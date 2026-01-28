Palpite Manchester City x Galatasaray - Champions League - 28/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Manchester City conquiste a vitória nesta partida e garanta uma posição entre os oito primeiros.

Melhores palpites para Manchester City x Galatasaray:

Nossa análise: momento das equipes

O Manchester City enfrenta um desafio crítico no último dia da fase de grupos da Champions League. Os homens de Pep Guardiola passaram por um período difícil na semana passada, começando com uma derrota por 2-0 no clássico de Manchester.

Depois disso, o City viajou para o Círculo Polar Ártico, onde sofreu uma derrota por 3-1 contra o Bodo/Glimt. Esta foi a primeira vitória do clube norueguês na competição.

Como resultado, os Cityzens ocupam atualmente a 11ª posição e correm o risco de não garantir a qualificação automática para as oitavas de final pela segunda temporada consecutiva.

Na temporada passada, uma situação semelhante resultou em um sorteio difícil contra o Real Madrid, que os eliminou posteriormente.

Os comandados de Guardiola não podem se dar ao luxo de novos tropeços nesta partida, pois precisam vencer para permanecer na corrida por uma posição entre os oito primeiros.

No entanto, eles também devem superar os cinco clubes acima deles, todos com 13 pontos.

O melhor que o Galatasaray pode esperar é terminar entre os cabeças de chave. A menos que consigam a vitória na noite de quarta-feira, o time turco provavelmente terminará entre a 17ª e a 24ª posição, dependendo de outros resultados.

Cimbom tem se saído incrivelmente bem no cenário doméstico e consolidou sua liderança na Super Lig no fim de semana. No entanto, têm lutado para replicar esse sucesso no palco europeu.

Prováveis escalações para Manchester City x Galatasaray

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Alleyne, Aké, O’Reilly, Cherki, Reijnders, Silva, Doku, Haaland;

Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali, Gundogan, Torreira, Sané, Akgun, Yilmaz, Osimhen.

Uma vitória convincente e necessária

O City se recuperou da semana difícil com uma vitória em casa por 2-0 contra o Wolves no fim de semana. Eles não são invencíveis em casa, já que o Bayer Leverkusen os venceu na última partida da Champions League no Etihad Stadium.

No entanto, nunca sofreram derrotas consecutivas em casa nesta competição.

Além disso, estão invictos nas últimas oito partidas em casa, vencendo seis e empatando duas. Eles devem ser capazes de estender esse recorde na noite de quarta-feira, especialmente considerando o desempenho dos visitantes fora de casa na Champions League.

Os homens de Okan Buruk estão sem vitórias nas últimas três partidas da Champions League. No início da competição, sofreram uma pesada derrota por 5-1 para o Eintracht Frankfurt, um time que está lutando na parte inferior da tabela.

Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos fora de casa na Europa, as odds favorecem o City para superar seus adversários.

Palpite 1 para Manchester City x Galatasaray: Handicap -1: Manchester City vence, com odds de 1.58 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Galatasaray nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um ataque do City

As capacidades ofensivas do Manchester City continuam a ser uma grande ameaça, com Erling Haaland liderando o ataque.

Embora ele tenha sido menos eficiente nas últimas semanas, ainda é capaz de marcar a qualquer momento. O City marcou 13 gols em seus sete jogos, o que é uma média de 1,85 gols por jogo.

No entanto, os anfitriões sabem que o saldo de gols pode ser o fator decisivo para garantir uma posição entre os oito primeiros. Por essa razão, o time de Pep pode atacar seus adversários menos favorecidos de forma implacável.

O Galatasaray sofreu seis gols em suas três partidas fora de casa na Champions League até agora, o que equivale a uma média de dois gols por jogo.

Os anfitriões marcaram 2+ gols em seis dos últimos sete jogos em casa na Champions League, então é provável que façam isso novamente desta vez.

Palpite 2 para Manchester City x Galatasaray: Total do Manchester City: mais de 2,5 gols, com odds de 1.69 na Betano.

Um riqueza de talento criativo

Esta partida apresenta vários jogadores altamente criativos de ambos os lados. Phil Foden, Rayan Cherki e Jeremy Doku certamente terão um papel importante na construção e criatividade do City no terço final.

No entanto, um jogador familiar pode influenciar o resultado. Ilkay Gundogan está prestes a retornar ao Etihad Stadium após duas passagens bem-sucedidas em Manchester.

Ele se preparou para este confronto com duas assistências no fim de semana, o que sugere que está entrando em forma.

Se Buruk o incluir na escalação inicial, Gundogan provavelmente será uma das maiores influências do Galatasaray no meio-campo do City.

Como resultado, ele é um candidato a registrar pelo menos uma assistência contra seus antigos empregadores.