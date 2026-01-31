Palpite Liverpool x Newcastle - Premier League - 31/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Liverpool retome onde parou na Champions League e vença o Newcastle neste fim de semana.

Dicas de apostas para Liverpool x Newcastle:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 3-2 Newcastle;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Hugo Ekitike, Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai;

Newcastle - Harvey Barnes, Yoanne Wissa.

O Liverpool tem tido uma campanha decepcionante na Premier League. Os campeões eram amplamente esperados para defender seu título ou, pelo menos, estar na disputa. No entanto, após 23 jogos, os Reds estão 14 pontos atrás dos atuais líderes, o Arsenal.

Os homens de Arne Slot estão em sexto lugar na classificação antes desta rodada, mas apenas dois pontos atrás dos rivais do Manchester United. O holandês espera que sua equipe possa replicar sua forma na Champions League na campanha doméstica. O Liverpool venceu o Qarabag por 6-0 na noite de quarta-feira para garantir uma vaga automática nas oitavas de final dessa competição.

No entanto, após perder devido a um gol tardio contra o Bournemouth no último fim de semana, eles vão querer evitar uma situação semelhante nesta rodada. O Newcastle é sempre um adversário difícil, então o time da casa deve jogar seu melhor futebol.

Os visitantes empataram em 1-1 fora de casa contra o Paris Saint-Germain no meio da semana, saindo do top oito na Champions League. Dos seis clubes ingleses, eles são os únicos que têm que enfrentar um playoff, já que os outros clubes terminaram entre os oito primeiros.

No entanto, é positivo para Eddie Howe que sua equipe esteja na fase eliminatória da competição pela primeira vez. Talvez estar na Champions League tenha afetado sua forma performance em casa, já que entram na rodada de volta ao nono lugar. No entanto, estando apenas cinco pontos atrás do quinto lugar significa que suas ambições por uma vaga europeia na próxima temporada ainda são alcançáveis.

Escalações esperadas para Liverpool x Newcastle

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Ekitike;

Escalação esperada do Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Guimarães, Tonali, Barnes, Gordon, Wissa.

Uma defesa improvisada e vulnerável

O Liverpool enfrentou grandes lesões na linha de frente e perdeu Mo Salah para a Copa Africana de Nações por um bom tempo. Como resultado, eles marcaram apenas 16 gols em seus 11 jogos na liga em Anfield. Inusitadamente, o Liverpool marcou mais gols (19) fora de casa do que em seu estádio.

Os Reds também sofreram uma média de um gol por partida em casa nesta temporada, oferecendo esperança aos visitantes. Apesar da riqueza de atacantes talentosos do Newcastle, eles marcaram apenas 10 gols em suas 11 partidas fora de casa.

No entanto, eles certamente são capazes de perfurar uma defesa improvisada que provavelmente contará com Ryan Gravenberch na defesa para cobrir Ibrahim Konaté. Além disso, ambas as equipes marcaram em 55% dos jogos em casa do Liverpool. O time da casa viu o mesmo resultado em três de seus quatro jogos mais recentes da liga.

Além disso, quatro dos últimos cinco confrontos diretos produziram gols para ambas as equipes (80%). Os homens de Howe provavelmente terão algum sucesso em Anfield, especialmente com Yoanne Wissa começando a ganhar impulso.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Newcastle: BTTS: sim, com odds de 1.61 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Newcastle nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um recorde de 32 anos

O Liverpool espera que suas duas vitórias na Champions League nas últimas duas semanas possam ajudar a mudar sua sorte na Premier League. Incrivelmente, o time de Slot não venceu uma partida de liga em suas últimas cinco tentativas, empatando quatro nessa sequência.

A forma fora de casa do Newcastle tem sido terrível, já que eles venceram apenas duas de suas 11 partidas fora de casa na liga. Cinco derrotas nessa sequência sugerem que os Magpies não são difíceis de derrotar em Anfield. O histórico de confrontos diretos pende fortemente para os Merseysiders, tornando provável uma vitória do Liverpool neste fim de semana.

Os Reds venceram o confronto inverso por 3-2 em St James' Park, parte de uma sequência de oito vitórias nos últimos nove encontros da Premier League. A única vitória dos visitantes veio na final da Copa da Liga no início deste ano. Vale lembrar que o Newcastle venceu o Liverpool pela última vez em Anfield em 1994.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Newcastle: 1x2: Liverpool, com odds de 1.79 na Betano.

Sequência ao embalo do gol no meio da semana

O artilheiro do Liverpool na Premier League nesta temporada é sua nova contratação, Hugo Ekitike. No entanto, o francês não marcou nesta competição desde antes do Natal, então ele estará ansioso para finalmente marcar.

Ekitike marcou um gol pouco antes da marca de uma hora durante a semana. Ele atualmente tem quatro participações em gols em suas últimas cinco aparições pelo clube, embora deva ser notado que ele não começou na semana passada contra o Bournemouth.

O atacante marcou o segundo gol do Liverpool no confronto inverso, então ele sabe o que é preciso para furar a defesa de Howe. Jogando diante da torcida em Anfield, Ekitike provavelmente encontrará o fundo da rede.