Palpite Liverpool x Chelsea - Premier League - 09/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que Dominik Szoboszlai balance as redes e que a defesa do Liverpool se imponha em Anfield.

Dicas de apostas para Liverpool x Chelsea:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2x0 Chelsea;

Palpite de artilheiros: Liverpool – Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz.

O Liverpool ainda tem trabalho a fazer para carimbar sua vaga na Champions League. A derrota por 3x2 para o Manchester United na última rodada foi o revés mais recente em uma temporada desafiadora para Arne Slot. Antes disso, o treinador holandês havia conquistado três vitórias consecutivas na Premier League contra Fulham, Everton e Crystal Palace.

O cenário é ainda mais sombrio para o Chelsea, que amarga seis derrotas seguidas na Premier League. Os Blues não têm mais chances de terminar no G5, após a derrota por 3 a 1 em casa para um time misto do Nottingham Forest.

Resta ao Chelsea, ao menos, a final da Copa da Inglaterra no próximo final de semana. Calum McFarlane certamente exigirá uma postura melhor de seus comandados antes da decisão.

Escalações esperadas para Liverpool x Chelsea

Escalação esperada do Liverpool: Woodman, Robertson, Van Dijk, Konate, Jones, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz;

Escalação esperada do Chelsea: Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Colwill, Gusto, Lavia, Caicedo, Neto, Fernandez, Palmer, Pedro.

O Chelsea deve seguir rumo à cova em Anfield

O Chelsea atingiu um novo fundo do poço nesta semana. A derrota em casa para o Forest marcou a pior sequência de derrotas do clube na liga em 33 anos. O gol de honra de João Pedro, aos 93 minutos, serviu apenas para encerrar um jejum de cinco jogos sem balançar as redes na elite inglesa.

A temporada do Chelsea agora se resume à final da Copa da Inglaterra. McFarlane até conseguiu uma reação inicial em sua estreia como interino, vencendo o Leeds por 1x0 na semifinal, embora os londrinos tenham gerado apenas 0,39 xG (gols esperados) naquela ocasião.

Os problemas do Chelsea são evidentes em ambas as extremidades do campo. Embora o Liverpool também não viva sua fase mais brilhante, os Reds venceram 59% de seus jogos em casa no campeonato. Eles devem ter qualidade de sobra para despachar os rivais em crise neste sábado.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Chelsea: 1X2: Liverpool, com odds de 1.85 na Betano.

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Szoboszlai assumirá a responsabilidade pelos Reds

O Liverpool lida com uma série de desfalques no momento. O setor ofensivo está especialmente desfalcado, com Hugo Ekitike lesionado e Alexander Isak como dúvida. Isso deve forçar, novamente, o adiantamento de alguns jogadores para funções mais ofensivas.

Dominik Szoboszlai foi escalado mais avançado em Old Trafford na última rodada e correspondeu, marcando um gol e dando uma assistência na derrota por 3x2. Ele é uma das principais armas de ataque do Liverpool, mesmo com a escassez de opções na frente.

O meia húngaro já balançou as redes 13 vezes em todas as competições nesta temporada. Com uma média de 2,0 finalizações por jogo na Premier League e uma probabilidade implícita de 25%, a apostar que o jogador de 25 anos marcará a qualquer momento apresenta um ótimo valor.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Chelsea: Artilheiro a qualquer momento: Dominik Szoboszlai, com odds de 4.00 na Betano.

O Liverpool deve ditar o ritmo antes do intervalo

Um dos pontos fortes do Liverpool nesta temporada tem sido o ímpeto inicial em Anfield. A equipe marcou 18 gols no primeiro tempo diante de sua torcida na Premier League, sofrendo apenas três gols antes do intervalo em seus domínios.

Apenas 17% dos gols sofridos em casa aconteceram na etapa inicial. Isso sugere que o ataque inoperante do Chelsea terá dificuldades extremas para furar o bloqueio dos Reds nos primeiros 45 minutos.

Os Blues não marcam um gol no primeiro tempo pela liga desde que João Pedro balançou as redes no Villa Park, há dois meses. Naquela ocasião, venceram por 4x1, mas desde então marcaram apenas um gol em toda a Premier League.

O craque Cole Palmer é um dos jogadores que atravessa uma fase terrível, acumulando 11 jogos sem marcar por clube ou seleção desde a vitória sobre o Aston Villa. No geral, apostar que o Chelsea marcará menos de 0,5 gols no primeiro tempo parece uma escolha sólida, com uma probabilidade implícita de 58,1%.