Palpite Manchester City x Nottingham Forest - Premier League - 04/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Manchester City mantenha seu excelente desempenho e garanta três pontos contra uma equipe que luta pela sobrevivência.

Dicas de apostas para Manchester City x Nottingham Forest:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3-0 Nottingham Forest;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Omar Marmoush, Antoine Semenyo x2.

O Manchester City está determinado a reconquistar o título da Premier League após perder para o Liverpool na temporada passada. Os Citizens entram nesta rodada de meio de semana cinco pontos atrás dos líderes atuais, Arsenal. No entanto, o time de Pep Guardiola tem um jogo a menos em relação aos Gunners.

Se os Sky Blues vencerem esse jogo extra, a diferença no topo da tabela será reduzida para apenas dois pontos. Como o City ainda receberá o Arsenal em abril, a disputa pelo título está nas mãos de ambos os clubes.

No entanto, a equipe de Guardiola passou por alguns momentos tensos recentemente. Eles garantiram uma vitória por 1-0 fora de casa contra o Leeds no fim de semana, embora não tenha sido uma performance tipicamente dominante do City. O que mais importa é que venceram e agora pretendem manter a pressão sobre o Arsenal.

Em termos de luta pela sobrevivência, o Nottingham Forest parece estar em uma situação semelhante. Seu novo técnico, Vitor Pereira, começou bem com uma vitória nos play-offs da Liga Europa. No entanto, ele ainda não garantiu um único ponto na Premier League desde que assumiu o comando dos Tricky Trees.

O Forest está atualmente apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento e teve a sorte de que a derrota no último fim de semana não lhes custou mais caro. O West Ham também foi derrotado, o que proporcionou algum alívio ao Forest. Por enquanto, os visitantes devem igualar os resultados dos Hammers para se manterem afastados da batalha na parte inferior da tabela.

Escalações esperadas para Manchester City x Nottingham Forest

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Cherki, Silva, O’Reilly, Marmoush, Semenyo;

Escalação esperada do Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

Uma demonstração do valor de Semenyo

Antoine Semenyo provou ser uma excelente contratação para o Manchester City. O ex-jogador do Bournemouth parece ter se adaptado rapidamente a um clube que busca o título da Premier League. O internacional ganês melhorou seu posicionamento na área e o número de oportunidades de gol que cria.

Semenyo já é o quinto maior artilheiro do City na Premier League nesta temporada, apesar de ter se juntado ao clube apenas em janeiro. Ele marcou o gol decisivo da vitória contra o Leeds no fim de semana e frequentemente entrega quando o time da casa mais precisa dele.

Atualmente, ele está em uma sequência de quatro gols em suas últimas seis aparições na liga. Com dúvidas sobre a condição física de Erling Haaland, Guardiola provavelmente confiará nele novamente. Ele liderou o ataque ao lado de Omar Marmoush na ausência de Haaland no sábado à noite, sugerindo que é um forte candidato a marcar mais uma vez.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Nottingham Forest: Artilheiro a qualquer momento: Antoine Semenyo, com odds de 1.89 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Nottingham Forest nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Embalo do time da casa

A vitória do City contra o Leeds marcou sua quarta vitória consecutiva na Premier League, fazendo parte de uma sequência invicta de seis jogos. No total, o City não perdeu em suas últimas nove partidas em todas as competições, vencendo oito desses confrontos.

Em contraste, o Forest não conseguiu vencer nenhum dos seus últimos cinco jogos na liga e entra neste jogo após duas derrotas consecutivas. Os homens de Pereira estarão com baixa confiança antes da viagem ao City, já que agora estão em uma sequência de três derrotas consecutivas.

Isso será encorajador para o time que busca o título, que desfrutou de uma forte sequência de resultados contra os Tricky Trees. O City venceu cinco dos últimos seis confrontos diretos, independentemente do local. Além disso, os anfitriões nunca perderam para o Forest no Etihad Stadium na era da Premier League, vencendo seus últimos três jogos desse tipo.

Também vale a pena notar que 3-0 tem sido o placar mais frequente do City em casa na liga nesta temporada. Eles venceram por essa margem cinco vezes, o que representa 36% de seus resultados no Etihad.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Nottingham Forest: Handicap -1: Manchester City vence, com odds de 1.90 na Betano

Histórico de defesa sólida no Etihad

O Manchester City marcou 57 gols na liga nesta temporada, apenas um a menos que o time mais prolífico da divisão, o Arsenal. No entanto, nenhuma equipe marcou mais gols em casa do que os 34 do City em 14 partidas. Eles também possuem o melhor registro defensivo em casa, tendo sofrido apenas nove vezes em 14 jogos.

O time de Guardiola marcou pelo menos dois gols em cada um dos seus últimos três jogos em casa na liga. Com uma média de 2,43 gols por partida em seu próprio campo, espera-se que os anfitriões tenham um bom desempenho na noite de quarta-feira.

Enquanto isso, o Forest encontrou o fundo das redes em apenas 54% dos seus jogos na Premier League nesta temporada. Os visitantes viram apenas um time, ou nenhum, marcar em 43% de seus jogos fora de casa; o City compartilha essa mesma estatística para seus jogos em casa nesta temporada.

Como apenas um lado marcou em cinco dos últimos seis encontros entre essas equipes, outro placar unilateral é uma forte possibilidade durante a semana.