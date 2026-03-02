Confira os palpites Madureira x Flamengo para o confronto no Rio de Janeiro, nesta segunda (02), às 21h, pelo Campeonato Carioca.

Melhores palpites para Madureira x Flamengo

Nossa análise: Momento das equipes

O jogo de volta chega praticamente definido após a vitória do Flamengo por 3 a 0 no primeiro confronto. A vantagem construída dá conforto ao Rubro-Negro, mas o contexto emocional é completamente diferente.

Após perder dois títulos na temporada — a Supercopa para o Corinthians e a Recopa para o Lanús, com derrota de virada por 3 a 2 no Maracanã — o Carioca virou a única possibilidade de troféu no primeiro semestre. Isso muda o peso da partida.

O Madureira chega com campanha digna, após eliminar o Boavista e somar cinco vitórias em 10 jogos na temporada. Mesmo assim, o cenário é complicado. Precisando reverter três gols de desvantagem, a equipe terá que se expor desde cedo, algo que não costuma fazer naturalmente.

O risco é transformar a partida em um jogo de muitos espaços.

O Flamengo vive caos técnico e psicológico, com sete derrotas em 14 jogos no ano. Porém, mesmo em crise, a diferença de elenco é significativa.

A vantagem no agregado permite maior tranquilidade estratégica, mas o time também sabe que precisa entregar desempenho convincente para diminuir a pressão externa.

Prováveis escalações de Madureira x Flamengo

Madureira: Neguete, Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião, Rodrigo Lindoso, Jacó e Fubá, Juninho, Maranhão e Everton;

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal (Luiz Araújo ou Plata), Cebolinha (Lino) e Pedro.

Cenário pouco favorável para o mandante balançar a rede

O Madureira precisa atacar, mas enfrenta um adversário tecnicamente superior e que tende a controlar melhor a posse.

Mesmo vivendo instabilidade, o Flamengo costuma se organizar defensivamente quando tem vantagem no placar agregado, reduzindo riscos e diminuindo o ritmo do jogo.

Se conseguir administrar a posse e esfriar o confronto, o Rubro-Negro pode limitar bastante as chances do adversário.

Em mata-mata com vantagem ampla, o time que está atrás costuma encontrar dificuldades para transformar a posse em oportunidades claras.

Palpite 1 para Madureira x Flamengo: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.50 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Madureira x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ganhar ritmo com o passar do tempo

A necessidade do Madureira deve acelerar o confronto. Caso o Flamengo encontre espaços cedo, o jogo pode se abrir rapidamente.

Se o gol sair ainda no primeiro tempo, o cenário tende a ficar mais movimentado, com transições e maior número de finalizações.

Mesmo com vantagem confortável, o Flamengo não pode administrar excessivamente, pois a pressão externa exige atuação convincente. Esse contexto favorece um confronto com possibilidade de pelo menos três gols.

Palpite 2 para Madureira x Flamengo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na bet365

Diferença técnica deve prevalecer novamente

Apesar da temporada turbulenta, o elenco rubro-negro é superior e já demonstrou isso no primeiro confronto.

Com a vaga bem encaminhada, a equipe pode jogar com menos ansiedade e aproveitar os espaços que surgirem ao longo da partida.

O Madureira terá que se lançar ao ataque em algum momento, e isso tende a beneficiar quem tem mais qualidade individual para decidir em transições rápidas ou bolas paradas.