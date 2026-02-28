Palpite Liverpool x West Ham - Premier League - 28/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Liverpool continue sua sequência de resultados positivos, impondo mais uma derrota ao West Ham na liga.

Dicas de apostas para Liverpool x West Ham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 3-1 West Ham;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike, Mohamed Salah; West Ham - Jarrod Bowen.

A defesa do título da Premier League pelo Liverpool não saiu como planejado, para dizer o mínimo. Os Reds estão 19 pontos atrás em relação ao mesmo estágio da temporada passada. Para colocar em contexto, se tivessem ganhado esses pontos nesta temporada, estariam três pontos à frente no topo da liga.

Os homens de Arne Slot estão, em vez disso, envolvidos em uma batalha por vagas na Champions League, onde estão na retaguarda. A vitória do Manchester United sobre o Everton na noite de segunda-feira significa que o Liverpool está três pontos atrás do quarto lugar e empatado com o Chelsea, que está em quinto.

O objetivo entre agora e o final da temporada é claro para os campeões — eles não podem se dar ao luxo de perder mais pontos. Pontos máximos são essenciais se os Merseysiders quiserem voltar ao top quatro. Ainda há esperança de conquistar troféus. A Copa da Inglaterra e a Champions League ainda estão em disputa à medida que a temporada atinge seus estágios cruciais.

A luta pela sobrevivência do West Ham teve uma leve melhora desde meados de janeiro. Como resultado, os Hammers ocupam o 18º lugar, a apenas dois pontos de sua segurança. O Liverpool, na verdade, fez um favor a eles no último fim de semana ao vencer o Nottingham Forest por 1-0 no City Ground.

Os comandados de Nuno Espírito Santo agora devem se preparar para a viagem a Anfield, onde não vencem desde 2015. No entanto, como o Forest viaja para Brighton, os londrinos estarão desesperados para tirar algo do Liverpool e ajudar na sua luta na Premier League.

Escalações esperadas para Liverpool x West Ham

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike;

Escalação esperada do West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Fernandes, Magassa, Bowen, Soucek, Summerville, Castellanos.

Gols para ambos os lados

O desempenho ofensivo do Liverpool sofreu um golpe nesta temporada. Eles marcaram 42 gols na Premier League, o que os coloca em sexto na tabela de ataque. Sua média de 1,56 gols por jogo está bem abaixo dos 2,26 da temporada passada.

Defensivamente, eles sofreram uma média de 1,30 gols por jogo, acima dos 1,08 da última temporada. Erros na defesa têm sido custosos, dando ao West Ham motivos para acreditar que pode marcar em Anfield.

Os visitantes marcaram 15 gols em seus 13 jogos fora de casa na liga, mas também sofreram 22 gols nesse período. No geral, apenas Wolves (51) e Burnley (52) sofreram mais gols na liga do que os Hammers nesta temporada (49).

Como resultado, as chances de ambas as equipes terem algum sucesso no sábado são altas. O West Ham viu ambas as equipes marcarem em 59% de seus jogos na liga em qualquer local. Enquanto isso, o Liverpool produziu o mesmo número, mas sobe para 62% quando joga em Anfield.

Dica de aposta 1 para Liverpool x West Ham: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.65 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x West Ham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Reds de olho na quinta vitória consecutiva

Ninguém esperaria que o Liverpool perdesse seu confronto em casa contra o Manchester City há duas semanas. Os Reds estavam à frente por 1-0 faltando apenas seis minutos para o final, mas acabaram com uma mancha em seu recorde. Essa derrota foi seu único revés nas seis partidas anteriores, com vitórias em todas as outras.

Os homens de Slot esperam construir sobre três vitórias consecutivas em todas as competições. No entanto, eles enfrentarão um West Ham que deve estar ganhando confiança. Os Hammers estão invictos em suas quatro partidas mais recentes, independentemente do local ou competição.

O clube londrino venceu apenas um desses jogos no tempo regulamentar. Um ponto aqui seria considerado um sucesso. O problema para eles é que os Reds venceram cada um dos últimos quatro confrontos diretos. Dois desses encontros viram o Liverpool marcar exatamente cinco gols, o que nos leva a apostar em uma vitória expressiva para os anfitriões.

Dica de aposta 2 para Liverpool x West Ham: Handicap -1: Liverpool vence, com odds de 1.97 na Betano

O Rei egípcio de volta à ação

Mo Salah não esteve em sua melhor forma pelo Liverpool nesta temporada, e ele será o primeiro a admitir isso. O último gol do Rei Egípcio na Premier League para os Reds foi em novembro. No entanto, ele esteve ausente por pouco mais de um mês devido a compromissos internacionais na Copa Africana de Nações.

Salah ganhou a Chuteira de Ouro na temporada passada com 29 gols e 18 assistências apenas na Premier League. Se o Liverpool conseguir trazê-lo de volta à sua melhor forma, o final da temporada deve ser muito mais fácil para os Reds. Ele marcou na Copa da Inglaterra na semana passada e espera aumentar seus quatro gols na liga pelo clube nesta temporada.

Salah tem sido impressionante contra o West Ham. Ele possui um recorde de 13 gols marcados e sete assistências em 19 confrontos diretos pessoais. O egípcio ficou de fora do confronto reverso. No entanto, ele produziu um gol e três assistências em seus dois jogos anteriores contra os Hammers.