Palpite Manchester City x Fulham - Premier League - 11/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Manchester City amplie sua histórica sequência de 19 vitórias consecutivas em confrontos diretos contra o Fulham, time de meio de tabela e comandado por Marco Silva.

Dicas de apostas para Manchester City x Fulham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 3-1 Fulham;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Erling Haaland (x2), Antoine Semenyo; Fulham - Raul Jimenez.

Pep Guardiola celebrou sua primeira vitória como técnico em um Anfield lotado, quando o Liverpool sofreu uma derrota por 2-1. Um pênalti tardio de Erling Haaland selou a primeira vitória fora de casa do City no estádio em cinco anos.

Esta vitória de virada também completou a primeira dobradinha do City sobre os Reds na liga desde a temporada 1936/37. Mais importante, reacendeu sua disputa pelo título com o Arsenal, que permanece seis pontos à frente no topo.

A visita do Fulham é bem-vinda para os Cityzens. Os anfitriões venceram cada um dos seus últimos 19 encontros competitivos contra os Cottagers — a sequência mais longa da história do futebol inglês.

O Fulham chega ao Etihad após duas derrotas consecutivas, com o Everton roubando os três pontos recentemente. Sua forma fora de casa também é fraca, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos da Premier League fora de casa.

Além disso, o técnico do Fulham, Marco Silva, perdeu todos os 13 confrontos diretos da Premier League contra o City. Este é o pior recorde de 100% de derrotas para qualquer técnico contra um único adversário na história da primeira divisão.

Se o Fulham começar bem, pode criar problemas para o City. No entanto, a superior qualidade dos Cityzens dentro e fora de campo deve ser suficiente para garantir a vitória.

Escalações esperadas para Manchester City x Fulham

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri, Rodri, O’Reilly, Semenyo, Silva, Marmoush, Haaland;

Escalação esperada do Fulham: Leno, Castagne, Anderson, Cuenca, Sessegnon, Iwobi, Borge, Smith Rowe, Wilson, Chukwueze, Jimenez.

Haaland brilhará contra um adversário familiar

Após não registrar um chute a gol em três jogos anteriores da liga, Haaland encerrou a sequência contra o Liverpool. Ele quebrou o jejum em 33 minutos. Mais tarde, converteu um pênalti nos acréscimos, marcando pela primeira vez em quatro partidas.

Seu gol da vitória reacendeu a disputa pelo título do City e também fortaleceu sua liderança na corrida pela Chuteira de Ouro da Premier League. Com 21 gols, o norueguês lidera Igor Thiago, do Brentford, por quatro. Ele também está atualmente em terceiro na disputa pela Chuteira de Ouro Europeia.

O Fulham continua sendo um dos adversários favoritos de Haaland na liga. Em sete encontros na carreira, ele participou de 10 gols (G7, A3), incluindo o gol de abertura no confronto reverso desta temporada. Ele está perfeitamente posicionado para ampliar esse recorde contra a defesa em dificuldades do Fulham. O valor está em apoiar o artilheiro do City para causar dano, seja marcando ou assistindo.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Fulham: Erling Haaland marca ou assiste a qualquer momento, com odds de 1.40 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Fulham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O City impressionará em ambos os tempos

O City começou bem contra o Liverpool, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. Eles compensaram com uma exibição impressionante no segundo tempo, marcando seus dois primeiros gols no segundo tempo da liga em 2026.

O City tem sido inconsistente em ambos os tempos nos últimos oito jogos da Premier League. Eles marcaram em ambos os tempos de um jogo da liga pela última vez contra o West Ham no final de dezembro de 2025 — há oito rodadas.

No entanto, seu histórico de confrontos diretos contra o Fulham conta uma história diferente. Os Cityzens marcaram em ambos os tempos em cada um dos seus últimos cinco encontros contra a equipe londrina.

A fragilidade defensiva dos Cottagers fora de casa é um fator significativo. Eles sofreram o quinto maior número de gols fora de casa nesta temporada (21). Isso os estabelece como viajantes particularmente vulneráveis. Dada a histórica dominância dos Cityzens em confrontos diretos, um retorno ao gol em cada tempo parece provável para os anfitriões.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Fulham: Manchester City marca em ambos os tempos, com odds de 1.91 na Betano.

Veremos uma goleada no Etihad

O City registrou 10 chutes no primeiro tempo contra o Liverpool — o maior número por qualquer equipe na abertura de um jogo da Premier League em tempos recentes. Embora tenham marcado duas vezes após o intervalo contra o Liverpool, são conhecidos por serem ainda mais incisivos contra equipes de menor classificação.

O confronto reverso no Craven Cottage contou com nove gols. O City venceu por 5-4, no jogo com maior pontuação desta campanha. O Fulham também perdeu seus últimos oito confrontos diretos da liga fora de casa com o City por um placar agregado de 25-4. O City marcou 11 gols nos últimos cinco jogos competitivos, enquanto o Fulham marcou em três partidas consecutivas. Defensivamente, o Fulham está sem um jogo sem sofrer gols em oito partidas. Enquanto isso, o City está há três jogos sem um.

O Fulham precisará ficar de olho em Antoine Semenyo. Ele marcou duas vezes e deu assistência na vitória do Bournemouth por 3-1 sobre eles no início desta temporada. Dada a tendência histórica deste confronto para produzir gols, apostar em mais de três gols oferece um valor forte.