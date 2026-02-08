Palpite Liverpool x Manchester City - Premier League - 08/02/2026

Nosso especialista em apostas espera um empate em Anfield, já que ambos o Liverpool e o City estão equilibrados demais para que seja diferente.

Dicas de apostas para Liverpool x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2-2 Manchester City;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Hugo Ekitike, Mo Salah; Manchester City - Erling Haaland x2.

O Liverpool respondeu à sua surpreendente derrota para o Bournemouth da melhor forma possível. O time de Arne Slot marcou seis gols contra o Qarabag na Champions League antes de derrotar o Newcastle United por 4-1. Os Reds perderam apenas uma das últimas 16 partidas em todas as competições antes do confronto deste fim de semana.

Enquanto isso, o Manchester City tem mostrado uma forma muito inconsistente ultimamente, registrando alguns resultados tanto excelentes, quanto terríveis. Derrotas para o Manchester United e Bodo/Glimt os abalaram, e eles perderam uma vantagem de 2-0 no último fim de semana para empatar com o Tottenham Hotspur. No entanto, venceram o Newcastle United por 3-1 na noite de quarta-feira para garantir sua vaga na final da Carabao Cup.

Escalações esperadas para Liverpool x Manchester City

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Aït-Nouri, Rodri, Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland.

Ataques fortes e defesas cautelosas

O Liverpool recebe o Manchester City no domingo, enquanto busca estender sua sequência invicta de cinco jogos contra os Cityzens em casa. Enquanto os Reds perderam apenas uma das últimas 11 partidas na Premier League, seis delas resultaram em empates. No entanto, o time de Arne Slot é prolífico em marcar gols, tendo marcado 26 vezes nos últimos seis jogos.

Os anfitriões não estarão em plena força, com jogadores como Alexander Isak, Conor Bradley e Jeremie Frimpong entre os lesionados. O City também tem preocupações com lesões, já que Josko Gvardiol, John Stones, Jeremy Doku e potencialmente Bernardo Silva e Savinho podem não jogar. Mesmo com todas as ausências de ambos os lados, há uma riqueza de jogadores de qualidade para os técnicos escolherem.

É por isso que estamos apostando em gols, mesmo que as equipes não possam ser separadas em 90 minutos. O time de Pep Guardiola sofreu oito gols nos últimos seis jogos. Enquanto isso, o Liverpool registrou 33 gols em 24 partidas da liga. Com a quantidade de talento ofensivo disponível, este jogo provavelmente terá muitos gols.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Manchester City: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.37 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um show no segundo tempo

Ao longo da temporada 2025/26, uma tendência clara se desenvolveu nas atuações do Liverpool. Seus jogos tendem a ficar muito mais abertos durante o segundo tempo, levando a um maior volume de gols em ambos os lados do campo.

Os Reds foram significativamente mais produtivos após o intervalo, marcando 13 de seus 26 gols totais durante o segundo tempo. Defensivamente, um padrão semelhante existe, já que eles sofreram 12 de seus 21 gols totais após o intervalo.

O Manchester City mostrou vulnerabilidades semelhantes nas fases finais de seus jogos. O time de Pep Guardiola sofreu 17 gols no total nesta temporada, seis dos quais no primeiro tempo e 11 no segundo. Isso significa que eles permitem quase três vezes mais gols após o intervalo. Ambos os técnicos provavelmente estão cientes dessas estatísticas antes deste confronto.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Manchester City: Tempo com mais gols: segundo tempo, com odds de 2.00 na Betano.

A principal ameaça do Liverpool

Após seu duplo contra o Newcastle, Hugo Ekitike está a apenas um gol ou assistência de alcançar 20 contribuições para gols pelo Liverpool. Apesar dos desafios mais amplos de sua equipe, sua temporada de estreia na Inglaterra tem sido um sucesso claro. Tendo já alcançado números de dois dígitos em gols na Premier League, ele estará ansioso para aumentar sua contagem.

Erling Haaland é considerado o artilheiro mais provável pelos apostadores, e com a torcida de Anfield ao seu lado, estamos apoiando o francês. Ekitike registrou oito G/A em seus últimos oito jogos da liga, e é indiscutivelmente a maior ameaça dos anfitriões. Guardiola estará muito atento aos problemas que ele pode causar para sua defesa.

Dos 10 gols que os Reds marcaram contra o Qarabag e os Magpies, o jogador de 23 anos esteve diretamente envolvido em quatro deles. O Liverpool sabe que a vitória reduziria a diferença entre as equipes para cinco pontos, então estarão motivados.