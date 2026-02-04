Palpite Manchester City x Newcastle - Copa da Liga Inglesa - 04/02/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o City passe por cima do Newcastle. Assim, eles devem se preparar para uma final contra Arsenal ou Chelsea em Wembley no final de março.

Dicas de apostas para Manchester City x Newcastle:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3-1 Newcastle;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Erling Haaland, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Newcastle - Harvey Barnes.

Os Cityzens venceram com tranquilidade na primeira mão da Copa da Liga Inglesa em St James’ Park, deixando o Newcastle correndo atrás de um déficit de dois gols nesta eliminatória. Após essa vitória, o time de Pep Guardiola sofreu duas derrotas consecutivas de alto perfil, mas se recuperou e permaneceu invicto nos três jogos seguintes.

Além do empate com o Tottenham, os únicos contratempos recentes do City foram derrotas para o Manchester United e o Bodo/Glimt. Os anfitriões estão invictos em 16 dos últimos 18 jogos em todas as competições.

Os nativos de Manchester não estão apenas atrás de sua primeira Copa da Liga Inglesa desde 2020/21; eles também almejam a nona no total, com o Liverpool, finalista do ano passado, liderando a contagem geral com 10 títulos. A confiança deve estar alta enquanto os Cityzens esperam encerrar uma seca de troféus de cinco temporadas.

O Newcastle é um adversário complicado. No entanto, sua sequência de três jogos sem vitória levanta dúvidas sobre sua capacidade de se destacar em grandes palcos.

Mais recentemente, o Liverpool marcou quatro vezes contra o Newcastle na Premier League, destacando suas fraquezas defensivas contra passes de alta velocidade e finalizações clínicas.

A única grande conquista de Eddie Howe com os Magpies é a vitória na Copa da Liga Inglesa na temporada passada. Os campeões em título podem criar problemas iniciais para os anfitriões se começarem fortes. Ainda assim, a qualidade individual do City deve ser suficiente para ajudá-los a avançar para a final.

Escalações esperadas para Manchester City x Newcastle

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Aké, Aït Nouri, O’Reilly, Cherki, Silva, Marmoush, Doku, Haaland;

Escalação esperada do Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Willock, Tonali, Ramsey, Barnes, Gordon, Elanga.

Um início movimentado para este jogo de volta

Apesar das derrotas consecutivas, o City começou intensamente cada um dos últimos três jogos. Guardiola parece ter resolvido os começos lentos do City, ajustando a forma como operam desde o primeiro apito.

Todos os seis gols do City em sua recente sequência invicta de três jogos chegaram no primeiro tempo. Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland e Bernardo Silva foram fundamentais no forte início do City.

A habilidade dos Cityzens para marcar cedo no Etihad é uma estatística impressionante, com 17 dos seus 27 gols na sequência invicta de nove jogos em casa marcados antes do intervalo.

Enquanto isso, quatro dos últimos cinco gols do Newcastle em todas as competições chegaram no primeiro período. Howe provavelmente incentivará seus jogadores a igualar a intensidade inicial do City.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Newcastle: Ambas as equipes marcam no 1º tempo: sim, com odds de 3.60 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Newcastle nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Outra vitória com uma margem de dois gols para o City

Desde que venceram o Newcastle por 2-0 na primeira mão, o City presenciou resultados com margem de dois gols em quatro dos últimos seis jogos competitivos, incluindo duas derrotas e duas vitórias.

O Tottenham, no entanto, interrompeu sua sequência, impedindo o City de conquistar uma terceira vitória consecutiva por dois gols na Premier League. Uma recuperação no segundo tempo, impulsionada pelo brilho individual de Dominic Solanke, garantiu o resultado.

Esta foi a primeira vez que o City liderou por 2+ gols no intervalo e não venceu desde abril de 2018, encerrando uma sequência de 115 jogos vencidos quando lideravam por tal margem.

Enquanto isso, o Newcastle tem sido extremamente inconsistente nas últimas semanas, vencendo apenas um dos últimos seis jogos competitivos. Dois dos últimos seis resultados foram derrotas por 2-0, enquanto a última derrota para o Liverpool foi por uma margem de três gols.

Ambos os lados são capazes de marcar quando mais importa. No entanto, o City deve conseguir superar a linha com uma vitória agregada considerável.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Newcastle: Margem de vitória: Manchester City vence por dois gols, com odds de 5.25 na Betano.

Uma goleada no Etihad

O fato de que Manchester City e Newcastle não geraram um empate sem gols em 35 encontros competitivos mostra o quão intenso é este confronto. Metade dos últimos seis encontros diretos viu ambos os lados encontrarem o fundo da rede.

O City tem sido particularmente eficaz em casa, marcando 14 gols nas últimas três vitórias no Etihad, incluindo uma vitória enfática de 10-1 sobre o Exeter City, na Copa da Inglaterra.

O Newcastle teve que esperar seis jogos fora de casa antes de conquistar sua primeira vitória na estrada na Premier League. Eles não têm sido particularmente eficazes fora de casa, tendo vencido apenas duas vezes na temporada.

No entanto, os Magpies marcaram cinco vezes nas últimas quatro viagens competitivas. Eles têm o que é preciso para encontrar o fundo da rede em mais de uma ocasião. Ainda assim, eles não marcaram no Etihad desde 2018.

Isso marca uma sequência desastrosa de sete visitas sem marcar ao lado azul de Manchester. Ao mesmo tempo, Guardiola viu seu time marcar 21 gols em sete jogos em casa contra o Newcastle, uma média de três gols por jogo. Todos os sinais apontam para o City continuando sua dominância neste confronto.