impacto sério à medida que o segundo tempo avança.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Salford City: Tempo com mais gols: segundo tempo, com odds de 1.90 na Betano.

Apostamos que Semenyo liderará desde o início

Erling Haaland é a escolha evidente para o City como primeiro marcador de gols. No entanto, ele não conseguiu marcar em todas as suas três aparições nas copas domésticas até agora nesta temporada. É por isso que estamos apostando em Antoine Semenyo para encontrar a rede primeiro contra o Salford.

Semenyo tem uma média de 50% de acerto em todas as competições desde que chegou do Bournemouth. O internacional ganês está disponível para apostar como o primeiro marcador de gols com uma probabilidade de apenas 25% neste fim de semana.

O jogador de 26 anos foi o destaque do City na vitória por 10-1 sobre o Exeter na última rodada. Ele marcou um gol com suas duas tentativas ao gol, enquanto registrava quatro passes decisivos e criava uma grande chance. Este jogador está no auge de sua forma e estará motivado para causar outro grande impacto neste fim de semana.